Deutschland ’86: H συνέχεια της βραβευμένης κατασκοπικής σειράς από τη Γερμανία κάνει πρεμιέρα στην CosmoteTV

Πολυαναμενόμενες νέες σειρές και βραβευμένες ταινίες ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα σε Α΄προβολή στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή η κατασκοπική σειρά Deutschland ’86, συνέχεια της βραβευμένης γερμανικής σειράς Deutschland ’83, η οποία μας μεταφέρει στην Υπηρεσία Πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας (HVA) και στη ζωή του πράκτορα Martin Rauch (Jonas Nay) και των συναδέλφων του (Τετάρτη 24/10, 23.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχεται σε Α’ προβολή η δραματική ταινία Ομίχλη τον Αύγουστο (Fog in August), η οποία αφηγείται την ιστορία του Ερνστ, ενός 13χρονου τσιγγανικής καταγωγής (Πέμπτη 25/10, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Παράλληλα, πρεμιέρα κάνουν στο κανάλι η ταινία τρόμου Ένα ήσυχο μέρος (A Quiet Place) με τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιό Έμιλυ Μπλάντ και τον πολυβραβευμένο Τζον Κραζίνσκι (Κυριακή 21/10, 21.00, ζώνη Blockbuster), καθώς και η περιπέτεια Ματωμένο Χρήμα (Misfortune) με τον Τζον Κιούζακ (Δευτέρα 22/10, 21.00, ζώνη Action). Το Σάββατο 20/10, οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α’ Προβολή τις ταινίες Γατο... συμμορία: Η αρχή (Top Cat Begins) (18.45, ζώνη Family) και την ταινία Γατοξόρκι (Lino) (21.00, ζώνη Family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ταινίας Megan Leavey, η οποία βασίζεται στην πραγματική ιστορία μιας πεζοναύτη και της σχέσης που έχει αναπτύξει με τον εκπαιδευμένο σκύλο της (Τετάρτη 24/10, 22.00, ζώνη Ladies First). Οι φαν του θρίλερ θα παρακολουθήσουν σε Α’ Προβολή το θρίλερ Mom and Dad με τον Νίκολας Κέιτζ και την Σέλμα Μπλέρ (Παρασκευή 19/10, 22.00).

Στο κανάλι Village HD ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ταινίας Άγνωστοι (Complete Unknown) με την βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιό Ρέιτσελ Βάις και τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό Μάικλ Σάνον (Παρασκευή 19/10, 21:00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, από την Πέμπτη 25/10 οι φαν της περιπέτειας θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση το blockbuster της Marvel, Ant-Man and the Wasp με τον Πολ Ραντ και την Εβαντζελίν Λίλι.