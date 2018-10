Pirelli: Νέο κατάστημα P Zero World στο Μόντε Κάρλο

Μόλις μερικά μέτρα από τη στροφή Portier του σιρκουί του Γκραν Πρι του Μονακό, από την οποία τα μονοθέσια της F1 περνούν με 80 χλμ./ ώρα και 1η στο κιβώτιο, πριν ξεχυθούν στο διάσημο τούνελ, η Pirelli εγκαινίασε το νέο της κατάστημα P Zero World.

Πρόκειται για μία μπουτίκ ελαστικών που παίρνει το όνομά της από την ομώνυμη γκάμα ελαστικών υπερυψηλών επιδόσεων της μάρκας, τα οποία προορίζονται για τα πιο επιθυμητά αυτοκίνητα δρόμου. Παράλληλα μοιράζονται την ίδια επωνυμία, P Zero και με αυτά για τα μονοθέσια της Formula 1, υπογραμμίζοντας τη σπορ κληρονομιά της Ιταλικής φίρμας Το νέο κατάστημα του Μόντε Κάρλο είναι το τρίτο κατά σειρά P Zero World και το δεύτερο στην Ευρώπη, μετά τα αντίστοιχα σε Λος Άντζελες και Μόναχο.

Για την Pirelli, το P Zero World αποτελεί ένα χώρο που απευθύνεται κυρίως σε πελάτες Prestige: ιδιοκτήτες σπορ ή πολυτελών αυτοκινήτου που αναζητούν αποκλειστικά προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τα αυτοκίνητά τους, με αντίστοιχα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, σε ένα φιλόξενο και κομψό περιβάλλον. Κάθε κατάστημα P Zero World προβάλλει τους τομείς στους οποίους έχει διαπρέψει η Pirelli, από τα ελαστικά της F1 μέχρι τις φωτογραφίες που κοσμούν το εμβληματικό Ημερολόγιο Pirelli. Η Pirelli προμηθεύει με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ) την πλειοψηφία των κατασκευαστών πολυτελών (premium & prestige) οχημάτων σε όλο τον κόσμο, και το P Zero World αποτελεί το τέλειο σημείο συνάντησης μαρκών που, αν και διαφορετικές, μοιράζονται τα ίδια πρότυπα ποιότητας, αισθητικής και επιδόσεων. Η Pirelli είναι αδιαμφισβήτητης ηγέτης σε αυτό τον τομέα, και αποκλειστικός προμηθευτής εταιριών όπως οι Lamborghini, McLaren, Dallara και Pagani Automobili, για κορυφαία προϊόντα υψηλής αξίας - μία κατηγορία που βρίσκεται στην καρδιά της εταιρικής στρατηγικής της Pirelli.

Η επιλογή του Μόντε Κάρλο για το τρίτο κατάστημα P Zero World ήταν εύλογη, καθώς το Πριγκιπάτο είναι εκ των πραγμάτων η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των σπορ και πολυτελών αυτοκινήτων. Το κατάστημα βρίσκεται σε υπόγειο επίπεδο, απέναντι από μία περιοχή όπου κατασκευάζεται ένα τεχνητό νησί 60 στρεμμάτων, δίνοντας ζωή σε ένα ολοκαίνουργιο πλωτό προάστιο του Μονακό. Με άλλα λόγια, βρίσκεται στην καρδιά του Πριγκιπάτου, σε ιδανική θέση για να θαυμάσει κανείς μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα του κόσμου. Το νέο P Zero World του Μόντε Κάρλο καταλαμβάνει χώρο 900 m2, όπου γίνονται παράλληλα αλλαγές ελαστικών, πλύσιμο και κέρωμα αυτοκινήτων: αποκλειστικές υπηρεσίες για τους διακεκριμένους πελάτες της Pirelli. Μόνο στα καταστήματα P Zero World, ολόκληρη η γκάμα των ελαστικών Pirelli εκτίθεται συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, από προϊόντα του μηχανοκίνητου αθλητισμού όπως το P Zero Trofeo R, μέχρι ελαστικά για μοτοσικλέτες, ποδήλατα και ελαστικά Pirelli Collezione για μοντέλα classic.

Τη γιορτή των εγκαινίων του νέου καταστήματος λάμπρυνε μία παρέλαση 40 και πλέον υπεραυτοκινήτων που συμμετείχαν στο πρώτο P Zero Road Experience σε δημόσιους δρόμους: ένας θεσμός που ξεκίνησε από τη Γαλλία πριν από 10 χρόνια περίπου, και μέχρι πρότινος γινόταν πάντα σε σιρκουί. Όμως, για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος στο Μόντε Κάρλο πραγματοποιήθηκε σε δημόσιους δρόμους για πρώτη φορά, στις ειδικές διαδρομές του Ράλι Μόντε-Κάρλο. Με τους δρόμους κλειστούς για την περίσταση, οι συμμετέχοντας μπορούσαν να απολαύσουν στο μέγιστο βαθμό ολόκληρη την εμπειρία Pirelli, και χάρη σε πολύτιμους εταίρους όπως οι Roger Dubuis και Lamborghini.

Τα εγκαίνια του καταστήματος P Zero World στο Μόντε Κάρλο φιλοξένησαν επίσης το παγκόσμιο ντεμπούτο της τελευταίας δημιουργίας των MV Agusta και Pirelli Design. Αυτή είχε τη μορφή μιας ειδικής έκδοσης, με κύριο χαρακτηριστικό τις μοναδικές χρωματικές πινελιές των Centro Ricerche Castiglioni και Pirelli Design, οι οποίες συμπληρώνουν αρμονικά τις γραμμές της Dragster 800 RR Pirelli. Για πρώτη φορά, η Pirelli Design εξατομικεύει όχι μόνο την αισθητική της μοτοσικλέτας, αλλά και τη λειτουργικότητά της. Τα προστατευτικά του ρεζερβουάρ καυσίμου και του φαίρινγκ κατασκευάστηκαν από ελαστικό, ειδικά σχεδιασμένο από το τμήμα έρευνας & εξέλιξης της Pirelli, για πρόσθετη αντοχή σε γρατζουνιές και εκδορές, καθώς και σε ατμοσφαιρική ή χημική φθορά, π.χ. εξ αιτίας της βενζίνης. Το διακριτικό γνώρισμα ότι είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ MV Agusta και Pirelli είναι τα ελαστικά Diablo Supercorsa SP, με προφίλ ασορτί χρωματικά με το σώμα της μοτοσικλέτας, σαν μία αποκλειστική, limited edition επιλογή.

Επί 145 χρόνια, η Pirelli είναι πρωτοπόρος σε διάφορους τομείς: μηχανοκίνητος αθλητισμός, τα καλύτερα ελαστικά κατηγορίας, συνεργασίες για εξοπλισμό πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ), αλλά και επικοινωνίες, art & design – διαθέτοντας ισχυρά εργαλεία όπως η διαφήμιση, το Ημερολόγιο Pirelli στο Hangar Bicocca (ένα από τα σημαντικότερα κέντρα σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη) και το Pirelli Design project. Η ταυτότητα του brand της Pirelli ορίζεται από αυτό το συνδυασμό υψηλής τεχνολογίας και καλλιτεχνικής έκφρασης, που προάγει τη μάρκα πέρα από τη βιομηχανία ελαστικών, στον ευρύτερο κόσμο του lifestyle, κάτι ιδιαίτερα αισθητό στο P Zero World. Το επόμενο κατάστημα –ναυαρχίδα της Pirelli θα ανοίξει προσεχώς στο Dubai.