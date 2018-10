Πώς οι αρχαίοι Ελληνες είχαν προβλέψει τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις -Τι λέει καθηγήτρια πανεπιστημίου

Ήταν γνωστοί για την τολμηρή αρχιτεκτονική τους, τους ατρόμητους πολεμιστές και τους επαναστατικούς στοχαστές.

Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν επίσης έμπειροι στις προγνώσεις, προβλέποντας με ακρίβεια την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τα ανδροειδή – δολοφόνοι και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, σύμφωνα με έναν νέο βιβλίο.

Η Αμερικανίδα ιστορικός Δρ. Αντριάν Μάγιορ, ισχυρίζεται πως η ελληνική μυθολογία οραματίστηκε πολλές από τις τεχνολογικές τάσεις που βλέπουμε σήμερα.



Τολμά επίσης, να προτείνει στα αφεντικά της Silicon Valley να μάθουν ένα ή δύο πράγματα από τις ιστορίες που έγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες πριν από 2.5000 χρόνια.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Μάγιορ, αρκετοί από τους χαρακτήρες που έφτιαξε ο Ήφαιστος, ο θεός της μεταλλοτεχνίας και των εφευρέσεων, ήταν πρόωρες προβλέψεις για την άνοδο των ανθρωποειδών ρομπότ.

Αυτά τα μυθικά πλάσματα εμφανίστηκαν σε ιστορίες για τον Ιάσωνα και τους Αργοναύτες, την Μήδεια, τον Δαίδαλο και τον Προμηθέα. Περιλαμβάνουν επίσης τον Τάλω, «το μπρούτζινο δολοφόνο – ρομπότ», που φύλασσε το νησί της Κρήτης, και την Πανδώρα, που η Δρ. Μάγιορ περιγράφει ως πρωτότυπο του στυλ Blade Runner.

Η Πανδώρα ήταν ένα «μαγεμένο ρομπότ» λέει, που είχε προγραμματιστεί να δίνει αιώνιο πόνο στην ανθρωπότητα.



Η Δρ. Μάγιορ, του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, αναφέρει πολλά άλλα παραδείγματα τεχνολογικών τάσεων στην ελληνική μυθολογία στο επερχόμενο βιβλίο της «Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology».

Παρόλο που οι Έλληνες δεν γνώριζαν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η τεχνολογία, θα μπορούσαν να αναδείξουν την άνοδό της στην κοινωνία, ισχυρίζεται.

Τα πλοία του Οδυσσέα, για παράδειγμα, που τον οδήγησαν πίσω στην Ιθάκη, μπορεί να τα συγκρίνει κανείς με την σύγχρονη τεχνολογία GPS.

Σε μια προφητεία των βοηθών - ρομπότ που κινούνται με τεχνητή νοημοσύνη, ο Ήφαιστος είχε δημιουργήσει μηχανικούς βοηθούς από χρυσό και τους είχε εξοπλίσει με την μάθηση και τον λόγο, στην Ιλιάδα του Ομήρου.

Οι «Χρυσές Υπηρέτριες» σχεδιάστηκαν για να περιμένουν τις διαταγές του κυρίου τους και να ενεργούν, κάτι που μοιάζει πολύ με το μοντέρνο λογισμικό εκμάθησης των μηχανών.

Το επικό ποίημα του Ομήρου περιγράφει επίσης αυτοτροφοδοτούμενα τροχοφόρα τρίποδα που μεταφέρουν νέκταρ και αμβροσία - μια πρόβλεψη σύγχρονων αυτόνομων υπηρεσιών παράδοσης.

Η Δρ. Μάγιορ παροτρύνει τους κορυφαίους τεχνολόγους να αναλύσουν λεπτομερώς τις ιστορίες των Ελλήνων καθώς πλησιάζουμε σε ένα μέλλον που θα κυριαρχείται από τις αυτοματοποιημένες τεχνολογίες.

Λέει, ότι όπως και η Πανδώρα, που είχε προγραμματιστεί από τον Ήφαιστο για να ανοίξει ένα κουτί και να απελευθερώσει τα κακά στον κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να παρουσιάσει απρόβλεπτα προβλήματα για την ανθρωπότητα.

Αλλά όπως το κουτί της Πανδώρας δίνει ελπίδα στην ανθρωπότητα, η Δρ Μάγιορ λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε πράγματι να επιφέρει θετικές αλλαγές – υπό τον όρο ότι θα παραμείνει υπό έλεγχο.