H Κατερίνα Κασκανιώτη μιλά στο iefimerida.gr: «Στη Nova ξέρουμε τι θέλεις για… 10+250 λόγους!»

Ο «παλιός ξέρει», λέει σε μια αποστροφή του λόγου του ο «θεός» στο διαφημιστικό σποτ της Nova με αφορμή τη… σέντρα στη νέα σεζόν.

Και πώς να μην ξέρει, αφού η Nova είναι ο κορυφαίος πάροχος οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας που αλλάζει τα δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο οι συνδρομητές της απολαμβάνουν την τηλεόραση. Έχοντας την τεχνογνωσία και την καινοτομία στο…DNA της, η Nova εδώ και 24 χρόνια γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς χρειάζονται οι τηλεθεατές και τους το προσφέρει κάθε χρόνο.

Ιδανικότερη στο να μας αναλύσει γιατί να βλέπουμε Nova και τη νέα σεζόν δεν είναι άλλη από την Pay TV Executive Director, κα. Κατερίνα Κασκανιώτη, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στο iefimerida.gr για το περιεχόμενο και το τι θα δούμε φέτος.

«Στη Nova η “νέα σεζόν” είναι “ΤΗΕ GREATEST SHOW”! Όπως τραγουδά ο Hugh Jackman στο opening τραγούδι της ομώνυμης ταινίας που θα δούμε σύντομα στα κανάλια Novacinema. Eίναι το απόλυτο show καθώς παρελαύνουν οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλυγουντ στις πιο βραβευμένες ταινίες της χρονιάς και πρωταγωνιστούν τα δημοφιλέστερα ονόματα των γηπέδων σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Είναι the greatest show όταν δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται αποκλειστικά η Καλίσι του Game of Thrones. Kι όταν Μέρυλ Στριπ, Νικόλ Κιντμαν του Big Little Lies είναι σε διπλανά κανάλια με Φορτούνη, Πέλκα, Μάνταλο , Σπανούλη, Καλάθη. Αλλά κι όταν ο αγαπημένος ταύρος Φερδινάνδος φιγουράρει σε διπλανή θέση στο Nova On Demand με Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, Ρίντλευ Σκοτ, Ντέιβιντ Φιντσερ. Και όλοι αυτοί οι απόλυτα αγαπημένοι ήρωες διαθέσιμοι κάθε στιγμή σε μεγάλη ή και σε μικρή οθόνη» ανέφερε αρχικά η κα. Κασκανιώτη.

Για να μας εξηγήσει στη συνέχεια ότι τη φετινή σεζόν οι συνδρομητές έχουν… 10+250 λόγους για να δουν τη Nova. Πως προκύπτει όμως αυτή η… αριθμητική πράξη; Η Κατερίνα Κασκανιώτη εξηγεί: «Οι συνδρομητές μας έχουν 10 πολύ δυνατούς αθλητικούς, κινηματογραφικούς, παιδικούς και θεματικούς λόγους για να δουν το φετινό μας πρόγραμμα:

1. Τα blockbuster των μεγάλων studio του Hollywood καθώς οι συνδρομητές μας έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν πρώτοι ταινίες που… σπάνε τα ταμεία όπως «All the money in the world» με τους Ρέιτσελ Γουίλιαμς και Μαρκ Γουόλμπεργκ, «Justice League» με τον Μπεν Αφλεκ και την Γκαλ Γκαντότ, «Ferdinand», «Suburbicon» με τον Ματ Ντέιμον, «Murder on the Orient Express» με τον Κένεθ Μπράνα και τον Τζόνι Ντεπ, κ.α.

2. Ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με τις κορυφαίες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ) και διακρίνονται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και ιστορικές ομάδες (ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Πανιώνιος, ΠΑΣ Γιάννινα).

3. Το σινεμά των βραβείων με ταινίες που ξεχώρισαν σε Αμερική και Ευρώπη και απέσπασαν Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, όπως «The Shape of Water» (Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας), «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» (Όσκαρ Α’ γυναικείου & Β’ ανδρικού ρόλου με τους συγκλονιστικούς Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Σαμ Ρόκγουελ αντίστοιχα), «Call Me By Your Name» (Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου), «The Greatest Showman» (Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας).

4. Ολο το διασυλλογικό ευρωπαϊκό μπάσκετ με EuroLeague και την εξασφαλισμένη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Basketball Champions League με την κάτοχο του θεσμού ΑΕΚ, αλλά και τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Προμηθέα Πατρών. Φέτος και με EuroCup για περισσότερους live αγώνες κάθε εβδομάδα. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή η μοναδική εκπομπή για το μπάσκετ, «Super Euroleague».

5. Οι καλύτερες σειρές του κόσμου που γίνονται…Talk of the town! Φυσικά ξεχωρίζει η σειρά - φαινόμενο «Game of Thrones» με το επικό φινάλε μέσα στο 2019 που θα προβάλλουμε, αποκλειστικά, ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους και οι νέοι κύκλοι σε «Big Little Lies» (Mε την Μέριλ Στριπ να συμπληρώνει το λαμπερό all star cast της σειράς Νικόλ Κίντμαν, Ρις Γουίδερσπουν), «True Detective» (H αστυνομική σειρά που έγραψε ιστορία επιστρέφει με 3ο κύκλο επεισοδίων), «Westworld» (H σειρά φαντασίας που άλλαξε τα δεδομένα στο τηλεοπτικό τοπίο), «The Handmaid’s Tale» (Ο 3ος κύκλος της πολυβραβευμένης σειράς), «The Good Doctor». Παράλληλα φέρνουμε και καινούργιες σειρές όπως το «Castle Rock» (Η νέα σειρά μυστηρίου βασισμένη στα βιβλία του Stephen King), «Α Very English Scandal» (βρετανική μίνι σειρά με τον Χιου Γκραντ, «Whiskey Cavalier» (Η νέα αστυνομική/κωμική/ρομαντική σειρά με πρωταγωνιστή τον Scot Folley»), ενώ συνεχίζονται και οι σειρές «The Deuce ΙΙ», «NCIS XVI», «Lethal Weapon III».

6. Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο εμπορικά με τον ερχομό του Κριστιάνο Ρονάλντο και την προβολή 380 αγώνων εκ των οποίων 30 ντέρμπι τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα.

7. Στη Nova… ξέρουμε από καλό cinema. Επιλέγουμε τις ταινίες με αγάπη και σεβασμό στους δημιουργούς και στους θεατές μας. Ετοιμάζουμε ειδικές ζώνες και σπέσιαλ αφιερώματα με ταινίες που φέρουν την… σφραγίδα μεγάλων πρωταγωνιστών και σκηνοθετών. Μεταξύ άλλων έρχονται αφιερώματα σε Ντέιβιντ Φίντσερ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ρίντλεϊ Σκοτ κ.α. Ξεκινά άμεσα και η ζώνη classics με διαχρονικά αριστουργήματα.

8. Ολες οι διοργανώσεις των πρωταθλητών κόσμου στο ποδόσφαιρο, της Γαλλίας σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Λιγκ Καπ και Σούπερ Καπ, αλλά και άλλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις όπως τα πρωταθλήματα Ολλανδίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Championship Αγγλίας και τα Κύπελλα Ρωσίας, Τουρκίας και Λιγκ Καπ Αγγλίας.

9. Destination Novasports με την κορυφαία ομάδα σε επίπεδο δημοσιογράφων, τεχνικών και παραγωγής. Η ομάδα Novasports αποτελεί τον απόλυτο αθλητικό προορισμό και δεν περιορίζεται στην κάλυψη των ζωντανών αγώνων. Προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και εξελίσσεται στο χώρο των digital media. Στα social συζητάμε τα πάντα, όλες οι μεγάλες ειδήσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις έρχονται στο σπίτι σας ή στο... χέρι σας, μέσω κινητού, live. Έχοντας ως οχήματα τα κανάλια Novasports κυρίως για τις ζωντανές και υψηλών προδιαγραφών παραγωγής μεταδόσεις, το Nova GO για τηλεθέαση όπου βρίσκεται ο κάθε συνδρομητής μας και μέσω διαφορετικών συσκευών και το Novasports.gr για γρήγορη ενημέρωση και αλληλεπίδραση, προσφέρουμε τη μοναδική 360ο επιλογή για το αθλητικό θέαμα του σήμερα.

10. Το καλύτερο On Demand θέαμα. Χιλιάδες τίτλοι μεγάλων κινηματογραφικών ταινιών, βραβευμένων σειρών, σημαντικών ντοκιμαντέρ, διασκεδαστικού παιδικού και συναρπαστικού αθλητικού περιεχομένου αποτελούν το ασυναγώνιστο τηλεοπτικό περιεχόμενο της υπηρεσίας Nova On Demand. Ξεχωριστή θέση στην βιβλιοθήκη μας καλύπτουν και ολόκληροι κύκλοι αγαπημένων σειρών, τα Nova Box Sets, και αφιερώματα ταινιών με συγκεκριμένη θεματολογία».

…+250 λόγοι για να απολαμβάνεις Nova

Εκτός από τα κανάλια Novasports και Novacinema, αλλά και το ποιοτικό ψυχαγωγικό κανάλι Novalifε με πρωτοεμφανιζόμενες ταινίες blockbuster και μεγάλες επιτυχίες κάθε βράδυ στις 21:00 καθώς και ανατρεπτικά show («Ellen De Generes Show», «America’s Got Talent», «Bachelorette») στην πλατφόρμα της Nova, μπορείς να απολαύσεις περισσότερα από 250 κανάλια παγκόσμιας εμβέλειας. Η κα. Κασκανιώτη μας εξηγεί το σκεπτικό της επιλογής αυτών των καναλιών: «Η υπόσχεσή μας προς τους συνδρομητές μας, την οποία και τηρούμε πιστά εδώ και 24 χρόνια, είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας τηλεοπτικό πρόγραμμα, προσεκτικά επιλεγμένο, που καλύπτει τις ανάγκες ψυχαγωγίας κάθε μέλους της οικογένειας. Συνεργαζόμαστε καθημερινά με τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς δίκτυα εξασφαλίζοντας έτσι ποιοτικό πρόγραμμα για όλες τις προτιμήσεις και ανάγκες που μπορεί να έχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

Μεταξύ αυτών ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με το δίκτυο Discovery που παρέχει τα παγκοσμίως δημοφιλή κανάλια Eurosport1, Eurosport1 HD και Eurosport2, αλλά και Discovery Channel, Animal Planet και Discovery Showcase HD. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Nova είναι πλέον η μοναδική πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα όπου μεταδίδονται μέσω δορυφόρου τα κανάλια του δικτύου Discovery συνεχίζοντας να προσφέρει με συνέπεια στους συνδρομητές της, τη μοναδική εμπειρία θέασης υψηλού επιπέδου περιεχομένου. Περίοπτη και ξεχωριστή θέση έχει και το παιδικό πρόγραμμα στην πλατφόρμα μας, καθώς περιεχόμενο των καναλιών Boomerang, Disney Channel, Nickelodeon, DisneyXD και Nick Jr είναι διαθέσιμα και μέσω της υπηρεσίας Nova on demand. Συμπληρώνοντας το μπουκέτο μεταδίδουμε τα ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα E! Entertainment, Arte HD, TV5 Monde καθώς και πλειάδα ειδησεογραφικών καναλιών όπως το Euronews, το CNN, το Bloomberg, το France 24, κ.α.».

Υπηρεσίες που απογειώνουν την εμπειρία θέασης

Στη Nova μπορεί να… ξέρουν τι θέλουν οι συνδρομητές τους για το παρόν, όμως εργάζονται πυρετωδώς και για το… μέλλον προκειμένου το προσεχές διάστημα να λανσάρουν νέες δυνατότητες εφαρμογών στις καινοτόμες υπηρεσίες που απογειώσουν την εμπειρία θέασης. Η Pay TV Executive Director Κατερίνα Κασκανιώτη αποκαλύπτει ορισμένες πτυχές για το τι ετοιμάζουν στην Κάντζα: «Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε πλέον τηλεόραση έχει αλλάξει ριζικά. Ο τηλεθεατής, θέλει να βλέπει αυτό που τον ενδιαφέρει, όπου και αν βρίσκεται και όποτε εκείνος θέλει. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε λανσάρει μία σειρά από νέες δυνατότητες για τις υπηρεσίες Nova GO και Nova On Demand, όπως η υπηρεσία Nova GO extra, που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του Nova GO μέσω 2ης συσκευής (laptop, tablet, smartphone) αλλά και η δυνατότητα offline viewing, που επιτρέπει στους συνδρομητές να κατεβάζουν προγράμματα από το Nova GO στη συσκευή τους και να τα βλέπουν όποια στιγμή επιθυμούν χωρίς σύνδεση στο Internet. Παράλληλα, σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα μία σειρά νέων υπηρεσιών που στόχο έχουν την καλύτερη εμπειρία και ψυχαγωγία των συνδρομητών μας».

Η συνέχεια επί της οθόνης σε… τηλεόραση, laptop, smartphone και tablet!