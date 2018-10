GNTM: Ο Βασίλης Ζούλιας δεν άντεξε το τρολάρισμα στα social -Το σχόλιο που τον πίκρανε [βίντεο]

Βαρύ του έπεσε του Βασίλη Ζούλια το τρολάρισμα στο Twitter, μετά την εμφάνισή του στο Greece's Next Top Model.

Ο σχεδιαστής εμφανίστηκε στο ριάλιτι του Star την περασμένη εβδομάδα και ακολούθησε καταιγισμέος σχολίων στο Twitter.

Ο Βασίλης Ζούλιας, έγραψε στο facebook του: «Ότι μετά από τόση θεραπεία.. ψυχοθεραπεία… προσευχές… διαλογισμούς… γιόγκα… σεμινάρια αυτοβελτίωσης… life coaching… business coaching…τι Abraham Hicks… Louise Hay… Eckhart Tolle… 12 steps και ό,τι φανταστεί ο νους σας το’ χω κάνει…Θα με επηρέαζε το τρολλάρισμα που έφαγα στο instagram σε σχέση με την εμφάνισή μου στο GNTM ειλικρινά δεν το περίμενα…Τα καλά λόγια σαν να μην υπήρχαν… Πρέπει επειγόντως να το δουλέψω… Αναρωτιέμαι που εξαφανίστηκε και το WHAT YOU THINK OF ME IS NONE OF MY BUSINESS ρητό που το έλεγα και νόμιζα ότι το είχα…μπα… τελικά τσάμπα καίει η λάμπα… έχουμε δουλίτσα ακόμη!!».

Μάλιστα, μίλησε και στην κάμερα του Happy Day και αποκάλυψε ποιο τρολάρισμα τον στεναχώρησε περισσότερο: «Είπε κάποιος ότι μοιάζω στον Ντάνι Ντε Βίτο. Ο Ντε Βίτο είναι καταπληκτικός ηθοποιός αλλά εσύ αισθάνεσαι κάπως, λες και σου λένε ότι είσαι κοντός και χοντρός, μπορεί και η τηλεόραση να σου προσθέτει κιλά… αυτό ήταν που δεν μπορούσα να αντέξω…»!

Τα σχόλια που έπεσαν βαριά στον Βασίλη Ζούλια: