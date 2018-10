Ο Πολάκης καταγγέλλει τον Αδωνι στα αγγλικά -«Dear Kyriakos ο Αδωνις απειλεί να με βάλει φυλακή»

Με νέα ανάρτησή του στο facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, απαντάει στον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, οτι για να κερδίσει ο Σύριζα τις εκλογές πρέπει να βάλει κάποιους από τους πολιτικούς του αντιπάλους φυλακή, και κατηγορεί τον Αδωνι Γεωργιάδη οτι έχει κάνει ακριβώς το ίδιο μέσα στη Βουλή.

Παραθέτει μάλιστα μέσα στην ανάρτησή του και βίντεο όπου ο Αδωνις Γεωργιάδης καταγγέλει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας οτι με αυτά που κάνει θα βρεθεί στην φυλακή. Μάλιστα με το γνωστό του ύφος, ειρωνευόμενος την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να φέρει το θέμα των απειλών στην Ευρώπη, απευθύνεται στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στα αγγλικά. Και του γράφει Dear Kyriakos δες το βίντεο και μην ξεχάσεις να το δείξεις στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Η πρώτη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με τις κατηγορίες σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, που δηλώνει οτι με αυτά που κάνουν στο υπουργείο θα πάνε φυλακή:

Να ποιους έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα μας !

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, του κόμματος που διαμαρτύρεται και με καταγγέλει ότι προκαταλαμβάνω τη Δικαιοσύνη και ποινικοποιώ πολιτικούς αντιπάλους..., που τόσο κόπτεται και συν-εγγυάται για τους θεσμούς (όπως η Δικαιοσύνη), που εγκαλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να υπερασπίσει τη Δημοκρατία..., που βγαίνει ο αρχηγός του σε άπταιστα αγγλικά να κατηγορήσει την Κυβέρνηση της χώρας..., «ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ» από τον φακό μέσα στη Βουλή να δηλώνει (3 τουλάχιστον φορές, που βρήκαμε με μια πρόχειρη έρευνα, το 2016, το 2017 και το 2018) ότι «ΑΥΤΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ» !

Αυτός δεν είναι αντιπρόεδρος κόμματος. Αυτός είναι αρχιφύλακας στον Κορυδαλλο !

ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ..., ΘΥΜΙΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΟΥ...!

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στα αγγλικά που απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Dear Kyriakos ,take a look at this video please!

Your vice-president is speaking about ...core values ...

Don't forget to show it to European Parliament ...

Μετάφραση: Αγαπητέ Κυριάκο ρίξε μια ματιά σε αυτό το βίντεο σε παρακαλώ. Ο αντιπρόεδρός σου αναφέρεται σε βασικές (δημοκρατικές) αξίες. Μην ξεχάσεις να το δείξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το βίντεο που ανάρτησε ο Παύλος Πολάκης με ομιλίες του Αδωνι Γεωργιάδη στην Βουλή.

Και η απάντηση του Αδωνι Γεωργιάδη:

«Ο Αν. Υπουργός τα έχει χαμένα. Πρώτον εγώ δεν είμαι Υπουργός όπως αυτός για να μπορώ να επηρεάσω την Δικαιοσύνη ελέγχοντας τους διορισμούς του και μιλώ για την εναντίον μου σκευωρία και όχι για να κερδίσω τις Εκλογές όπως ανερυθρίαστα είπε ο ίδιος», έγραψε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ στο Twitter.