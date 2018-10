Με νέα προκλητική NAVTEX η Τουρκία «αποκλείει» το Καστελόριζο

Με νέα NAVTEX που δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, η Τουρκία ανεβάζει πάλι την ένταση στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, την επόμενη Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, επί 4 ώρες στη δεσμευθείσα περιοχή θα διεξαχθεί άσκηση έρευνας και διάσωσης του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1059/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N - 029 08.88 E (SHORE)

35 39.64 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 59.60 E

36 12.92 N - 029 59.60 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.

Κουμουτσάκος: Η Τουρκία δοκιμάζει την ειρήνη

«Η Άγκυρα βάζει έτσι σε δοκιμασία τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή», δήλωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος, με αφορμή τη νέα τουρκική NAVTEX.

Και συνέχισε: «Η νέα απαράδεκτη τουρκική NAVTEX και η επίμονη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, διατηρούν και τροφοδοτούν την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα βάζει έτσι σε δοκιμασία τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά πρέπει να βρει απέναντί της όχι μόνον την Ελλάδα και τα θιγόμενα κράτη, αλλά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας».