La Casa De Papel: Το τραγούδι της σειράς-φαινόμενο κυκλοφορεί στην Ελλάδα [εικόνα & βίντεο]

Και ξαφνικά όλοι μιλούν για μία σειρά, αγαπούν τους «κακούς» που θέλουν να ληστέψουν το ισπανικό νομισματοκοπείο και λατρεύουν τις μάσκες του Νταλί.

Το «La Casa De Papel» είναι η ισπανική σειρά που έχει καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές ανά την Ευρώπη και έχει κάνει πολλούς να κλείνονται σπίτι τους για να δουν εάν ο «El Professor» και η παρέα του θα καταφέρουν να γίνουν εκατομμυριούχοι.

Εκτός, όμως, από το σενάριο και τους ήρωες, οι φαν κόλλησαν και με το soundrack της σειράς. Το τραγούδι των τίτλων λέγεται «My Life Is Going On» και το ερμηνεύει μία από τις πιο καταξιωμένες Ισπανίδες τραγουδίστριες της νέας γενιάς, η Cecilia Krull. Το «My Life Is Going On» θεωρείται το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό soundtrack της χρονιάς και βρίσκεται ήδη στις υψηλότερες θέσεις του Shazam σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (#5), όπου κυκλοφορεί από την Panik Records.

Αν και η Cecilia έκανε το απόλυτο breakthrough με το τραγούδι των τίτλων του «La Casa De Papel» (Money Heist), έχει μία αξιόλογη μουσική διαδρομή, που περιλαμβάνει συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, εμφανίσεις σε σπουδαία μουσικά φεστιβάλ και τραγούδια που «ντύνουν» δημοφιλείς ταινίες και σειρές.