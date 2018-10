Ο Μπομπ Ντίλαν εικονογράφησε με σκίτσα τα τραγούδια του [εικόνες]

Ο Μπομπ Ντίλαν είναι αναμφίβολα από τους πιο καταξιωμένους Αμερικανούς τραγουδιστές - τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Μουσικός, συνθέτης, κιθαρίστας, ζωγράφος και ποιητής είναι ο μοναδικός μουσικός καλλιτέχνης που παρέλαβε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Τώρα ο μεγάλος συγγραφέας είναι το θέμα της έκθεσης «Mondo Scripto» που φιλοξενείται στη Halcyon Gallery στο Λονδίνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην έκθεση παρουσιάζονται 60 χειρόγραφα τραγούδια της περιόδου 1961-2006 μετά από νέα επιμέλεια από τον ίδιο τον Ντίλαν και σκίτσα που έχει ζωγραφίσει.

Τραγούδια όπως το Gotta Serve Somebody (1979) και το Say Hello (1975) προβάλλονται με την προσθήκη νέων λέξεων που προσδίδουν σύγχρονη σημασία στους στίχους. Κάθε τραγούδι συνδέεται με ένα σχέδιο που έχει δημιουργήσει ο Ντίλαν για να απεικονίσει, ή να συνοδεύσει τους στίχους ή ίσως να αποκαλύψει την αρχική του έμπνευση.

Είναι παραδείγματα του «δώρου» που έκανε ο δημιουργός στους θαυμαστές του επιτρέποντάς τους να εισέλθουν στο σύμπαν των τραγουδιών του.

Στο βιβλίο της έκθεσης, ο Μπομπ Ντίλαν σημειώνει ότι πηγή έμπνευσης για τα σχέδια ήταν δύο καλλιτέχνες ο Henrik Drescher και ο Reginald Marsh. Ο Drescher είναι ένας σύγχρονος Δανός εικονογράφος γνωστός για την εικονογράφηση της μετάφρασης της Κόλασης του Δάντη από τη Mary Jo Bang.

Ο Ρέτζιναλντ Μαρς (1898-1854) ήταν, όπως ο Ντίλαν αργότερα, Νεοϋορκέζος και κάτοικος της κωμόπολης Γούντστοκ. Οι σκηνές από τους δρόμους του Μανχάταν, οι εικονογραφήσεις βιβλίων και τα σκίτσα του για το The New Yorker έχουν μια ζωτικότητα και κίνηση που εκτιμά ιδιαίτερα ο Ντίλαν.

«Οι πρόσφυγες, η ανθρωπότητα, το περιβάλλον, η κοινωνική αδικία... ο Ντίλαν έχει εκφραστεί για σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή γενεών και γενεών», δήλωσε ο Πολ Γκριν, διευθυντής της γκαλερί Halcyon προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να περιγράψει την έκθεση ως «ιστορική».

Αν και ο Ντίλαν δεν ήθελε ποτέ η εικαστική τέχνη να απορροφήσει τη μουσική του, ανέφερε ο Γκριν στο EFE, ο συνθέτης έκανε τελικά το βήμα να «ανακαλύψει την ψυχή των τραγουδιών του».

Σε αυτό το πρωτοποριακό ιστορικό γεγονός, ο Ντίλαν για πρώτη φορά συνδυάζει τους καλλιτεχνικούς του τομείς, φέρνοντας μια νέα προοπτική στη μουσική και στους στίχους. Η δημιουργικότητα του σε όλα τα εκφραστικά μέσα τον έχει εδραιώσει ως ένα σύγχρονο μύθο, που διαμορφώνει κάθε γενιά για περισσότερο από μισό αιώνα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της γκαλερί.

«Το ασταμάτητα δημιουργικό μυαλό του Ντίλαν δεν είναι ποτέ πλήρως ικανοποιημένο και όσοι γνωρίζουν αυτά τα τραγούδια θα βρουν με έκπληξη πολλές νέες φράσεις. Οι απροσδόκητες συζεύξεις αυτών των έργων και των σχεδίων προσφέρουν μία εικόνα στη σχέση του καλλιτέχνη με το έργο του», επισημαίνει στον κατάλογο της έκθεσης ο Τομ Πιάτζα συγγραφέας βιβλίων για την αμερικανική μουσική.

Επί δεκαετίες, οι θαυμαστές και οι ακαδημαϊκοί μελετούν τους στίχους των τραγουδιών του Μπομπ Ντίλαν. Τώρα ο ίδιος ο τραγουδιστής ξεκίνησε ξανά τη συζήτηση για το νόημα του έργου του, αλλάζοντας λέξεις-κλειδιά και ολόκληρους στίχους σε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, αναφέρει άρθρο της εφημερίδας «The Telegraph».

Η έκθεση «Mondo Scripto» εγκαινιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.