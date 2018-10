H Κέιτ Μπλάνσετ για άλλη μια φορά μάγεψε με την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί

H 49χρονη Αυστραλή σταρ του σινεμά Κέιτ Μπλάνσετ μαγεύει τα πλήθη στο κόκκινο χαλί με το αξεπέραστο στυλ και το λαμπερό χαμόγελό της.

Είναι μια από τις σταρ του Χόλιγουντ που αγαπάμε όχι μόνο για τις κινηματογραφικές της επιτυχίες, αλλά και για τις στιλιστικές της επιλογές.

Πάντα σικ, πάντα με χάρη και αριστοκρατική φινέτσα, πάντα συνοδευμένες με το κατάλληλο hair style και τα σωστά αξεσουάρ.

H Kέιτ Μπλάνσετ ό,τι και να φορέσει, είναι πάντα υπέροχη. Εχει μια γοητεία που μαγνητίζει και ένα αριστοκρατικό στυλ που αρέσει σε όλους.

Αυτή τη φορά περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια δημιουργία του οίκου Maison Margiela και κατέπληξε τα πλήθη στη Ρώμη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρευρέθηκε στο Rome Film Festivalγια την προώθηση της ταινίας «The House With A Clock In Its Wall» στην οποία πρωταγωνιστεί.

