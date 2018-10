Αdventure Film Festival Athens 2018: Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Νοεμβρίου

Το μοναδικό ελληνικό κινηματογραφικό φεστιβάλ, αφιερωμένο στις αθλητικές δραστηριότητες περιπέτειας, επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά σε καινούργιο χώρο και με ανανεωμένη σύσταση, παρουσιάζοντας για μια ακόμα φορά, μοναδικές κινηματογραφικές παραγωγές, εκθέσεις φωτογραφίας και φυσικά καθηλωτικές ομιλίες από διακεκριμένα ονόματα του αθλητισμού και της δράσης, που συνθέτουν ένα μοναδικό στο είδος του θεματικό και θεαματικό γεγονός.

Το Adventure Film Festival Greece είναι αποδεδειγμένα η μεγαλύτερη γιορτή των υπαίθρων δραστηριοτήτων, καθώς κατά τα 4 προηγούμενα χρόνια πάνω από 8,000 άτομα το τίμησαν με την παρουσία τους και γέμισαν το θέατρο κατά τις προβολές των 87 ταινιών, απόλαυσαν 26 ομιλίες και θαύμασαν 16 εκθέσεις φωτογραφίας, όλα με θέμα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με τη δύναμη του ανθρώπου, μετατρέποντας τα στοιχεία της φύσης σε ένα ατέλειωτο πεδίο δράση. Σκοπός μας όχι να δημιουργήσουμε ιστορία αλλά μία αλλαγή στην καθημερινότητα όλων μας.

Στο επετειακό 5ο AFF, στο Θέατρο Pierce – The American College of Greece, το Σάββατο 03 και την Κυριακή 04 Νοεμβρίου Αθλητές, Κινηματογραφιστές, Φωτογράφοι, εταιρείες εξοπλισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους συνθέτοντας την διήμερη γιορτή που έγινε θεσμός. Όλοι οι λάτρεις της περιπέτειας και της αδρεναλίνης θα είναι εκεί.

Το Adventure Film Festival περιλαμβάνει:

Κινηματογραφικές Παραγωγές - Το AFF ωρίμασε και προβάλει μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με διεθνή χαρακτήρα. Το φετινό πρόγραμμα πλαισιώνουν 12 προβολές με τις περισσότερες από αυτές να αποτελούν πρεμιέρες στη χώρα μας και μέσα από τις οποίες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει σε πρωτόγνωρα μέρη και να ζήσει μοναδικές εμπειρίες.

Οι θεατές, μέσα από τις παραγωγές, θα ζήσουν με μια κοινότητα αυτοχθόνων και θα διδαχτούν από αυτούς πώς να φτιάξουν ένα κανό που στη συνέχεια θα τους οδηγήσει σε ένα ταξίδι ζωής. Θα βιώσουν ένα ταξίδι αναζήτησης του παλαιότερου ουρανού του κόσμου. Για κάποιους, ο ωκεανός είναι ένα φοβερό και επικίνδυνο μέρος. Αλλά για τους επισκέπτες του AFF, είναι ένας απέραντος κόσμος διασκέδασης, ελευθερίας και ευκαιριών όπου το κοινό μπορεί να απολαύσει στο έπακρο. Παγιδευμένοι στη "μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή στον κόσμο", στην Γάζα, όπου μαίνεται ο πόλεμος, θα γνωρίσουν μια νέα γενιά ανθρώπων, η οποία ζει και δημιουργεί εμπειρίες στα κύματα. Τέλος, μέσα από την διαδικασία διαρκούς κίνησης που εγείρει ερωτήματα, θα αναρωτηθούν: "Μπορεί το τρέξιμο να σώσει ένα τροπικό δάσος;"

Στην ειδικά διαμορφωμένη ενότητα Red Bull Mixed Media Academy, οι συμμετέχοντες του 3ήμερου ομώνυμου workshop θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όσα έμαθαν δίπλα σε φωτογράφους & videographers του δίκτυο του Red Bull Media House, μέσα από το content που θα δημιουργήσουν και το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην αίθουσα του 5ου AFF. Τέλος θα ακολουθήσει η ανάδειξη του νικητή.

Φωτογραφικές εκθέσεις - από καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες θα κοσμούν τους χώρους του Φεστιβάλ ταξιδεύοντας μας στις ομορφότερες outdoor "στιγμές" της Ελλάδας και του κόσμου.

Όλγα Στεφάτου - Solar Impulse, Η Ιστορική πτήση

Ανδρέας Μεσσήνης - Οι ανώτεροι σκοτεινοί κήποι του ουρανού

Πελαγία Καρανικόλα - African Color

Στέφανος Κόντος – On a single breath

Ομιλίες / Παρουσιάσεις – από σύγχρονους "θρύλους" του ορεινού και θαλάσσιου αθλητισμού. Θα μιλήσουν στο κοινό με στόχο να εμπνεύσουν αλλά και να διευρύνουν τους ορίζοντες δραστηριοποίησης της Ελληνικής κοινότητας.

Λεωνίδας Αθανασόπουλος: Ένας ασυνήθιστος τρόπος για πιο δυνατές εμπειρίες και περιπέτειες

Βανέσα Αρχοντίδου & Χριστίνα Φλαμπούρη: A woman can be

Δημήτρης Κορρές: Η περιπέτεια ως ανάγκη στις "τακτοποιημένες κοινωνίες"

Eric Hjorleifson: Skiing is my dancing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ADVENTURE FILM FESTIVAL 2018

Σάββατο 03.11

1η Περίοδος

14:00 Paige 22’ Bjarne Salen, Endlessflow Films (Surf / Woman / Inspiration)

14:25 Gaza Surf Club 96’ Philip Gnadt, Mickey Yamine (Surf / Community)

16:00 Διάλειμμα 15’

16:20 Fishpeople 49’ Keith Malloy, Endlessflow Films (Sustainability / Surf / Water)

17:10 Ομιλία Στέφανου Κόντου, Κάνοντας την τέχνη – περιπέτεια, The underwater Gallery 20’

17:40 Διάλειμμα 35’

2η Περίοδος

18:20 Red Bull Mixed Media Academy, παρουσίαση από τους συμμετέχοντες- content creators 40’

19:00 Nekiia 25’ George Lentzas (Running / προλογίζει ο Μάριος Γιαννακού)

19:30 Takayna 38’ Alex Lowther, Patagonia Films Productions (Running / Environment)

20:10 Ομιλία Λεωνίδα Αθανασόπουλου, Ένας ασυνήθιστος τρόπος για πιο δυνατές εμπειρίες και περιπέτειες 20’

20:35 Διάλειμμα 35’

3η Περίοδος

21:10 Point of no return 95’ Noel Dockstader & Quinn Kanaly, Far West Film Co (Exploration / Environment / Energy)

22:45 Skype Q&A Session με τους συντελεστές και πρωταγωνιστές της ταινίας

23:00 Τέλος

Ωράριο: Ώρα έναρξης: 14:00

Ώρα λήξης: 23:00

Κυριακή 04.11

1η Περίοδος

14:00 In the starlight 52’ Mathieu Le Lay Productions, (Outdoors Photography / Exploration / Human interest)

14:55 Dugout 52’ Benjamin Sadd, Trail To Anywhere Productions (Human interest / Adventure / Indigenous)

15:50 Διάλειμμα 15’

16:10 Finding the Line 60’ Benjamin Sadd, Trail Τo Anywhere Productions (Human Interest / Woman Skiing)

17:10 Ομιλία Βανέσας Αρχοντίδου & Χριστίνας Φλαμπούρη, A woman can be 20’

17:40 Διάλειμμα 35’

2η Περίοδος

18:20 Dirtbag: The Legend of Fred Beckey 95’ Dave O’Leske, (Human Interest / Climbing)

20:00 Ομιλία Δημήτρη Κορρέ, Η περιπέτεια ως ανάγκη στις «τακτοποιημένες κοινωνίες» 20’

20:35 Διάλειμμα 35’

3η Περίοδος

21:10 Hoji 55’ Matchstick Productions (Skiing)

22:00 Ομιλία Eric Hjorleifson, Skiing is my dancing 20’

23:00 Τέλος

Ωράριο: Ώρα έναρξης: 14:00

Ώρα λήξης: 22:30

Τιμές εισιτηρίων:

Περιόδου: Προπώληση 6€, Κανονικό 8€

Ημερήσιο: Προπώληση 16€, Κανονικό 20€

Διήμερο: Προπώληση 30€, Κανονικό 35€

Παιδικό/Μειωμένο: 5€ ανά περίοδο (μόνο στο ταμείο του θεάτρου)

Τρόποι αγοράς εισιτηρίων και σημεία πώλησης:

Εισιτήρια του Φεστιβάλ μπορείτε να εξασφαλίσετε:

Από το δίκτυο προπώλησης της ticketmaster.gr (Καταστήματα Public) και on line στο www.ticketmaster.gr

Από τα εκδοτήρια του θεάτρου την ημέρα του φεστιβάλ (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342)

Διοργάνωση: WAYOUT ADVENTURES

Θεατρικό παιχνίδι από την παιδαγωγική ομάδα ‘’Σβούρες’’ θα πραγματοποιηθεί για τους μικρούς φίλους της περιπέτειας την Κυριακή 18:30 – 20:30 (2η περίοδος).