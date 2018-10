Νυχτερινή περιήγηση, με live μουσική, στις εκθέσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης [εικόνες]

Λίγο πριν την ολοκλήρωση των εκθέσεων George Condo at Cycladic και Paul Chan | Odysseus and the Bathers του Οργανισμού ΝΕΟΝ, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει Cycladic Late Night την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου.

Από τις 21:00 ως τις 24:00 οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν και στις δύο εκθέσεις με μειωμένο εισιτήριο 5 ευρώ.

Παράλληλα, τρεις μουσικοί της εγχώριας πειραματικής σκηνής οι PANOS ALEXIADIS, BILL ANAGNOS & ΚΟSTADIS παίζουν ζωντανά στο νέο χώρο στο -1 του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Τρία διαφορετικά acts συνθέτουν ένα εσωστρεφές ηχητικό περιβάλλον ψηφιακών και αναλογικών ήχων.



Odysseus and the Bathers του Αμερικανού Paul Chan

Η έκθεση Odysseus and the Bathers του Αμερικανού καλλιτέχνη Paul Chan που παρουσιάζει ο Οργανισμός ΝΕΟΝ περιλαμβάνει νέα και πρόσφατα έργα που ονομάζει ‘Breathers’ και ‘Bathers’.

Όπως λέει ο ίδιος, πρόκειται για έργα τέχνης που αναπνέουν και λειτουργούν ως τρισδιάστατες κινούμενες εικόνες που υπερβαίνουν τη λογική του «καρέ».

Η έκθεση, σε επιμέλεια Sam Thorne, Διευθυντή του Nottingham Contemporary, αντλεί το θέμα και τον τίτλο της από το δοκίμιο του Chan Odysseus as Artist (2017), το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον όρο πολύτροπος, δίνοντας στον όρο αυτό έννοιες όπως επινοητικότητα τρόπων ή υπεκφυγή ή διαρκής κίνηση· η έκθεση του Paul Chan είναι μια έκθεση σε κίνηση.

George Condo At Cycladic

Η έκθεση George Condo At Cycladic, η πρώτη μεγάλη μουσειακή έκθεση του αμερικανού καλλιτέχνη, περιλαμβάνει 30 έργα- ζωγραφικά, γλυπτά και σχέδια- που καλύπτουν τα τελευταία 20 χρόνια της πορείας του.

H έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη αντιπροσωπευτικών έργων του George Condo που επιχειρούν να εξερευνήσουν την ανθρώπινη μορφή, κεντρικό θέμα του σύγχρονου εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Ο Condo –μαζί με τον Jean-Michel Basquiat, τον Keith Haring και τον Jeff Koons– συνέβαλε καταλυτικά στην αναβίωση της αναπαραστατικής ζωγραφικής στην Αμερική τη δεκαετία του ’80 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αμερικανούς γλύπτες και αναπαραστατικούς ζωγράφους μέχρι σήμερα.

CYCLADIC LATE NIGHT

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 21.00-24.00

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4 / Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1