Καρότα με σος γιαούρτι

Αυτή η μεσογειακή συνταγή είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν βρείτε καρότα διαφορετικών χρωμάτων.

Η σαλάτα είναι καλύτερη μετά από μια ώρα, όταν τα καρότα έχουν απορροφήσει τα αρώματα της σος.

Για 4 άτομα:

1 κιλό καρότα

3 κ.σ. ελαιόλαδο

3 κ.σ. γιαούρτι

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 κ.γ. φρέσκος ψιλοκομμένος άνηθος (ή ½ κ.γ. αποξηραμένος)

1 κ.γ. αποξηραμένη μέντα (ή δυόσμος)

½ κ.γ. σπόροι νιγέλας

¾ κ.γ. σουσάμι

θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200.

Καθαρίστε τα καρότα και κόψτε τα διαγώνια σε χοντρές φέτες.

Αφήστε τα σε 30-35’ με 2 κ.σ. ελαιόλαδο και ¼ κ.γ. αλάτι μέχρι να μαλακώσουν αλλά να παραμένουν κάπως τραγανά.

Εν τω μεταξύ, ανακατέψτε το γιαούρτι, τον άνηθο, τη μέντα, το σκόρδο, 1 κ.σ. ελαιόλαδο, ¼ κ.γ. αλάτι, ¼ κ.γ. πιπέρι.

Μεταφέρετε τα καρότα σε μια πιατέλα. Περιχύστε με τη σος γιαουρτιού και ανακατέψτε καλά.

Πασπαλίστε με το σουσάμι και τη νιγέλα και σερβίρετε.

Από το βιβλίο Zaitoun: Recipes and Stories from the Palestinian Kitchen της Yasmin Khan, εκδ. Bloomsbury Publishing.