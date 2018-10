Διεθνή ΜΜΕ: Σοκ στο Λευκό Οίκο -Μεγάλο πλήγμα για Τραμπ η παραίτηση Χέιλι

Για «αιφνιδιαστική παραίτηση» μιας από τις ελάχιστες γυναίκες στην αμερικανική κυβέρνηση και το επιτελείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο το σύνολο σχεδόν του ξένου Τύπου, μετά την ανακοίνωση ότι η μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Νίκι Χέιλι θα αποχωρήσει από τη θέση αυτή στο τέλος του έτους.

Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ, εξάλλου, υπογραμμίζουν τις πολιτικές φιλοδοξίες της και τις έντονες φήμες –που η ίδια τις διέψευσε– ότι σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, στις εκλογές του 2020.

Το βρετανικό δίκτυο BBC στο ρεπορτάζ του υπενθύμισε ότι είχαν προϋπάρξει κάποιες συγκρούσεις με τον Λευκό Οίκο, όπως τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ την κατηγόρησε ότι ανακοίνωσε πρόωρα τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και ότι είχε μια «στιγμιαία σύγχυση».

Η Χέιλι, κόρη Ινδών μεταναστών, είχε ασκήσει κριτική στον Τραμπ προεκλογικά και είχε στηρίξει τον Μάρκο Ρούμπιο για την προεδρία των ΗΠΑ.

Το τηλεοπτικό κανάλι Sky News τονίζει ότι η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας δεν διευκρίνισε τους λόγους της παραίτησής της. Επισημαίνει όμως ότι απέκλεισε την πιθανότητα να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι αυτή τη φορά ανακοίνωσε πως θα στηρίξει τον Τραμπ.

Μεγάλη απώλεια για τον Λευκό Οίκο η αποχώρηση της Χέιλι

Η ανταποκρίτρια της DW στην Ουάσινγκτον, Μάγια Σουέιντερ, χαρακτήρισε την παραίτηση «μεγάλη απώλεια», εξηγώντας ότι η Χέιλι ήταν μια «αξιοσέβαστη διπλωμάτης». Σημειώνει επίσης ότι η αποχώρησή της θεωρείται πλήγμα για τον Λευκό Οίκο, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, κάνοντας λόγο για «σοκ στην Ουάσινγκτον, σε μια εποχή κρίσιμη για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνει ότι η Νίκι Χέιλι είχε χαράξει τη δική της πορεία, στηρίζοντας μεν τον πρόεδρο αλλά παραδεχόμενη, σε ένα πρόσφατο άρθρο γνώμης (σ.σ. απάντηση στο επικριτικό για τον Τραμπ άρθρο ενός ανώνυμου «ανώτατου αξιωματούχου» στην εφημερίδα New York Times), ότι κάποιες φορές διαφωνεί μαζί του. Το CBS δεν παραλείπει να τονίσει ότι πολλά μέλη της κυβέρνησης εκφράστηκαν θερμά για την Χέιλι, όπως ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, αλλά και ότι η κόρη του προέδρου, Ιβάνκα, είπε ότι η πρέσβειρα υπηρέτησε τη χώρα «με αξιοπρέπεια και περιωπή», αποκαλώντας την «τολμηρή μεταρρυθμίστρια». Η ίδια η Χέιλι αναφέρθηκε στη φιλία της με την Ιβάνκα και χαρακτήρισε τον σύζυγό της τελευταίας, Τζάρεντ Κούσνερ «κρυμμένη ιδιοφυία».

Η εφημερίδα New York Times επικεντρώνεται στη δήλωση της Χέιλι ότι δεν θα είναι υποψήφια για τις εκλογές του 2020 και ότι, αντιθέτως, θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του Τραμπ στο αξίωμα.

Η γαλλική Liberation κάνει λόγο για «νέα παραίτηση στο περιβάλλον του Τραμπ» και θυμίζει ότι πέρσι τον Σεπτέμβριο το πορτρέτο της Χέιλι κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού Time που την θεωρούσε ως «μια από τις γυναίκες που αλλάζουν τον κόσμο».

Η βρετανική εφημερίδα The Times στέκει και αυτή στο γεγονός ότι η 46χρονη Χέιλι δεν θα θέσει υποψηφιότητα το 2020 και σημειώνει ότι πρόκειται για μια «μετριοπαθή δύναμη, ικανή να οικοδομεί γέφυρες μεταξύ του προέδρου και των Ηνωμένων Εθνών», ενός οργανισμού που συχνά γίνεται στόχος υποτιμητικών σχολίων από τον πρόεδρο.

Για την εφημερίδα Guardian, η απόφαση της Χέιλι εξέπληξε τους διπλωμάτες των συμμαχικών χωρών αλλά και τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Επισημαίνει επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως είχε ενημερωθεί από την ίδια πριν από μήνες, όμως ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον δεν γνώριζαν τίποτα.

Washington Post: «Η Χέιλι σώζει τις πολιτικές φιλοδοξίες της»

Ωστόσο, η Τζένιφερ Ρούμπιν, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της εφημερίδας Washington Post, δηλώνει ότι η ίδια δεν αιφνιδιάστηκε καθόλου για την αποχώρηση της Χέιλι. Υποστηρίζει ότι την είχε προτρέψει πολλές φορές να παραιτηθεί «για να διατηρήσει τη φήμη της» και να μην είναι στην κυβέρνηση όταν θα δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση του ειδικού εισαγγελέα για την ανάμιξη της Ρωσίας στις εκλογές του 2016. «Εκτός από τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις, είναι το μοναδικό στέλεχος σε κυβερνητικό επίπεδο που το ανάστημά του αναμφισβήτητα αυξήθηκε (ή τουλάχιστον δεν μειώθηκε) κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην κυβέρνηση. Είναι η μοναδική με πολιτικό μέλλον που μπορεί να το πει αυτό», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τους λόγους της παραίτησης, η αρθρογράφος υποθέτει ότι μπορεί να πυροδοτήθηκε από τη «χλιαρή» αντίδραση της κυβέρνησης στην εξαφάνιση του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Ίσως όμως απλά η Χέιλι να κουράστηκε από τον μισογυνισμό που εκφράστηκε κατά τη διαδικασία διορισμού του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ή ίσως αυτή να ήταν η πιο βολική στιγμή – μετά την ορκωμοσία του Κάβανο και αρκετές εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οργάνωση ηθικής καταγγέλλει την Χέιλι ότι έλαβε «μη αρμόζοντα δώρα»

Οργάνωση που προωθεί την ηθική στους κόλπους της αμερικανικής πολιτικής τάξης κατήγγειλε, την παραμονή της παραίτησης της Νίκι Χέιλι, τα "μη αρμόζοντα" δώρα που έλαβε, σύμφωνα με την ίδια, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Η πολιτικός ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή της από τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έκπληξη. Δεν έδωσε καμία εξήγηση παρά μόνο ότι ήθελε να κάνει «μια παύση», διαβεβαιώνοντας ότι δεν φιλοδοξεί να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Χθες, σε μια επιστολή που εστάλη προς τον γενικό επιθεωρητή του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οργάνωση Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τον σεβασμό, από την Χέιλι, των «κανονισμών που αφορούν τα δώρα εκ μέρους προσώπων εκτός της κυβέρνησης».

Σύμφωνα με την οργάνωση, η Νίκι Χέιλι και ο σύζυγός της «αποδέχθηκαν το 2017 επτά δωρεάν πτήσεις με πολυτελή ιδιωτικά αεροσκάφη από τρεις επιχειρηματίες της Νότιας Καρολίνας», της πολιτείας στην οποία διετέλεσε κυβερνήτρια πριν από την ένταξή της στη διοίκηση Τραμπ. Το κόστος υπολογίζεται από το Crew σε «πολλές δεκάδες χιλιάδες δολάρια».

«Η πρέσβειρα Χέιλι διαβεβαιώνει ότι κάθε πτήση πληρούσε τις προϋποθέσεις για να εξαιρεθεί από τους κανονισμούς για τα δώρα στη βάση των προσωπικών σχέσεων με τους δωρητές» επισήμανε η οργάνωση, η οποία, ωστόσο, εγείρει αμφιβολίες για τις δικαιολογίες της πολιτικού.

«Σε κάθε περίπτωση», «φαίνεται πως η πρέσβειρα Χέιλι δεν σεβάστηκε τις ηθικές αξίες αυτών των κανονισμών», κατήγγειλε.

«Η πρέσβειρα Χέιλι αποδέχθηκε επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς, εισιτήρια για αγώνες μπάσκετμπολ αξίας 19.558 δολαρίων» αναφέρει το Crew σε μια επιστολή στο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

«Τον περασμένο χρόνο, η Νίκι Χέιλι δέχθηκε εισιτήρια μπάσκετ αξίας όσο ένα Toyota Corolla. Δέχθηκε πτήσεις με πολυτελή ιδιωτικά αεροσκάφη, που πιθανόν στοίχισαν πολύ ακριβότερα, όμως εκείνη υποτίμησε την αξία τους και δεν είναι απόλυτα σαφές εάν πρόσωπα ή οι εταιρείες τους κάλυψαν το κόστος» έγραψε σε ένα tweet σήμερα το πρωί, τρεις ώρες πριν από την ανακοίνωση της παραίτησης από τη Χέιλι, ο Γουόλτερ Σόμπ, πρώην επικεφαλής για την κυβερνητική ηθική στους κόλπους της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομάμα.

Τραμπ: Θα ήθελα την Ιβάνκα στη θέση της Χέιλι, αλλά θα με κατηγορήσουν για νεποτισμό

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει να επιλέξει την Ντίνα Πάουελ, τέως αναπληρώτρια σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, για αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, μετά την παραίτηση της Νίκι Χέιλι στο συγκεκριμένο πόστο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ θα ήταν εξαιρετική για την θέση αυτή στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν πρόκειται να την επιλέξει γιατί θα κατηγορηθεί για νεποτισμό.

Συμπλήρωσε ότι η Χέιλι θα τον βοηθήσει στην τελική του επιλογή.

