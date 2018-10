Τρελάθηκαν: Μετά τη Goat Yoga, νοικιάζουν κατσικάκια για πάρτι, βόλτες και selfie [εικόνες]

Μετά τη γιόγκα με κατσίκες, τώρα κατσικάκια και για πάρτι, προτάσεις γάμου, γενέθλια.

Όλα ξεκίνησαν πέρσι, όταν άρχισαν να σχηματίζονται λίστες αναμονής για τα μαθήματα γιόγκα με τον Spanky και τον Pippin, δύο νάνους κατσίκες Νιγηρίας που με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας τους, πηδούν στην πλάτη σου ώστε να μπεις πιο βαθιά στην στάση. Στις όρθιες πόζες απλώς τρέχουν ανάμεσα στα πόδια σου με σκοπό να σε κάνουν να γελάσεις (λίγη laughter yoga δεν έβλαψε κανέναν).

Το μάθημα διαρκεί 1 ώρα και μετά μπορείς για 45' λεπτά να βγάλεις φωτογραφίες, καθώς, κακά τα ψέμματα, πολλοί έχουν μοναδικό στόχο μια εντυπωσιακή φωτογραφία για το instagram.

Οι δύο κατσίκες (ο Spanky είναι πανέξυπνος ενώ ο Pippin γλυκός και αστείος) ονομάστηκαν Party Goats και τώρα δικαιώνουν πλήρως το όνομα τους ανοίγοντας τις δουλειές τους.

Πλέον μπορείς να τους νοικιάσεις για μια εντυπωσιακή βόλτα που θα τραβήξει τα βλέμματα,...

για μια εκδρομή ή περίπατο,...

για ένα γάμο,...

ή ένα πάρτι.

Έχει μπάλα το βράδυ; Τα κατσίκια του Pary Goats LA θα ντυθούν στα χρώματα της ομάδας σου.

Μπορείς να τα νοικιάσεις και για συνεδρίες ψυχοθεραπείας, για ομαδικές δραστηριότητες σχολείων ή επιχειρήσεων καθώς η μανία με τις κατσίκες δεν έχει τέλος.

Ο DJ Khaled πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση για το ρούμι Bumbu με κατσίκες του Party Goats LA.

Ο Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ Σον Γουάιτ πόζαρε με μία κατσίκα για να γιορτάσει το χρυσό του.

Ο μπασκετμπολίστας Μπλέικ Γκρίφιν νοίκιασε μία για το πάρτι του.

Τέλος πάντων, όποιος θέλει να χαλαρώσει, μπορεί να δει αυτό το βίντεο με κατσικάκια με πιτζαμάκια.

Στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια υπάρχουν πρακτορεία ενοικίασης κατσικιών (Rent A Goat, Goats on the Go, We Rent Goats) για άλλη όμως δουλειά, προκειμένου να καθαρίσει κάποιος το χωράφι του οικονομικά και οικολογικά.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού έγινε σαφές ότι ο καθαρισμός των βελόνων, των ξερών φύλλων και της χαμηλής βλάστησης είναι σωτήριος και απαραίτητος. Και οι κατσίκες, αυτός ο αρχέγονος τρόπος καθαρισμού της γης, είναι ο πιο φιλικός στο περιβάλλον.

​To ανταγωνιστικό γραφείο Rent a Ruminant που κάνει την ίδια δουλειά, μπορεί βέβαια να περηφανεύεται ότι έχει σταρ κατσίκες, καθώς έχει νοικιάσει κάποιες για βιντεοκλίπ των Fleet Foxes,

και διαφήμιση των φαστφουντάδικων Taco Time.

Δύσκολο να πεις κανείς γιατί έγιναν τόσο της μόδας τα κατσίκια. Πέρσι, που όλοι είχαν πάθει μανία τους μονόκερους, όλοι προέβλεπαν ότι η επόμενη μεγάλη τάση θα ήταν τα λάμα.