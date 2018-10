Η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη δημιουργεί την απόλυτη συλλογή για γυναίκες με καμπύλες

Η Αλεξάνδρα Κατσαίτη σε συνεργασία με την εταιρεία HYPE παρουσίασε τη νέα της σειρά για curvy γυναίκες “alex + HYPE”, στο κεντρικό κατάστημα της HYPE στην Κηφισιά.

Οι εποχές αλλάζουν, η μόδα απευθύνεται σε όλους και τα πρότυπα διαφοροποιούνται….ευτυχώς!

Το μοντέλο «copy/paste» δίνει την θέση του στην μοντέρνα και σύγχρονη τάση «dare to be different». Έτσι το plus size μπήκε εντυπωσιακά στην μόδα.

Το μονοπώλιο της μόδας σε X-SMALL είναι παρελθόν! Η διαφορετικότητα σήμερα είναι «ΗΟΤ» όχι «ΝΟΤ».

Οι καμπύλες απενοχοποιούνται, τα κορίτσια έχουν δικαίωμα στο sexy μίνι που τις κολακεύει, στο Hot στενό που τις αναδεικνύει και στα Trends που αγαπούν!

Δείτε την απόλυτη συλλογή για curvy γυναίκες από την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη και την ΗΥPE στο bovary.gr