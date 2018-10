Κάρα Ντελεβίν, Ρίτα Όρα σε εκστρατεία κατά του cyberbullying: Δεν θα διαγραφώ, το σύνθημα

Μία στις τέσσερις γυναίκες παρενοχλείται στο διαδίκτυο για την εμφάνισή της και 115 εκατομμύρια φωτογραφίες διαγράφονται κάθε χρόνο λόγω εκφοβισμού (cyberbullying).

Το 57% των γυναικών που έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού δεν λένε σε κανέναν για τις εμπειρίες τους και το 46% των νέων γυναικών αυτό-τραυματίζονται ή βιώνουν διατροφικά προβλήματα μετά την κριτική ή την αποδοκιμασία στο διαδίκτυο για την εμφάνισή τους.



Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που διεξήχθη με πρωτοβουλία του brand προϊόντων μακιγιάζ Rimmel, στην οποία συμμετείχαν 11.000 γυναίκες ηλικίας 16-25 ετών απ' όλο τον κόσμο.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Rimmel London ξεκίνησε ψηφιακή εκστρατεία κατά του εκφοβισμού στο διαδίκτυο με την υποστήριξη της Κάρα Ντελεβίν, της Ρίτα Όρα και του ιδρύματος The Cybersmile Foundation.



To brand που ανήκει στην πολυεθνική Coty στηρίζει το σκοπό, καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπο με το φαινόμενο του bullying στο διαδίκτυο.

Σε συνέντευξή του στο περιθώριο παρουσίασης της εκστρατείας, ο Μάικλ Μπράις, ο γενικός διευθυντής πωλήσεων των προϊόντων μακιγιάζ στην Coty, υπενθύμισε πρόσφατη διαφήμιση για το μέικ απ Rimmel, στην οποία οι εικόνες των μοντέλων δεν είχαν υποστεί επεξεργασία.



«Θέλαμε οι άνθρωποι να είναι ο εαυτός τους με αυτό το μέικ απ και ο αριθμός των αρνητικών σχολίων που είδαμε ήταν συγκλονιστικός. Στη διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Ρίτα Όρα οι άνθρωποι έγραψαν: «Το δέρμα της είναι φριχτό. Τι κάνει; Γιατί έχει τόσο πολλή ακμή;».Πραγματικά σκληρά σχόλια. Παρόλο που είχαμε ξεκινήσει ήδη την καμπάνια , είπαμε στους εαυτούς μας: «Αυτό είναι πραγματικά κάτι στο οποίο πρέπει να αντιταχθούμε», είπε ο Μάικλ Μπράις.



Η εκστρατεία κατά του cyberbullying με σύνθημα «I Will Not Be Deleted» (Δεν θα διαγραφώ) αναφέρεται σε κάθε φορά που τα θύματα εκφοβισμού στο διαδίκτυο απέσυραν φωτογραφίες τους που προκάλεσαν περιπαικτικά σχόλια ή απειλές εναντίον του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το WWD.



Ο Μάικλ Μπράις είπε ότι η συνεργασία με το Cybersmile θα είναι αρχικά τριετούς διάρκειας, αν και η δέσμευση της Rimmel είναι μακροπρόθεσμη.



Το brand Rimmel σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν χώρο online, στο οποίο νέοι άνθρωποι θα μοιράζονται εμπειρίες και επίσης θα ξεκινήσει το Cybersmile Assistant, ένα προηγμένο, καθοδηγούμενο από τεχνητή νοημοσύνη εργαλείο που θα βοηθά όσους επηρεάζονται από cyberbullying στον χώρο της ομορφιάς.



Η εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει μία ταινία μικρού μήκους, στην οποία γυναίκες μιλούν για τις εμπειρίες τους ως θύματα bullying και διενήργησε την έρευνα, στην οποία πήραν μέρος 11.000 γυναίκες σε όλο τον κόσμο ηλικίας 16-25 ετών.

«Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι να είσαι έφηβη τώρα» δήλωσε η τραγουδίστρια Ρίτα Όρα μετά την παρουσίαση της εκστρατείας στο ξενοδοχείο Mondrian στο Λονδίνο. «Είσαι σε μια μαύρη τρύπα. Είναι δύσκολο να μην διαβάζεις κάθε σχόλιο. Στις μέρες μας στη βιομηχανία ψυχαγωγίας με όλους όσους έχουμε χάσει φέτος λόγω άγχους και εκφοβισμού, απλά δεν ξέρεις τι περνούν οι άνθρωποι».



Η Ρίτα Όρα είπε ότι είναι σημαντικό που μαζί με την Κάρα Ντελεβίν κάνουν μία επίδειξη φιλίας και ενότητας κατά του cyberbullying.



«Το 2012 τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στη φιλία μας, και ήμασταν γνωστές ως RaRa. Οι εφημερίδες έβλεπαν δύο κορίτσια, τα οποία ήταν ουσιαστικά αχώριστα, διότι φυσικά βρισκόμασταν στο προσκήνιο μαζί και μάλιστα ήμασταν μάρτυρες της διαδικτυακής παρενόχλησης. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που είχα μία φίλη, στην οποία θα μπορούσα να στηριχθώ και να μιλήσω γι 'αυτό» σημείωσε.

Η Ντελεβίν είπε ότι το hashtag της εκστρατείας «I Will not Be deleted» είναι εύστοχο. «Τα σχόλια είναι εκείνα που πρέπει να διαγραφούν, όχι οι αναρτήσεις. Κανείς δεν πρέπει να αλλάξει αυτό που είναι, επειδή κάποιος κάνει ένα σχόλιο. Οι άνθρωποι που κάνουν τα σχόλια είναι αυτοί που πρέπει να αλλάξουν» δήλωσε το μοντέλο -ηθοποιός.