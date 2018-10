Charmed: H βασισμένη στην πρωτότυπη των 90’s σειρά φαντασίας, έρχεται στην Cosmote TV [βίντεο]

Η βασισμένη στην original σειρά των 90’s σειρά φαντασίας, “Charmed”, έρχεται σε Α΄ τηλεοπτική προβολή λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

H σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 22.00.

Η πλοκή ξετυλίγεται ύστερα από των ξαφνικό θάνατο της μητέρας των αδελφών Vera, που έχει ως συνέπεια τη διαταραχή της αδελφικής τους σχέσης και τον κλονισμό της καθημερινότητάς τους. Οι δυο τους στη συνέχεια έρχονται αντιμέτωπες με μία συνταρακτική αποκάλυψη, όταν μαθαίνουν πως έχουν μία ακόμα αδερφή, που είναι διακεκριμένη γενετίστρια. Η σύνδεση των τριών κοριτσιών, φέρνει τις αδελφές Vera αντιμέτωπες με άγνωστες έως τότε μαγικές ικανότητες. Μαζί τους σε αυτό είναι και ο «φύλακάς» τους, Harry Greenwood, ο οποίος αναλαμβάνει την καθοδήγησή τους, αφού πρώτα τους αποκαλύπτει ότι είναι τρεις ισχυρές μάγισσες, όπως και η μητέρα τους.

Στους κεντρικούς ρόλους των Charmed βλέπουμε τις Melοnie Diaz (The Belko Experiment, Save The Date), Sarah Jeffery (Descendants) και Madeleine Mantock (Edge Of Tomorrow), ενώ πλαισιώνονται από τους Ser'Darius Blain (Jumanji: Welcome To The Jungle, Star Trek Into Darkness), Ellen Tamaki (The Drowning) και Rupert Evans (American Pastoral).

Executive Producers της σειράς είναι οι Jennie Snyder Urman, Jessica O’Toole, Amy Rardin, Ben Silverman, Brad Silberling, Howard Owens και Carter Covington. Η σειρά Charmed διανέμεται διεθνώς από τα CBS Studios International.

Κάθε νέο επεισόδιο της σειράς Charmed, αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE CINEMA 4HD, θα είναι διαθέσιμο on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να τα παρακολουθούν και σε φορητές συσκευές μέσω του COSMOTE TV GO.