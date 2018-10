Το φινάλε του House Of Cards & η 3η σεζόν του Wynonna Earp έρχονται στην Cosmote TV

Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες σειρών και ταινιών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου της πολυβραβευμένης σειράς House Of Cards (Κυριακή 4/11, 21.00). Στην τελευταία σεζόν η Κλερ Άντεργουντ (Ρόμπιν Ράιτ) αναλαμβάνει τα ηνία της προεδρίας των ΗΠΑ και οι εχθροί της πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, η ίδια δεν νιώθει κανένα ίχνος φόβου απέναντι σε όσους την καταδιώκουν. Στην 6η σεζόν, την Ρόμπιν Ράιτ πλαισιώνουν η Νταϊάν Λέιν και ο Γκρεγκ Κινίαρ, ενώ στο σενάριο επιστρέφει ο υποψήφιος για OSCAR® Μπο Γουίλμον.

Στο κανάλι ξεχωρίζει επίσης η πρεμιέρα του 3ου κύκλου της σειράς Wynonna Earp. Στη νέα σεζόν, η Wynonna Earp καλείται να υπερασπιστεί το Purgatory από καινούριους δαίμονες και φαντάσματα (Κυριακή 4/11, 22.00).



Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχεται σε Α’ προβολή η πολυβραβευμένη δραματική ταινία Ο Μαθητευόμενος (Apprentice), για έναν 28χρονο σωφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος μετατίθεται σε μια καινούργια, μεγάλη φυλακή και καλείται να γίνει βοηθός του δήμιου στις θανατικές ποινές (Τρίτη 30/10, 21.00).



Στο κανάλι ξεχωρίζει επίσης η βραβευμένη στο Φεστιβάλ της Βενετίας ιταλική δραματική ταινία Ιστορίες Αγάπης που δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο (Stories of Love that cannot belong to this world) (Πέμπτη 1/11, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), καθώς και η κομεντί Παντρεύτηκες; Ας ρώταγες..(I Do... Until I Don't) με τον Εντ Χελμς (Hangover), την Παρασκευή 2/11 στις 21.00 - όλα σε Α’ προβολή.

Την Κυριακή 4/11 στις 21.00 στην ζώνη Blockbuster βλέπουμε σε Α’ τηλεοπτική προβολή την υποψήφια για 2 OSCAR® ταινία Deepwater Horizon με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τζον Μάλκοβιτς, Κερτ Ράσελ και Κέιτ Χάντσον.



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, δε χάνουμε την πρεμιέρα της υποψήφιας για OSCAR® ταινίας The Florida Project, με πρωταγωνιστή τον πολυβραβευμένο Γουίλεμ Νταφόε, (Τετάρτη 31/10, 22.00, ζώνη Ladies First). Επίσης, οι φαν των ταινιών τρόμου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Ά προβολή την ταινία Phoenix Forgotten (Κυριακή 4/11, 22.00).



Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, από την Πέμπτη 1/11 οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση τη δραματική βραβευμένη ταινία Breathe με πρωταγωνιστές τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Κλερ Φόι, αλλά και το αστυνομικό δράμα Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ (You Were Never Really Here) με τον Xοακίν Φοίνιξ.