Τα καλαμαράκια του Σταύρου

Από τον εκτυφλωτικό ήλιο της ακτής της Αδριατικής, τα φιόρδ του βόρειου Ατλαντικού και τους πάγους της Βαλτικής, έως τα πέλαγα της Μεσογείου και τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το βιβλίο «Captain's Dinner» είναι ένα θαλάσσιο ταξίδι στον κόσμο της αλιείας.

Τι σημαίνει να εξαρτάται καθημερινά από τις ιδιοτροπίες της φύσης; Πώς είναι να μαζεύεις τα δίχτυα αλιεία σε καταρρακτώδη βροχή και ισχυρούς ανέμους; Πώς καταλήγουν οι ρέγγες και τα άλλα ψάρια στην αγορά το μεσημέρι και στο πιάτο μας το βράδυ; Αναζητώντας απαντήσεις, ο φωτογράφος Paul Pflüger ακολούθησε για μήνες 27 ψαράδες στις ευρωπαϊκές θάλασσες καταγράφοντας την καθημερινότητά τους.

Το αποτέλεσμα είναι το Captain's Dinner: A life on the sea & authentic recipes from real fishermen, ένα ζωντανό ειλικρινές ημερολόγιο της αλιείας και της ζωής στη θάλασσα, που συνδυάζει εντυπωσιακά πορτρέτα των πρωταγωνιστών μαζί με τα σχόλια τους για τη σκληρή εργασία που απαιτεί το επάγγελμα του ψαρά σήμερα, για τα μειωμένα αποθέματα ψαριών και τις αλιευτικές ποσοστώσεις.

Οι ψαράδες μοιράζονται επίσης τις συνταγές για τα δικά τους αγαπημένα πιάτα θαλασσινών.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Ιταλία

Tσιπούρα στον φούρνο με λαχανικά



Για 4 άτομα:

4 καθαρισμένες τσιπούρες

αλάτι, πιπέρι

Φρέσκο θυμάρι

Φρέσκο δεντρολίβανο

Φρέσκια ρίγανη

1 λεμόνι, σε φέτες

ελαιόλαδο

4 σκελίδες σκόρδο

500 γρ. ντοματίνια

300 γρ. εσκαλότ κομμένα στη μέση

1 φραντζόλα τσιαπάτα

Εκτέλεση:

Αλατοπιπερώστε τις τσιπούρες και γεμίστε τις με τα βότανα και μια φέτα λεμόνι.

Σε ένα τηγάνι ροδίστε για ένα λεπτό τις τσιπούρες σε ελαιόλαδο και από τις δύο πλευρές.

Βάλτε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C με το λάδι από το τηγάνι, το σκόρδο και τα ντοματίνια και ψήστε για 15-20’.

Σερβίρετε με φρέσκο ψωμί.

MΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΓΑΛΛΙΑ

Πατέ σκουμπριού



Για 4 άτομα:

2 μεγάλα ολόκληρα σκουμπριά (περίπου 1 κιλό)

ελαιόλαδο

10 μαύρα πιπέρια

1 φύλλο δάφνης

1-2 κλαράκια εστραγκόν

100 γρ. αγγουράκια τουρσί

100 γρ. κολοκυθάκια

100 γρ. κρεμμυδάκια εσαλότ

100 γρ. κίτρινη πιπεριά

50 γρ. λιαστές ντομάτες

Πιπέρια διαφόρων χρωμάτων

2 κ.σ. μαγιονέζα

Προαιρετικά: άνηθος, μέντα, μαϊντανός ή τσάιβ

Eκτέλεση:

Πλύνετε τα σκουμπριά βάλτε τα στην κατσαρόλα με νερό και λίγο ελαιόλαδο, τα πιπέρια, το φύλλο δάφνης και το εστραγκόν και σιγοβράστε για 10’.

Βγάλτε τα σκουμπριά και αφήστε τα να κρυώσουν. Στραγγίξτε τον ζωμό από την κατσαρόλα και φυλάξτε περίπου μισό φλιτζάνι στην άκρη.

Κόψτε τα λαχανικιά σε κύβους.

Μόλις τα σκουμπριά κρυώσουν, αφαιρέστε το δέρμα τους και ξεψαχνίστε καλά για να απομακρύνετε όλα τα κόκαλα.

Ανακατέψτε τη σάρκα με τα λαχανικά και περιχύστε με τον ζωμό που φυλάξατε.

Ρίξτε τα χρωματιστά πιπέρια κατά βούληση, σκεπάστε το μπολ και βάλτε το στο ψυγείο.

Την επομένη, βάλτε στο μείγμα τη μαγιονέζα και ανακατέψτε καλά. Ιδανικά ξαναβάλτε το πατέ στο ψυγείο για άλλες 12-24 ώρες ώστε να δέσουν οι γεύσεις.

Βάλτε τα βότανα της προτίμησής σας ανάλογα με την εποχή (π.χ. το καλοκαίρι πάει η μέντα ή ο δυόσμος).

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Ελλάδα

Τα καλαμαράκια του Σταύρου

Για 4 άτομα:

800 γρ. μέτρια καλαμαράκια

αλεύρι

ελαιόλαδο

2 λεμόνια

λευκό ψωμί

Εκτέλεση:

Καθαρίστε τα καλαμάρια, βουτήξτε τα στο αλεύρι και τηγανίστε τα σε αρκετό ελαιόλαδο σε υψηλή φωτιά για περίπου 4', μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές.

Κόψτε τα μπουκιές, στίψτε 2 λεμόνια πάνω τους και περιχύστε τα με λίγο λάδι από το τηγάνι.

Μην ξεχάσετε να σκουπίσετε το ζουμάκι από το πιάτο με μπουκιές ψωμιού!

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις teNeues. © Captain's Dinner - A life on the sea & authentic recipes from real fishermen - Paul Pflüger, published by teNeues, € 35, www.teneues.com