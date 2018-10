Σαλάτα ρεβίθια με πλιγούρι και ρόδια

Όξινη και γευστική, η σαλάτα είναι τa τέλειο συνοδευτικό για κρέατα και ψάρι.

Δοκιμάστε τη με λαβράκι με λεμόνι, κύμινο και πράσινο τσίλι ή σιγομαγειρεμένη αρνίσια σπάλα με παλαιστινιακά μπαχαρικά. Μόνη της αποτελεί ένα τέλειο χορτοφαγικό ελαφρύ γεύμα.

Γα 2-3 άτομα ως κυρίως ή 4-6 ως συνοδευτικό:

175 γρ. χοντρό πλιγούρι

60 γρ. ρόδια

400 γρ. μαγειρεμένα ρεβίθια

30 γρ. φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα

30 γρ. φύλλα μέντας, ψιλοκομμένα

15 γρ. τσάιβ, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

5 κ.σ. ελαιόλαδο

χυμός από 2 λεμόνια

​θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Μαγειρέψτε το πλιγούρι με ½ κ.γ. αλάτι σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει για 10’, μέχρι να μαλακώσει.

Στραγγίξτε, ξεπλύντε με κρύο νερό και βάλτε σε μπολ σερβιρίσματος.

Προσθέστε τα ρεβίθια, τα ψιλοκομμένα βότανα και το σκόρδο.

Περιχύστε με ντρέσινγκ που θα φτιάξετε με το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμόνι, 1 κ.γ. αλάτι και ½ κ.γ. πιπέρι.

Δοκιμάστε και διορθώστε το αλάτι (το πιάτο αυτό απαιτεί αρκετό).

Λίγο πριν το σερβίρισμα, ρίξτε από πάνω το ρόδια.

Από το βιβλίο Zaitoun: Recipes and Stories from the Palestinian Kitchen της Yasmin Khan, εκδ. Bloomsbury Publishing.