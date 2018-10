«Ενα βήμα πριν το διαζύγιο Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ – Ζουν ξεχωριστές ζωές»

Μπορεί πριν από λίγες ημέρες η Κιμ Καρντάσιαν να ομολογούσε ότι δεν πίστευε πως ο γάμος της με τον Κανιε Γουέστ θα κρατούσε τόσο πολύ, ωστόσο φαίνεται πως ίσως τα λόγια αυτά να έκρυβαν μια πικρή αλήθεια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού «Life & Style» η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν το προσωπείο ενός ευτυχισμένου γάμου.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η Κιμ επευφημούσε την κόρη της Νορθ για την πρώτη της επίδειξη μόδας, ο Κάνιε βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, παίζοντας μπέιζμπολ με τον γιο του Σεντ στο Σικάγο. Μπορεί να φαινόταν σαν ένας λάθος προγραμματισμός, αλλά δυστυχώς, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, σύμφωνα με το περιοδικό.



«Η Κιμ και ο Κάνιε απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον, τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά» παραδέχθηκε μια πηγή. «Δεν κοιμούνται μόνο σε ξεχωριστά δωμάτια, αλλά αυτή την περίοδο, έχουν ξεχωριστές ζωές. Είναι αποξενωμένοι».

Δυστυχώς, το ζευγάρι είναι αντιμέτωπο με συζυγικές διαφωνίες εδώ και αρκετό καιρό. Κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου επεισοδίου του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», η διάσημη τηλεπερσόνα αποκάλυψε στην αδερφή της Κλόε πως αυτή και ο ράπερ σύζυγός της «μαλώνουν συνεχώς».

Επιπλέον, η Κιμ αποκαλύπτει πως ο σύζυγο της νιώθει «παραμελημένος» λόγω της ενασχόλησής της με τα τρία τους παιδιά – της 5χρονης Νορθ, του 2χρονου Σεντ και της μόλις 8 μηνών Σικάγο. «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνδρες νιώθουν παραμελημένοι όταν ξεκινάς οικογένεια και όλη η προσοχή που τους έδινες επικεντρώνεται στα παιδιά» εξηγεί στο βίντεο η 37χρονη.



Και η συμβουλή της Κλόε ήταν η εξής: «Μερικές φορές, οι άνδρες εξακολουθούν να θέλουν να τους αντιμετωπίζουμε σαν το πρώτο μωρό. Ξέρω πως η Κιμ είναι τόσο ενθουσιασμένη (με τα παιδιά) και νομίζω πως μερικές φορές είναι εύκολο να παρασυρθείς» λέει στην προσωπική της συνέντευξη. «Αλλά ο σύζυγός σου εξακολουθεί να θέλει την φροντίδα σου. Είμαι σίγουρη ότι με τρία παιδιά, είσαι πολύ κουρασμένος στο τέλος της ημέρας και δεν τον βάζεις ως προτεραιότητα, αλλά πραγματικά πρέπει να το κάνει».

Ο χρόνος θα δείξει αν το ζευγάρι έρθει τελικά πιο κοντά και καταφέρουν να σώσουν τον γάμο τους πριν να είναι πολύ αργά.

Φωτογραφίες: Splash News