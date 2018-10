Για ποιο λόγο η Ριάνα απέρριψε το Super Bowl; -Το μήνυμα που θέλει να περάσει

Η Ριάνα απέρριψε πρόταση να τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl σε ένδειξη υποστήριξης του Κόλιν Κάπερνικ.

Οι συναυλίες του ημιχρόνου μπορούν να ξεπεράσουν σε τηλεθέαση ακόμη και τον ίδιο τον αγώνα.

Ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια απέρριψε την έμφανιση της σε αυτό το θέαμα.

Ο λόγος; Για να δείξει την αλληλεγγύη της στον πιο αμφιλεγόμενο παίκτη του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου, τον Κόλιν Κάπερνικ.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, λόγω της πολιτικής στάσης του, την τελευταία διετία βρίσκεται χωρίς ομάδα στο NFL, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα αιτία της απομάκρυνσής του ήταν η κίνησή του να γονατίσει κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, στον αγώνα των 49ers εναντίον των Γκριν Μπέι Πέικερς, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βία κατά Αφροαμερικανών και τις φυλετικές και ταξικές διακρίσεις.

Σύμφωνα με συμπαίκτη του Κόλιν αποφάσισαν να γονατίσουν επειδή «ήθελαν να κάνουν μια συμβολική χειρονομία και όχι να καθίσουν ... κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία. Επιλέξαμε να γονατίσουμε γιατί είναι μια χειρονομία με σεβασμό. Θυμάμαι ότι η στάση μας ήταν σαν μια σημαία που κυμάτιζε μεσίστια για να σημάνει μια τραγωδία».

Εν τω μεταξύ, ο Κάπερνικ έγινε στόχος ακόμη μεγαλύτερης κριτικής τον Σεπτέμβριο, όταν συνεργάστηκε με τη Nike για τη νέα της καμπάνια "Just Do It", την οποία ξεκίνησε στο Twitter με μια κοντινή φωτογραφία του προσώπου του και τις λέξεις "Πιστέψτε σε κάτι. Ακόμη και αν σημαίνει ότι θυσιάζετε τα πάντα».

Ενώ η Ριάνα ήταν η πρώτη επιλογή των διοργανωτών, οι Maroon 5, σύμφωνα με πληροφορίες, προσεγγίστηκαν για το Super Bowl LIII, με την Carbi B να φημολογείται ότι θα εμφανιστεί με τον τραγουδιστή Άνταμ Λεβίν κατά τη διάρκεια του σόου ημιχρόνου.

Το επόμενο Super Bowl θα διεξαχθεί στην Ατλάντα στις 3 Φεβρουαρίου 2019.