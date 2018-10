Βραβευμένες ταινίες στις Κάννες στην έναρξη και λήξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

O μεγάλος νικητής του Χρυσού Φοίνικα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών, το συναρπαστικό φιλμ «Κλέφτες καταστημάτων» του Ιάπωνα Χιροκάζου Κόρε-Έντα, ανοίγει το 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου στο Ολύμπιον.

Δέκα μέρες αργότερα, το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με το συγκλονιστικό «Κορίτσι» του μόλις 27χρονου Βέλγου Λουκάς Ντοντ, που απέσπασε τέσσερα μεγάλα βραβεία -σκηνοθεσίας, ερμηνείας, Queer Palm και Fipresci στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα»- επίσης στο Φεστιβάλ Καννών.

«Κλέφτες καταστημάτων» του Χιροκάζου Κόρε-Έντα

Ο κλέφτης Οσάμου και ο γιος του, επιστρέφουν με τα κλοπιμαία τους σπίτι, όταν ξαφνικά συναντούν ένα μικρό κορίτσι εγκαταλελειμμένο στο κρύο. Της προσφέρουν στέγη, τροφή και την κάνουν να αισθανθεί μέλος της οικογένειάς τους. Ζουν μέσα στη φτώχια, με μικροκλοπές, όμως αισθάνονται ευτυχισμένοι. Ώσπου ένα απρόσμενο γεγονός βάζει σε κίνδυνο τους δεσμούς που τους ενώνουν. Οι ήρωες του Κόρε-Έντα κλέβουν αντικείμενα και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, την καρδιά μας. Πιάνει τον θεατή απ’ το χέρι και τον προσκαλεί να γευματίσει με τους κλέφτες του μέσα στην παράγκα τους, τινάζοντας στον αέρα όποιο στερεότυπο και κανόνα τοποθετεί αυτούς τους ανθρώπους στην παρανομία. Εξαπατούν, παρανομούν, ζουν στο περιθώριο και την ανηθικότητα. Ταυτόχρονα αγαπούν, σώζουν ζωές, παραδίδουν μαθήματα ανθρωπιάς και ξεγυμνώνουν το περίβλημα της κοινωνικής ηθικής, αφήνοντας εκτεθειμένο το νόμιμο και καθωσπρέπει. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες σύντομα από την One from the Heart.

«Κορίτσι» του Λουκάς Ντοντ

Η πανέμορφη έφηβη Λάρα προπονείται σκληρά για να γίνει μπαλαρίνα. Η πραγματική της μάχη όμως είναι ότι γεννήθηκε αγόρι και περιμένει να εγχειριστεί για να γίνει κορίτσι. Προπονείται μέχρι τελικής πτώσης, καμουφλάρει τα γεννητικά της όργανα με μονωτική ταινία κρύβοντας το σώμα που δεν επιθυμεί, και νιώθει τις εφηβικές της ορμόνες να εκρήγνυνται και να την εξωθούν στα άκρα. Το τέλειο υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον από τη μία πλευρά, το συγκεκαλυμμένο bulling που της ασκείται από τις αντίζηλες χορεύτριες από την άλλη, δημιουργούν έναν κλοιό που θα σπάσει σε μια στιγμή. Το ευαίσθητο θέμα της αλλαγής φύλου σε εφηβική ηλικία, αποκτά μέσα από το Κορίτσι μια νέα δική του διάσταση. Εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία, το φιλμ είναι μια ιστορία δύναμης, επιμονής, διεκδίκησης και μεταμόρφωσης. Σαν μια αλλόκοτη Λίμνη των κύκνων, όπου το κορίτσι αυτή τη φορά παγιδευμένο σε άλλο σώμα, θέλει να μεταμορφωθεί σε κύκνο, να φορέσει τις πουέντ και να χορέψει.

Η ταινία θα βγει στις αίθουσες σύντομα από την Seven.

Το Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται από 1η έως 11 Νοεμβρίου.