Βίντεο αποκαλύπτει τι λάθος έγινε την ώρα που ο πίνακας του Banksy αυτοκαταστρέφοταν [εικόνες & βίντεο]

Ενα βίντεο από την στιγμή της τοποθέτησης ενός καταστροφέα εγγράφων στον πίνακα του Banksy δόθηκε στην δημοσιότητα, βάζοντας έτσι τέλος στις φήμες περί διαφημιστικού τρικ.

Στα πλάνα μπορεί κανείς να δεις πώς τοποθετήθηκε στο έργο το «Κορίτσι με το Μπαλόνι» ο μηχανισμός που την ώρα της δημοπρασίας το έσκισε σε λωρίδες, καθώς και πως οι ανυποψίαστοι συλλέκτες συνειδητοποιούν πως το έργο έγινε χίλια κομμάτια μπροστά στα μάτια τους μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Το βίντεο δημοσίευσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, αποκαλύπτοντας πως στόχος του ήταν να καταστραφεί ολόκληρο έργο και όχι το μισό οπως έγινε λόγω μπλοκαρίσματος στον «καταστροφέα εγγράφων». Μάλιστα στο βίντεο αναφέρεται πως είχαν γίνει πρόβες ώστε να είναι 100% σίγουρο πως το έργο θα γίνει χίλια κομμάτια, ωστόσο αυτό εν τέλει δεν πέτυχε.

Να σημειωθεί πως τον πίνακα αγόρασε εν τέλει μία γυναίκα άγνωστης ταυτότητας έναντι 1,18 εκατ. ευρώ, ενώ λίγα λεπτά μετά είδε μπροστά τα μάτια τον πίνακα να αυτοκαταστρέφεται.

Μπορεί το «Κορίτσι με Μπαλόνι» να έγινε λωρίδες, αλλά σύμφωνα με τον Banksy αυτά τα κομμάτια του πίνακα θεωρείται πλέον πως αποτελούν ένα νέο έργο, που ο ίδιος ο Banksy έχει ονομάσει «Love is in the Bin», δηλαδή «Η αγάπη είναι στον σκουπιδοτενεκέ».

Οσο για την ταυτότητα της ιδιοκτήτριας πια του πίνακα, πρόκειται για μία «Ευρωπαία συλλέκτρια» με μακρά συνεργασία με τον συγκεκριμένο Οίκο δημοπρασιών.

«Οταν το σφυρί σήμανε την τελική πράξη της δημοπράτησης του πίνακα, την περασμένη εβδομάδα, αρχικά συγκλονίστηκα, όπως σταδιακά άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως μόλις είχα κάνει δικό μου έναν σταθμό στην ιστορία της τέχνης», τόνισε η ίδια η συλλέκτρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Sotheby's.