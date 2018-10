Σπούτνικ: Το φεστιβάλ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μέσα από 9 φωτό -Νταλάρας, σουβλάκι και χορός [εικόνες]

Με κεντρικό σύνθημα το «Dear Comrades We Are Floating In Space» (Αγαπητοί Σύντροφοι, είμαστε στο Διάστημα) ξεκίνησε χθες το Φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο για φέτος ονομάζεται... Σπούτνικ (όπως ο πρώτος Σοβιετικός δορυφόρος που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, στις 4 Οκτωβρίου 1957).

Το διαστημικής διάθεσης Φεστιβάλ, γίνεται στο Άλσος Στρατού, στο Γουδή (5,6 και 7 Οκτωβρίου) με εισιτήριο 5 ευρώ.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα:

Σε τσακίρ κέφι, χόρευε ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος, που υπήρξε βασικός εκφωνητής στο ραδιοσταθμό των φοιτητών κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το 1973.

«Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος» ήταν γραμμένο σε ένα μεγάλο πανό.

Δυνατή η παρουσία των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων, οι οποίες προσήλθαν φέρνοντας μαζί τους, τις δικές τους ιδιαίτερες κουζίνες. Σέρβιραν φαγητά από Τουρκία, Ν.Αφρική, Κουρδιστάν, Ζιμπάμπουε, ενώ δεν έλειψαν και οι ελληνικές γεύσεις όπως γαμοπίλαφο, χοχλιοί, σουβλάκι κ.α.

Γύρω στα μεσάνυχτα, άρχισε ο χορός. Οι νέοι, κυρίως, χόρεψαν παλιά λαϊκά, και δημοτικά τραγούδια. Σε μία σκηνή, τραγουδούσε ο Νταλάρας με την Καλλιόπη Βέττα, σε άλλη ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Χρήστος Τσιαμούλης, οι Κυρατζήδες και η Καίτη Κουλλιά. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα... ίχνος από την σημερινή νεανική μουσική σκηνή, αν και επρόκειτο για φεστιβάλ νεολαίας.

Στα περίπτερα μαθητές και μαθήτριες, με χαρούμενα πρόσωπα, κάτω από το σύνθημα «Αλλάζουμε τον κόσμο».

Περίπτερο, όμως, είχαν και οι Κούρδοι, ενώ υπήρχε και περίπτερο για την φαρμακευτική χρήση της κάναβης, ενημερωτικά για τον χώρο της LBGTQ+ κοινότητας κ.α.

Υπήρχε ακόμη ένα καλό φωτογραφικό υλικό από τον Μάη του 1968, στο Παρίσι.

Το Σπούτνικ Festival 2018 «Ταξίδι #3: Φτιάχνουμε τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε» δηλώνει ότι επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο τον πολιτισμό, την τέχνη και τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων, προσεγγίζοντας τα από τη σκοπιά της ριζοσπαστικής Αριστεράς.