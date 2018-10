Στο πλευρό νέων που ασχολούνται με τη ρομποτική ο Παυλόπουλος: Εμβληματικό αυτό που κάνετε!

Τη διαβεβαίωση ότι θα είναι διαρκώς αρωγός και συμπαραστάτης της προσπάθειάς τους, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας σε νέους που ασχολούνται με τη ρομποτική.

Aυτό κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο χώρο του φιλεκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού σωματείου eduAct, στη Θεσσαλονίκη.

«Θα είμαι πάντα σε όλη αυτή την προσπάθεια αρωγός και συμπαραστάτης σας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος τον περασμένο Μάρτιο είχε δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο εκπροσώπους της eduAct.



«Αυτό που κάνετε είναι και πρωτοποριακό και κυριολεκτικώς εμβληματικό», τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, επισημαίνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή αναδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι οι νέοι Έλληνες να εξειδικεύονται, από πολύ νωρίς, στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, γεγονός σημαντικό, όπως τόνισε, με την προϋπόθεση ότι «την τεχνολογία τη βλέπουμε σύμφωνα με τον προορισμό της».



«Εκφράζετε την Αριστεία πολλαπλώς», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και εξήγησε: «ο τρόπος επιλογής των μαθητών, η αξιοκρατία, ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζετε να εργάζεστε μέσα σε ένα πλαίσιο ευγενούς άμιλλας αποδεικνύει ότι εσείς κάνετε πράξη την Αριστεία καθημερινά, κυρίως την Αριστεία εκείνη, η οποία βρίσκεται δίπλα στον προορισμό της πραγματικής γνώσης, της πραγματικής επιστήμης, γιατί είστε ενάντια στη σώρευση απλής πληροφορίας. Είστε εκείνοι που μέσα από την απλή πληροφορία δημιουργείτε γνώση και παράγετε επιστήμη».



«Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό», συνέχισε, «πως δεν είστε μόνο εκφραστές της Αριστείας, βοηθάτε μέσα από την έρευνα την οποία κάνετε, τη νοοτροπία που καλλιεργείτε, ώστε και για άλλους να εφαρμοστεί η Αριστεία στην πράξη, γιατί μέσα από τη τεχνολογία, μέσα από τη ρομποτική, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να υπερασπιστούν την αξία τους, να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους. Όπως επίσης και άνθρωποι που έχουν προβλήματα αναπηρίας, που εμποδίζονται να έχουν ίση μεταχείριση με άλλους, τους βοηθάτε να αναδείξουν τις αστείρευτες δυνάμεις που έχουν μέσα τους, βοηθάτε δηλαδή να ξεκινούν όλοι οι άνθρωποι από την ίδια αφετηρία και να έχουν ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι η ουσία της Αριστείας πραγματικά αλλά και της ισότητας».



Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παυλόπουλος εξήρε τον σημαντικό ρόλο της ρομποτικής στην επιστημονική και επαγγελματική δημιουργία επισημαίνοντας, ωστόσο, πως η ρομποτική και οι συναφείς επαγγελματικοί κλάδοι δεν πρέπει να έχουν ως στόχο την υποκατάσταση του ανθρώπου και της νοημοσύνης του αλλά να λειτουργούν ως «βοηθοί εκπληρώσεώς» του.



«Οι τεχνολογίες σχετικές με τη ρομποτική βοηθούν πολλαπλώς τον άνθρωπο σήμερα, τον οποιοδήποτε άνθρωπο στον χώρο της επιστήμης, στον χώρο του επαγγέλματος να αναδείξει τις δικές του ικανότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως η τεχνολογία και ιδίως η ρομποτική είναι χρήσιμη, «όταν είναι θεραπαινίδα του ανθρώπου, όταν είναι "βοηθός εκπληρώσεως" του Ανθρώπου, όταν εμμέσως ή αμέσως βοηθάει τον άνθρωπο, όχι όταν η τεχνολογία, ιδίως μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, θα ήταν δυνατόν να υποκαταστήσει τον Άνθρωπο».



«Θα ήταν τεράστιο λάθος για την ανθρωπότητα να υποκαταστήσει η τεχνολογία την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει άνθρωπος και εκείνος να είναι κυρίαρχος της γνώσης και του προορισμού μας», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και προέτρεψε διδάσκοντες και μαθητές να μην μείνουν απλώς στην καλλιέργεια της τεχνολογίας, αλλά να τη δουν ως «ένα μέσο στην υπηρεσία του ανθρώπου, ένα μέσο για την υπεράσπιση της αξίας του ανθρώπου».

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε και ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του eduAct ο πρόεδρός της, Κώστας Βασιλείου, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παυλόπουλος βράβευσε τις ομάδες ρομποτικής (iRobot, Legomaniacs, Robotics Academy Team και First Global), που διακρίθηκαν στους παγκόσμιους διαγωνισμούς FIRST LEGO League.



Ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις βραβευμένες δημιουργίες των μαθητών, μεταξύ αυτών και της εθνικής ομάδας ρομποτικής FIRST Global, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής First Global Challenge, στο Μεξικό. Ο Πρόεδρος ξεκίνησε την ξενάγησή του στον χώρο από την ομάδα «Μετεωρίτες», που αποτελείται από μαθητές δημοτικού, απευθύνοντας μάλιστα ερωτήσεις στους μικρούς δημιουργούς για την κατασκευή τους.



Από τους εκπροσώπους του eduAct ιδιαίτερη μνεία έγινε -μεταξύ άλλων- στη βοήθεια που δίνεται σε όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις, και με όχημα τη γνώση να φτάσουν στα όνειρά τους, με τον πρόεδρο του σωματείου να αναφέρεται στα ευεργετικά αποτελέσματα της συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και με το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων «Φάρος του Κόσμου».