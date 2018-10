Την Πέμπτη ξεκινά η προπώληση για τις παραστάσεις Ιανουαρίου-Μαρτίου της Λυρικής [πρόγραμμα]

Ξεκινά την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου η προπώληση των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα πραγματοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2019.

Οπερες του Βέρντι και του Μότσαρτ, ενα μιούζικαλ για παιδιά, αλλά και κύκλοι τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι, στον προγραμματισμό.

Η προπώληση αφορά τις ακόλουθες παραγωγές:

Αιθουσα Σταύρος Νιάρχος

The artist on the composer – πρόγραμμα εικαστικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ

Σιμόν Μποκκανέγκρα – όπερα του Τζουζέππε Βέρντι

Με τον Σιμόν Μποκκανέγκρα ο Τζουζέππε Βέρντι έπλασε έναν από τους εντυπωσιακότερους ρόλους για φωνή βαρύτονου. Μέσα από το στόμα του ιστορικού δόγη της Γένοβας ο Βέρντι μπόρεσε να εκφράσει την πολιτική του σκέψη και τα ιδανικά του για μια Ιταλία ενωμένη, μακριά από αδελφοκτόνους πολέμους.

Παραγωγή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου (Royal Opera House)

Μουσική διεύθυνση Ζωή Τσόκανου (19, 20, 22, 26/1) - Στάθης Σούλης (23, 25/1)

Σκηνοθεσία Ελάιτζα Μοσίνσκυ

Herrumbre – μπαλέτο του Νάτσο Ντουάτο

Χορογραφία: Νάτσο Ντουάτο

Μουσική: Πέδρο Αλκάλντε, Σἐρχιο Καβαγέρο, Ντέιβιντ Ντάρλινγκ

Σκηνογραφία: Τζαφάρ Τσαλάμπι

Κοστούμια: Νάτσο Ντουάτο

Φωτισμοί: Μπραντ Φηλντς

Με τους Α' Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de Ballet της Εθνικής Λυρικής Σκηνής





Λουτσία ντι Λαμμερμούρ – όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι

Συμπαραγωγή με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου (Royal Opera House)

Αναβίωση σκηνοθεσίας: Ρόμπιν Τέμπατ

Σκηνικά-κοστούμια: Βίκι Μόρτιμερ

Κινησιολογία-χορογραφία: Τζόζεφ Άλφορντ

Φωτισμοί: Γιον Κλαρκ

Επιμέλεια φωτισμών: Μάθιου Μάλμπερρυ

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Ενρίκο: Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Λουτσία: Βασιλική Καραγιάννη (24/2 & 3/3) – Χριστίνα Πουλίτση (20, 22, 24/3)

Εντγκάρντο: Γιάννης Χριστόπουλος

Αρθούρος: Γιάννης Καλύβας (24/2 & 3, 20, 22, 24/3) – Νίκος Στεφάνου (22/3)

Ραϊμόντο: Τάσος Αποστόλου

Αλίζα: Λυδία Βαφειάδη

Νορμάννο: Θανάσης Ευαγγέλου (24/2 & 3/3) – Χαράλαμπος Βελισσάριος (20, 22, 24/3)

The Martlet’s Tale / Sweet Movie – κινηματογραφικές σουίτες του Μάνου Χατζιδάκι

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Χατζιδάκις / Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

Οι γάμοι του Φίγκαρο – όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ

Μουσική διεύθυνση: Μάριος Παπαδόπουλος (23, 27, 29, 31/3 & 12/4)

- Γιώργος Μπαλατσινός (14, 17, 20/4)

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Εναλλακτική σκηνή της Λυρικής

Έντα Γκάμπλερ – νέα όπερα του Γιώργου Δούση

Λιμπρέτο Έρι Κύργια, βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Χένρικ Ίψεν

Πρώτη παρουσίαση / Σε συμπαραγωγή με την ομάδα μουσικού θεάτρου The Medium Project

Κοινός βίος / Παίδες επί Κολωνώ / Τα τραγούδια της αμαρτίας – κύκλοι τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι

Η κερένια κούκλα – νέα όπερα του Τάσου Ρωσόπουλου

Αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Βιολοντσέλου του Διεθνούς Φεστιβάλ Πηλίου

Μούζικα! ή Η μάχη των ήχων – μιούζικαλ για παιδιά του Θοδωρή Οικονόμου

Ολόκληρο το πρόγραμμα της Λυρικής ΕΔΩ.