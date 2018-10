Η οικογένεια Μητσοτάκη σε ταβέρνα στα Χανιά -Η έκπληξη των τουριστών και η εξήγηση του σερβιτόρου [εικόνες]

Γνωστή ψαροταβέρνα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων επισκέφτηκε χθες η οικογένεια Μητσοτάκη, μετά την εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Flashnews.gr, την ψαροταβέρνα στα Χανιά επισκέφτηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάνννη, ο Ισίδωρος Κούβελος, ο συντονιστής της εκδήλωσης Πάσχος Μανδραβέλης,ο καθηγητής Κωνσταντίνος Συνολάκης και η Κατερίνα Μητσοτάκη.

Εκτός από την οικογένεια Μητσοτάκη, στην ταβέρνα υπήρχαν και άλλοι πελάτες, μεταξύ αυτών και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι ξαφνιάστηκαν με τους φωτογράφους και τους ρεπόρτερ που βρέθηκαν στο μαγαζί.

Ωστόσο, ο σερβιτόρος ανάλαβε να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει λέγοντάς τους στα αγγλικά...

...«the man behind you is the next prime minister of Greece» («ο άνδρας πίσω σας είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας»).

Πηγή- Φωτογραφίες: flashnews.gr