Ο Ζαρντίμ αποχώρησε από την Μονακό

Leonardo Jardim : "Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu entraîner l’@AS_Monaco durant plus de 4 années. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et travaillé avec passion.

Daghe Munegu."#ObrigadoMister pic.twitter.com/InZHL16YO7

— AS Monaco (@AS_Monaco) 11 Οκτωβρίου 2018