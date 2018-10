A moment @StefTsitsipas won’t forget in a hurry!

The rising star claims the first @atpworldtour title of his career by beating Ernests Gulbis in the @IntrumSthlmOpen final

🏆👏🙌 pic.twitter.com/5rAz3dlh73

— Tennis TV (@TennisTV) 21 Οκτωβρίου 2018