Cosmote TV: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά In the Long Run με τον Iντρις Eλμπα

Η νέα κωμική σειρά In the Long Run, με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Ίντρις Έλμπα (Luther, Avengers: Infinity War, The Dark Tower, The Wire), έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Πέμπτη 18/10.

Η σειρά, που έχει αυτοβιογραφικές αναφορές του ίδιου του ηθοποιού, θα προβάλλεται με διπλά επεισόδια, κάθε Πέμπτη βράδυ στις 21.00 και τις 21.30, στο COSMOTE CINEMA 4HD. Αμέσως μετά την προβολή των πρώτων δύο επεισοδίων, όλα, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και on demand μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Η κωμική σειρά In the Long Run, η οποία είναι εμπνευσμένη από την παιδική ηλικία του Ίντρις Έλμπα, μας μεταφέρει στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1980 και παρουσιάζει την πορεία της οικογένειας Easmon από την Σιέρα Λεόνε. Ο Γουόλτερ (Ίντρις Έλμπα) έφτασε στην Αγγλία με τη σύζυγό του Έβελιν, 13 χρόνια πριν, και ζουν με τον γιο τους, Ακούνα, μία ήσυχη καθημερινότητα, η οποία ανατρέπεται, όταν μετακομίζει μαζί τους ο ανατρεπτικός αδελφός του Γουόλτερ, Βαλεντάιν.

Στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε, εκτός από τον Ίντρις Έλμπα, τους Jimmy Akingbola (Spectral , Arrow, Holby City), Madeline Appiah (Partners in Crime, EastEnders) και Bill Bailey (Hot Fuzz, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Black Books). Την πρώτη απόπειρα του Ίντρις Έλμπα, ως σεναριογράφου, έχει αναλάβει σκηνοθετικά ο βραβευμένος με BAFTA, Declan Lowney (Help, Father Ted).

Ο Ίντρις Έλμπα θα επιστρέψει τη νέα σεζόν και με τον πολυαναμενόμενο 5ο κύκλο του πολυβραβευμένου Luther, που του έχει χαρίσει την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα για το ρόλο του ντετέκτιβ Τζον Λούθερ. Η σειρά θα προβληθεί αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, όπως και όλα τα κανάλια COSMOTE CINEMA, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές COSMOTE TV Cinema pack, COSMOTE TV Full pack αλλά και στους συνδρομητές του θεματικού πακέτου COSMOTE TV GO Cinema Pack. Επιπλέον, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, οι συνδρομητές των παραπάνω πακέτων μπορούν να δουν ταινίες και σειρές των καναλιών COSMOTE CINEMA αμέσως μετά την προβολή τους.