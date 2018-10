Νέα τηλεοπτική σεζόν: Πάνω από 20 νέες πρωτότυπες παραγωγές ντοκιμαντέρ στο Cosmote History [βίντεο]

Πάνω από 20 νέες πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές έρχονται από τον Οκτώβριο στο COSMOTE HISTORY HD, το μοναδικό ελληνικό κανάλι ντοκιμαντέρ, που έχει ως επίκεντρο την ελληνική ιστορία και μυθολογία, τις τέχνες, τον πολιτισμό, την επιστήμη, τους τόπους της χώρας μας, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες του χθες και του σήμερα.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στο πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY HD κάνουν πρεμιέρα, μεταξύ άλλων, η νέα πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ «Οι Θρύλοι των Γηπέδων» με πορτραίτα σπουδαίων Ελλήνων παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάνης (Παρασκευή 2/11, 21.00) και η σειρά «Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι: Γέφυρες Γνώσης (Τρίτη 25/12, 21.00). To προσεχές διάστημα, ξεκινά, σε παραγωγή COSMOTE TV, η σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Start Up Ελλάδα» με αντικείμενο την ανάδειξη προσωπικών ιστοριών δημιουργών και παραγωγών, με καινοτόμες ιδέες σε τομείς όπως η αγροεπιχειρηματικότητα, η νέα αστική οικοτεχνία, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα κ.ά.

Επίσης, μέσα στο 2019 θα κάνει πρεμιέρα και η εβδομαδιαία εκπομπή λόγου «Διλήμματα», στην οποία ομάδες φοιτητών, με τη βοήθεια και καθοδήγηση των καθηγητών τους, αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν, να παρουσιάσουν και εν τέλει να υπερασπιστούν και τις δυο απόψεις σε κυρίαρχα θέματα – διλλήματα της καθημερινότητάς μας. Στο πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY HD, τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν επίσης τη σειρά ντοκιμαντέρ «Ο Μεγάλος Πόλεμος - Μακεδονικό Μέτωπο (1915-1918)», για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών και τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε τρία βασικά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και το Μακεδονικό.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν ξεχωρίζουν επίσης, η σειρά «Αποτυπώματα» με επίκεντρο στοιχεία της ελληνικής Πολιτείας όπως η σημαία, τα νομίσματα και το Εθνόσημο αλλά και η σειρά «Φράσεις με Ιστορία», μικρής διάρκειας fillers, μέσα από τα οποία ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών από τον ευρύτερο δημόσιο βίο, αναλύουν συχνές φράσεις της καθημερινότητας που ενδεχομένως η σημασία τους έχει ξεχαστεί, όπως «Αποδιοπομπαίος τράγος», «Μήλον της Έριδος», «Μea culpa», κλπ.

Παράλληλα, στην τηλεοπτική στέγη της COSMOTE TV βρίσκεται ήδη για 2η συνεχή σεζόν η βραβευμένη εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο, με αναδρομές στο παρελθόν, επιστημονικές έρευνες αποκαλύψεις και διηγήσεις από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και τα «Τρία λεπτά για την ελληνική γλώσσα» που παρουσιάζει ο καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργος Μπαμπινιώτης, προσφέροντας, μέσα από τρίλεπτα βίντεο, χρήσιμα μαθήματα για το πώς να χρησιμοποιούμε σωστά τη γλώσσα μας.

Από το πρόγραμμα των συμπαραγωγών, οι επόμενες πρεμιέρες περιλαμβάνουν τη σειρά ντοκιμαντέρ «1912-1922: H δεκαετής εξόρμηση της Ελλάδος» για την κρίσιμη δεκαετία που διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της σύγχρονης Ελλάδας (Σάββατο 15/12, 23.00), «Τα ελληνικά γράμματα μετά την Άλωση» (Κυριακή 4/11, 21.00), οι «Ιστορικές Διαδρομές» ( 8/11, 19.30), η «Εθνική Βιβλιοθήκη» κλπ.

Στα τρία χρόνια που βρίσκεται στον αέρα, το COSMOTE HISTORY HD έχει φέρει σε πρώτη τηλεοπτική προβολή πάνω από 24 πρωτότυπα ντοκιμαντέρ ή σειρές ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή ή συμπαραγωγή COSMOTE TV, έχει προβάλει περισσότερους από 1.000 τίτλους ντοκιμαντέρ με την υπογραφή καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, ενώ έχει εξασφαλίσει μεγάλες διεθνείς παραγωγές για την Ελλάδα από κορυφαία δίκτυα και εταιρείες διανομής, όπως το National Geographic, το BBC, το ARTE France, κ.ά.

Το COSMOTE HISTORY HD αποτελεί ένα από τα συνολικά 10 κανάλια ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, μεταξύ των οποίων το BBC Earth, τα κανάλια του National Geographic και του Viasat. Το COSMOTE HISTORY HD είναι διαθέσιμο σε όλα τα οικιακά πακέτα της COSMOTE TV, ενώ το περιεχόμενό του διατίθεται δωρεάν και στις υπηρεσίες COSMOTE REPLAY TV, COSMOTE TV PLUS και για θέαση από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της δωρεάν υπηρεσίας COSMOTE TV GO για συνδρομητές COSMOTE TV. Επιπλέον περιλαμβάνεται και στο πακέτο COSMOTE TV GO Documentaries Pack.