Hub διεθνούς εμπορίου η Ελλάδα

Τραπεζικοί κολοσσοί, με ενεργητικό άνω των 4 τρισ. ευρώ και εκατομμύρια πελατών ανά την υφήλιο, φέρνουν το Νοέμβριο, στο επίκεντρο των εξελίξεων του διεθνούς εμπορίου, την Ελλάδα.

Για πρώτη φορά η γενική συνέλευση του Trade Club Alliance, του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου διασύνδεσης επιχειρήσεων από τουλάχιστον 50 χώρες, το οποίο έχει οικοδομηθεί από 14 ισχυρούς, διεθνείς, τραπεζικούς ομίλους μεταξύ αυτών ηχηρά ονόματα του παγκόσμιου τραπεζικού χάρτη, όπως η ισπανική Banco Santander, η γαλλική Credit Agricole, η σουηδική Nordea, και η ιταλική Banco BPM, πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 8 & 9 Νοεμβρίου.

Στην έδρα της Eurobank στην Αθήνα εκπρόσωποι 40 μεγάλων ξένων τραπεζών για την 3η γενική συνέλευση του Trade Club Alliance

Η Eurobank, βασικό και ιδρυτικό μέλος στο TCA, επιλέχθηκε από το Club για να φιλοξενήσει τη μεγάλη αυτή τραπεζική συνάντηση, στην οποία θα παρευρεθούν δεκάδες ξένα τραπεζικά στελέχη. Μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι θα δοθεί παράλληλα στους εκπροσώπους των ξένων τραπεζών, σε ελληνικές και σε ξένες επιχειρήσεις, η δυνατότητα να συμμετάσχουν και στη φετινή επιχειρηματική αποστολή Go International, που φέτος πρόκειται να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12 – 14 Νοεμβρίου 2018. Η «σύναξη» των ξένων τραπεζιτών θα κινηθεί έτσι στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη για μια περίπου εβδομάδα προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες επιχειρηματικής δικτύωσης σε ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις, που θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τη δυνατότητα για εμπορικές συμφωνίες με μεγάλες ξένες επιχειρήσεις, που θα συμμετάσχουν στο Go In Thessaloniki, ή θα εκπροσωπηθούν σε προκαθορισμένες συναντήσεις μέσω των στελεχών των τραπεζών τους, μελών του TCA. Για την ακρίβεια, οι τράπεζες του TCA έχουν προτείνει τις περισσότερες ξένες εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Go In Thessaloniki και προέρχονται από το πελατολόγιο τους. Στόχος των διοργανωτών είναι φέτος να πραγματοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β, μεταξύ περισσότερων από 110 ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και πάνω από 50 ξένων εισαγωγικών επιχειρήσεων που στην πλειοψηφία τους αποτελούν πελάτες του Trade Club Alliance. Παράλληλα, επιπλέον δεκάδες ξένες μεγάλες επιχειρήσεις, που δεν θα έχουν φυσική παρουσία στη διοργάνωση πρόκειται να εκπροσωπηθούν σε προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με ελληνικές εταιρείες, μέσω των ξένων τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται, ως πελάτες.



Ψήφος εμπιστοσύνης

Η διπλή αυτή διοργάνωση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, που βρίσκεται στην κρίσιμη φάση της επανεκκίνησης, τράπεζες και επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συναντήσουν δυναμικές, ελληνικές, εξαγωγικές εταιρείες, να γνωρίσουν από κοντά ελληνικά προϊόντα και να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη διεθνή δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το διεθνές – και διαρκώς διευρυνόμενο – δίκτυο του Trade Club Alliance έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια «κοινότητα» αξιόπιστων, ισχυρών, τραπεζών και επιχειρήσεων, από πενήντα χώρες, που καλύπτουν ήδη τις περισσότερες αγορές της υφηλίου. Οι «παίκτες» αυτοί συναντώνται ψηφιακά στην πλατφόρμα του TCA, διευκολύνοντας τη διερεύνηση νέων εμπορικών συμφωνιών και στη συνέχεια και τη διενέργεια των συναλλαγών τους, με εταίρους που έχουν ελεγχθεί αλλά και πιστοποιηθεί μέσω του δικτύου. Σημειώνεται ότι το TCA καλύπτει ήδη ΗΠΑ, Λατινική Αμερική, Βόρεια και Δυτική Αφρική, Κίνα, Σκανδιναβία, Ασία και πολλές ευρωπαϊκές αγορές – στόχους. Έως το τέλος του 2018 το δίκτυο θα έχει επεκταθεί περαιτέρω στην Ασία ενώ αναμένεται να καλύψει όλη την περιοχή της ΕΕ. Σήμερα έχει εντάξει ενεργά πάνω από 12.000 εταιρείες παγκοσμίως ενώ συνολικά 100.000 επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μέχρι το τέλος του 2020.

Οι τράπεζες προσαρμόζοντας εγκαίρως τη λειτουργία τους στους νέους ψηφιακούς δρόμους, έχουν νευραλγικό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, διευκολύνοντας, στο συναλλακτικό τουλάχιστον μέρος, τους πελάτες τους να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους κερδίζοντας χρόνο και χρήμα. Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες, μετά από μια πολυετή κρίση στην ελληνική οικονομία, μπορούν να κινηθούν πιο δυναμικά στην υλοποίηση μιας εξωστρεφούς στρατηγικής, και με οδηγό την εξωστρέφεια να συμβάλλουν στην αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ειδικά στο κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι, μέσω και της αξιοποίησης στο μέγιστο βαθμό της διεθνούς δικτύωσης, να δοθεί στήριξη με αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αναπτυξιακό κύκλο, αναβαθμίζοντας το ρόλο και τη δυναμική τους και για τη συνολική προοπτική της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.



Η Ελλάδα είναι γεωγραφικά τοποθετημένη ώστε να παίζει κομβικό ρόλο όχι μόνο με γειτονικές της αγορές όπου διατηρεί ιστορικό ισχυρών δεσμών, αλλά αποτελεί επίσης σημαντικό διακομετακομιστικό κέντρο για Ευρώπη και Ασία. Το πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία και για τις ελληνικές τράπεζες, στην αφετηρία ενός νέου οικονομικού κύκλου και με κεντρική επιδίωξη μια δυναμική επανεκκίνηση. Στην Ελλάδα και παρά τη δεκαετία της κρίσης και της ύφεσης, υπάρχει και δραστηριοποιείται μια κρίσιμη μάζα υγιών εξωστρεφών επιχειρήσεων, χτίζονται διεθνείς συμμαχίες και όσο αποκαθίσταται η ομαλότητα, τόσο θα αυξάνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες και η σύνθετη στήριξη των επιχειρήσεων με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες.