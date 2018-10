Πώς μπορεί ένα εστιατόριο να γίνει viral στο Instagram και να πλημμυρίσει με πελάτες [εικόνες]

Υπάρχουν εστιατόρια κι εστιατόρια. Άλλα που σερβίρουν το μαμαδίστικο φαγητό κι άλλα μοντέρνα με ευφάνταστα πιάτα. Και τα δύο έχουν λόγο ύπαρξης. Αλλά στην εποχή των social media, η επιβίωση είναι δύσκολη.

Δεν έχει μόνο να κάνει με τα περίεργα φαγητά, και τον εντυπωσιακό στολισμό τους, που φυσικά θα προσελκύσει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα θέλουν να φωτογραφηθούν σε ένα από αυτά. Το θέμα είναι να μπορέσεις να κρατήσεις και τη φήμη σου ως εστιατόριο. Κι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Πώς μπορείς να είσαι στην κορυφή των αναρτήσεων στα social media;

Ένα από τα πιο δημοφιλή εστιατόρια στα social media είναι το «Black Tap», στο κέντρο του Μανχάταν. Η ουρά για μια θέση φτάνει στο άλλο οικοδομικό τετράγωνο. Τουρίστες και ντόπιοι στέκονται ακόμη και με ομπρέλες μέσα στην βροχή, προκειμένου να δοκιμάσουν το δημοφιλές «Crazy Shakes» του μοντέρνου αυτού εστιατορίου.

Στην ιστοσελίδα του, το Black Tap αυτοαποκαλείται «κλασικό εστιατόριο εκσυγχρονισμένο για την γενιά του Instagram». Σερβίρει burgers, πατάτες, μπίρα και φυσικά τα διάσημα μιλκσέικ του αξίας 15 δολαρίων – στολισμένα με ζαχαρωτά, μπισκότα, πρέτζελς, μαλλί της γριάς και ακόμη και μια φέτα κέικ.

Η επιχείρηση φαγητού δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο καλό είναι το φαγητό – η ατμόσφαιρα και η εξυπηρέτηση είναι επίσης σημαντικά. Όμως, όλο και περισσότερο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναλάβει έναν μεγαλύτερο ρόλο και επηρεάζουν τις επιλογές των φαγητών που προσφέρονται, το design του εστιατορίου και το μάρκετινγκ.

Τα γιγάντια και πολύχρωμα μιλκσέικ του Black Tap έγιναν viral στο Instagram. Αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος του εστιατορίου όταν άνοιξε το 2015.

«Το Instagram ήταν κάτι που μας ενδιέφερε, αλλά σίγουρα εκείνη την εποχή δεν προσπαθούσαμε να γίνουμε ένα μπραντ του Instagram» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Κρις Μπάρις στο CNN Business. «Είχαμε πιστό κοινό βασισμένο στα μπέργκερ μας πριν από τα μιλκσέικ. Απά αυτά το απογείωσαν».

«Υπάρχει πολύς ανταγωνισμός στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και εστιατορίων» δήλωσε ο Ντιπαγιάν Μπίσβας, καθηγητής μάρκετινγκ και επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα. «Όλοι προσπαθούν να σας κάνουν να μιλάτε γι’ αυτά και να σας κάνουν να μπείτε στα μαγαζιά τους, επομένως χρειάζονται κάτι που θα τους βοηθήσει να ξεχωρίσουν».

Ο παράγοντας εντυπωσιασμού

Το Black Tap δεν είναι το μόνο εστιατόριο που εστιάζει στα μοναδικά προϊόντα του. Βίντεο από το «Raclette NYC» που δείχνουν το λιωμένο τυρί να πέφτει πάνω στα πιάτα του, μπορεί να το δει κανείς παντού στο Instagram. Τα μπέιγκελς με χρώματα του ουράνιου τόξου, το μαύρο παγωτό και το πολύχρωμο Unicorn Frappuccino των Starbucks μπορεί να τα βρει κανείς παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια.

Το «Flour Shop» στη Νέα Υόρκη φημίζεται για το εκρηκτικό κέικ ουράνιου τόξου – πολύχρωμες μπάλες ξεχύνονται μέσα από αυτό αν κόψεις ένα κομμάτι. Οι διάσημοι πελάτες του, όπως η Κιμ Καρντάσιαν έχουν ποστάρει φωτογραφίες του κέικ στα social media, προκαλώντας ταραχή.

«Η βανίλια δεν ξεχωρίζει πλέον» λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. «Τα πράγματα που είναι εξωφρενικά και έξω από τα συνηθισμένα, πάντα τραβούν την προσοχή».

Οι ειδικοί όμως προειδοποιούν πως τα εστιατόρια αυτά πρέπει να συνεχίσουν να καινοτομούν και να προκαλούν με παράδοξες επιλογές τροφίμων για να είναι επιτυχημένα. Το φαγητό, επίσης, θα πρέπει να είναι νόστιμο – ανεξάρτητα από την όψη του.

Ο Ααρόν Άλεν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων εστιατορίων, Aaron Allen & Associates προειδοποιεί πως δεν αρκεί μόνο να είναι περίεργα τα φαγητά. Θα πρέπει να γίνονται και σωστά και τότε η επιτυχία είναι δεδομένη.

«Υπάρχει πάντα ο παράγοντας της φωτογραφίας, αλλά πρέπει να έχει κι άλλα συστατικά, όπως η εμπειρία, η ποιότητα των προϊόντων και η εξέλιξη του προϊόντος» δήλωσε ο Άλεν. Διαφορετικά, οι άνθρωποι θα δοκιμάσουν μία φορά το πιάτο, θα τραβήξουν την φωτογραφία και δεν θα επιστρέψουν ξανά.

Το «Black Tap» για παράδειγμα, ξεκίνησε με λίγα Crazy Shakes αλλά από τότε έχει επεκτίενει το μενού του προσφέροντας οκτώ επιλογές. Προσφέρει επίσης, εποχιακά και περιορισμένης έκτασης μιλκσέικ.

Διακόσμηση κατάλληλη για τα social media

Δεν εξαρτώνται όλα όμως από το φαγητό. Η διακόσμηση του εστιατορίου και η επωνυμία του είναι επίσης σημαντικά, ειδικά στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία σχεδιασμού Paperwhite Studio, δημιουργεί αντικείμενα όπως τα σουπλά, τα μπουκάλια του νερού και διάφορα άλλα χάρτινα προϊόντα για εστιατόρια.

Και είναι ιδιαίτερα αγαπητά από τους λάτρεις του Instagram. Το Paperwhite σχεδίασε ειδικά στικ ζάχαρης για το εστιατόριο « Jack's Wife Freda» στη Νέα Υόρκη με χαριτωμένες φράσεις όπως το « I Love You A Latte» και « Sugar For My Honey» Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία από τότε που άνοιξε το εστιατόριο το 2012.

Οι ιδρυτές του Paperwhite λένε ότι οι σημερινές τάσεις στο design περιλαμβάνουν νέον πινακίδες, ταπετσαρίες επί παραγγελία, και πινακίδες που τραβούν τους πελάτες.

«Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέρος της ιστορίας του branding» εξηγεί ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας. «Οι άνθρωποι μοιράζονται στα social media τα πράγματα που τους εντυπωσιάζουν: αυτά που βρίσκουν διασκεδαστικά, πρωτοποριακά, ή περίεργα ή όμορφα. Προσπαθούμε να δημιουργούμε αυτές τις στιγμές για τους πελάτες μας».

Τα social media επηρεάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι σεφ μαγειρεύουν τα πιάτα τους, λέει ο Άλεν.

«Σκέφτονται πόσο Instagram είναι ένα πιάτο που δημιουργούν» είπε. «Πρέπει να σκεφτεί ακόμη και τα στοιχεία διακόσμησης, την τοποθέτηση στο πιάτο αλλά και την παρουσίαση».

Η τάση όμως αυτή, δεν αφορά μόνο στον κλάδο των εστιατορίων. Καταστήματα αφιερωμένα στα πάντα, από το παγωτό μέχρι το ροζέ κρασί και την πίτσα εμφανίζονται σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και το Μαϊάμι και έχουν γίνει επιτυχία στα social media.

Το μάρκετινγκ

Η ισχυρή παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βοηθήσει τα εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό και να προσελκύσουν νέους πελάτες στους οποίους δεν είχαν πρόσβαση στο παρελθόν.

«Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο – είναι τόσο σημαντικό» δήλωσε ο Μπάρις, ιδιοκτήτης του Black Tap. «Και είναι επίσης πολύ σημαντικό πως αυτό που δείχνουμε στα social media είναι το ίδιο προϊόν που παίρνει κανείς από το κατάστημα».

Εν μέσω λοιπόν ενός αυξανόμενο ανταγωνισμού στον κλάδο των εστιατορίων, η δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών είναι μονόδρομο: ή θα τα καταφέρει ή θα αποτύχεις. Με τόσες πολλές επιλογές για φαγητό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπους να βρεθεί κανείς στο ραντάρ του πελάτη.

Πάντως, να μην ξεχνάμε, πως οι καλύτερες αναρτήσεις στα social media δεν θα αντικαταστήσουν ποτέ το καλό φαγητό και την καλή ατμόσφαιρα.