Cosmote TV: Πρεμιέρα για τη νέα σειρά του Ίντρις Έλμπα, το reboot της σειράς Charmed & το αστυνομικό The Rookie [βίντεο]

Πολυαναμενόμενες νέες σειρές και βραβευμένες ταινίες ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα σε Α΄προβολή στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή με δύο επεισόδια back-2-back η νέα κωμική σειρά In the Long Run, με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Ίντρις Έλμπα (Luther, Avengers: Infinity War, The Dark Tower, The Wire) (Πέμπτη 18/10, 21.00 & 21.30). Παράλληλα, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της νέας σειράς The Rookie (Τετάρτη 17/10, 21.00), με πρωταγωνιστή τον Νέιθαν Φίλιον του Castle, για έναν 40χρονο που αποφασίζει να αφήσει την ήσυχη ζωή του και να γίνει αστυνομικός στο Λος Άντζελες, αλλά και στην πρεμιέρα του reboot της δημοφιλούς σειράς των 90’s Charmed (Δευτέρα 15/10, 22.00) με τις Melοnie Diaz (The Belko Experiment, Save The Date), Sarah Jeffery (Descendants) και Madeleine Mantock (Edge Of Tomorrow) στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχεται σε Α’ προβολή η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα δραματική ταινία του Φατίχ Ακίν, Μαζί ή Τίποτα (In the Fade), με την Ντάιαν Κρούγκερ (Πέμπτη 18/10, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), αλλά και η κολομβιανή ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Χοσέ Λουίς Ρουγέλες, Alias Maria, για μια νεαρή αντάρτισσα που αναλαμβάνει να μεταφέρει το παιδί του διοικητή της σε ασφαλές μέρος, ενώ είναι και η ίδια έγκυος (Δευτέρα 15/10, 23.00). Στο κανάλι κάνει επίσης πρεμιέρα η βραβευμένη στο φεστιβάλ της Βενετίας δραματική ταινία Η Γέννηση ενός Ηγέτη (The Childhood of a Leader) (Τρίτη 16/10, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, έρχεται σε Α’ προβολή η πολυβραβευμένη δραματική ταινία Molly’s Game με πρωταγωνιστές τους Τζέσικα Τσάστεϊν, Ίντρις Έλμπα και Κέβιν Κόστνερ (Σάββατο 13/10, 22.00), καθώς και η ρομαντική δραματική ταινία Έρωτας είναι (Love is all you need) με τον Πίρς Μπρόσναν (Δευτέρα 15/10, 22.00). Επιπλέον στο κανάλι ξεχωρίζουν η ανατρεπτική ταινία δράσης Vincent N Roxxy, με τον Εμίλ Χιρς (Into the Wild) και τη Ζόι Κράβιτζ (Παρασκευή 12/10, 22.00), αλλά και η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Sundance κομεντί Ingrid goes West για μία ψυχολογικά ασταθή νεαρή γυναίκα, εθισμένη στα social media (Τετάρτη 17/10, 22.00, ζώνη Ladies First).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, από τη Δευτέρα 15/10 μικροί και μεγάλοι θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση την ταινία κινουμένων σχεδίων Hotel Transylvania 3.