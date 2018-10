Η νέα σεζόν συνεχίζει δυναμικά με μοναδικές εκδηλώσεις που θα σας συνεπάρουν μόνον από τo Public

Το Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο, υποδέχεται τον Οκτώβρη με αγαπημένους Έλληνες και ξένους συγγραφείς και ξεχωριστές λογοτεχνικές συζητήσεις.

Ο θρυλικός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης παρουσιάζει τα 2 βιβλία του, ο βραβευμένος Ρώσος συγγραφέας Γκλουχόφσκι συναντάει από κοντά το κοινό του, ενώ ο διάσημος συγγραφέας Νόρμαν Όχλερ αναλύει την ενδιαφέρουσα έρευνά του στο νέο του μπεστ σέλερ. Περίπατοι σας προσκαλούν να ανακαλύψετε μυστικά στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια για γονείς θα βοηθήσουν στις προκλήσεις και τις δυσκολίες της νέας σχολικής χρονιάς!

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Η λιμνοθάλασσα: Πως ο Αριστοτέλης ανακάλυψε την επιστήμη (Εκδόσεις Πνοή) Armand Leroi @ 2/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ο Αριστοτέλης εκτός από συγγραφέας της Ποιητικής, των Πολιτικών και της Μεταφυσικής, ήταν και βιολόγος – ίσως ο πρώτος στην ιστορία. Ο Armand Marie Leroi, κορυφαίος βιολόγος (Imperial College London) μας συστήνει την επιστήμη του Αριστοτέλη. Διερευνά τις βαθύτερες ιδέες του φιλόσοφου, τις εύστοχες υποθέσεις αλλά και τις αστοχίες σε ορισμένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. Ο Λερουά μάς δείχνει πώς η επιστήμη του Αριστοτέλη είναι βαθιά συνυφασμένη με το φιλοσοφικό του σύστημα και πώς η σύγχρονη επιστήμη φέρει ακόμα το αποτύπωμα του εφευρέτη της.

Για το βιβλίο συζητούν με τον συγγραφέα οι Γιώργος Κόκκορης (Τμ. Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Έμιλυ Κρητικού (Μεταφράστρια του βιβλίου), Στασινός Σταυριανέας (Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών). Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος κα. Αντριάνα Παρασκευοπούλου (ΕΡΤ).

Υπερμαραθωνοδρόμος και Ο Δρόμος προς τη Σπάρτη (Εκδόσεις Κey Books) Κωνσταντίνος Καρνάζης @ 4/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

T o Public και οι εκδόσεις Key Books σας προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων «Υπερμαραθωνοδρόμος» και «Ο Δρόμος προς τη Σπάρτη» του Κωνσταντίνου Καρνάζη στο Public Συντάγματος, την Πέμπτη 04/10 και ώρα 19.00 μμ. Ο θρυλικός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης επιστρέφει στην Ελλάδα. O άνθρωπος που έχει τρέξει συνεχόμενα 563 χιλιόμετρα, έχει διασχίσει την Κοιλάδα του Θανάτου με το θερμόμετρο να δείχνει 49°C και έχει τρέξει μαραθώνιο στο Νότιο Πόλο στους -40°C, λίγες μέρες μόνο μετά την ολοκλήρωση του Σπάρταθλον, θα βρεθεί στο Public Συντάγματος για να μιλήσει για τη συναρπαστική ζωή του και για όσα αγαπάει: το τρέξιμο, τη διατροφή, την έμπνευση, την επίτευξη στόχων. Με τον συγγραφέα θα συζητήσει ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδογιάννης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πώς να βοηθήσω το παιδί μου στο διάβασμα; By INFO KIDS @ 5/10 και ώρα 18:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

«Πώς να βοηθήσω το παιδί μου με το διάβασμα για το σχολείο;». Σε αυτό, μία έμπειρη εκπαιδευτικός θα δώσει οδηγίες στους γονείς για το αν και πώς πρέπει να βοηθούν το παιδί τους με το διάβασμα στο σπίτι για την επόμενη μέρα, πόση βοήθεια χρειάζεται το παιδί ανάλογα με την ηλικία του, αλλά και τι να κάνουν σε περίπτωση που το παιδί αρνείται να διαβάσει. Επίσης, πώς θα παρατηρήσουν αν το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία.

Θεματικός περίπατος με ξεναγό τον Νίκο Βατόπουλο, Περπατώντας στην Αθήνα (Εκδόσεις Mεταίχμιο) @ 6/10 και ώρα 11:00 | Public Συντάγματος

Σ ε αυτό το περίπατο, περιδιαβαίνουμε στο αστικό παρελθόν της Αθήνας, με αφορμή το νέο βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου Περπατώντας στην Αθήνα. Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθηναιογράφος μάς ξεναγεί στην αστική ιστορία της πρωτεύουσας, συστήνοντάς μας κτίρια που φέρουν μνήμες και βιώματα. Μια περιπλάνηση σε περιοχές της πόλης μας και στα κτίριά τους, στην ιστορία τους και στις πιθανές δυνατότητες ανάδειξης και αξιοποίησής τους.

Διάρκεια διαδρομής: 2 ώρες με δήλωση συμμετοχής στο blog.public.gr

«Γονείς στα θρανία» (Εκδόσεις Αρμός) Κυριάκος Βλασσόπουλος, ψυχοθεραπευτής – ομαδικός αναλυτής @ 6/10 και ώρα 12:00 | Public Κολωνακίου

«Τα παιδικά μου χρόνια είναι γεμάτα καλαμιές. Ξόδεψα πολύν άνεμο για να μεγαλώσω». Ψυχικές διαδρομές ωρίμανσης εκπαιδευτικού και γονέα στη σχέση με τους μαθητές και τα παιδιά του. Μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου σταθερά όρια στα οποία γενιές δόμησαν τη ζωή τους αμφισβητούνται και η συνεχής υπέρβαση αποθεώνεται, και παράλληλα για πρώτη φορά τόσοι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν σε τόσο μεγάλη έκταση, τόσα αγαθά, η ζωή συνεχίζει τον κύκλο της. Ζευγάρια αποφασίζουν να δεσμευθούν, γονείς αναλαμβάνουν το ρίσκο να μεγαλώσουν παιδιά, έφηβοι δοκιμάζουν τα πρώτα τους πετάγματα στη ζωή και δάσκαλοι παλεύουν να διαπαιδαγωγήσουν νέους, μεταδίδοντάς τους την κληρονομιά των παλαιοτέρων. Ποιες διεργασίες συνειδητές αλλά και ασυνείδητες συμβαίνουν σε αυτές τις διαδρομές του βίου μας; Πως ανατρέφουμε τα παιδιά μας και πως αυτά μας ωριμάζουν; Το πώς λειτουργώ ως γονιός ή δάσκαλος, με νήπια ή εφήβους, πόσο καθορίζεται από την δική μου νηπιακή και εφηβική ηλικία και τη σχέση μου με τους τότε σημαντικούς ενήλικες; Γιατί ενώ η πείρα διδάσκει πως οι περιορισμοί απελευθερώνουν, δυσκολευόμαστε τόσο πολύ σε ένα «όχι»;

Mε δήλωση συμμετοχής στο blog.public.gr

Ο Ντμίτρι Αλεξέγιεβιτς Γκλουχόφσκι υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων του Metro @ 8/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ο βραβευμένος Ρώσος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Ντμίτρι Αλεξέγιεβιτς Γκλουχόφσκι που αναδείχτηκε ως ένας από τους δημοφιλέστερους νέους συγγραφείς του χώρου με την επιτυχημένη σειρά βιβλίων του «Metro». Ο Ν. Γκλουχόφσκι έρχεται στο Public Συντάγματος τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στις 19.00 σε μια συνάντηση με το κοινό του και υπογραφή αντιτύπων. Ο Ντμίτρι Αλεξέγιεβιτς Γκλουχόφσκι γεννήθηκε το 1979 στη Ρωσία. Δούλεψε για αρκετά χρόνια ως δημοσιογράφος-ανταποκριτής στο Ισραήλ, στη Γερμανία και στη Γαλλία. Μιλάει πέντε γλώσσες. Το μυθιστόρημά του “Μετρό 2033” κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005 και επανεκδόθηκε το 2007.

Στον 3ο όροφο, στο τμήμα βιβλιοπωλείου.

Χωρίς Πάγο (Εκδόσεις Κέδρος) Γιώργος Οικονόμου @ 10/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ο φόνος μιας επώνυμης γυναίκας σε προάστιο της Θεσσαλονίκης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα αναστατώνει την Αστυνομική Διεύθυνση, που ζητά τη βοήθεια του Φάνη Ντούρου. Ο νεαρός ντετέκτιβ καλείται να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της συζύγου ενός από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους των μίντια στην πόλη. Υπό την πίεση του χρόνου και τις συχνές ανατροπές, ο Φάνης Ντούρος δυσκολεύεται να αποφασίσει αν πρόκειται για έγκλημα πάθους, εκδίκησης ή για έργο ενός κατά συρροή δολοφόνου. Για το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα του ραδιοφωνικού παραγωγού και τραγουδοποιού Γιώργου Οικονόμου θα μιλήσουν οι Μίλτος Καρατζάς, Διευθυντής FinalTouch (Δισκογραφικής), Ευτυχία Γιαννάκη, Συγγραφέας (Εκδόσεις Ίκαρος) και Δημήτρης Κατσουρίνης, Συγγραφέας (Εκδόσεις 8), Ραδιοφωνικός παραγωγός. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από τραγούδια του συγγραφέα, τα οποία θα παρουσιάσει με την κιθάρα του στο κοινό, με αφορμή την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού του δίσκου «Παράλληλο Σύμπαν».

Το χαμόγελο του δράκου (Εκδόσεις Διόπτρα) Αλκυόνη Παπαδάκη @ 10/10 και ώρα 21:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

«Εμείς… που κάναμε ψίχουλα την ψυχή μας για να ταΐσουμε τα όρνια

Εμείς… που περπατήσαμε μέσα στη βροχή, γιατί δεν καταδεχτήκαμε, να πάρουμε την ομπρέλα, που μας πρόσφεραν οι άλλοι επ’αμοιβή…

Εμείς… Που περπατήσαμε στον υπόνομο, με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι

Εμείς… που κάναμε το δράκο που φώλιασε μέσα μας, να χαμογελάσει…

Εμείς… Που φθάσαμε στην άκρη του γκρεμού, μόνο και μόνο για να απολαύσουμε τη θέα

Εμείς… που δεν ζητήσαμε ποτέ, τα ρέστα της ζωής μας, από τον ταμία

Εμείς… που χωθήκαμε στη λάσπη, για να σώσουμε ένα σκουλήκι, από το ράμφος μια κάριας.

Εμείς… Τα μπάσταρδα του Θεού, που ζούμε πάντα με την φαντασίωσή που μας έχει αδυναμία

Να’μαστε λέει, στη βαρκούλα.. και να’χει φεγγαράδα…

Και ν’αρμενίζαμε…»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Είμαστε γυναίκες, ρε γαμώτο, και μπορούμε καλύτερα! (Εκδόσεις Πεδίο) Βίκυ Τσώκου @ 11/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Π ιστεύετε κι εσείς πως μια όμορφη ζωή όχι μόνο σάς αξίζει, αλλά είναι και υποχρέωσή σας να την κάνετε να συμβεί; Αν ναι τότε σας περιμένουμε στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Είμαστε Γυναίκες, ρε γαμώτο, και μπορούμε καλύτερα!» Το σεμινάριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της life coach Βίκυς Τσώκου, που καθοδηγεί και εμψυχώνει τις γυναίκες να δημιουργήσουν μια ζωή που εναρμονίζεται με το πώς θέλουν να δουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει απαντήσεις σε θέματα όπως: Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι οι σχέσεις σας καταλήγουν να γίνονται πεδίο μάχης; Για ποιο λόγο οι διαμάχες σας είναι άνισες, παρόλο που η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα θεωρείται δεδομένη; Γιατί σήμερα, που οι γυναίκες έχουν καριέρα, είναι ανεξάρτητες και δυναμικές, φροντίζουν την εξωτερική τους εμφάνιση και έχουν περισσότερες εμπειρίες πάνω στο σεξ, είναι πιο μόνες και πιο απελπισμένες από ποτέ; Ποιοι είναι οι λάθος κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι σημερινές σχέσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο δύσκολες; Υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι ώστε οι σχέσεις να γίνουν επιτέλους ολοκληρωμένες και απολαυστικές; Στο τέλος θα ανακαλύψετε ότι όχι µόνο μπορείτε καλύτερα, αλλά και ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε την τύχη σας, τις σχέσεις σας και, εφόσον το θέλετε, ακόμα και τον κόσμο γύρω σας.

Γονείς στα θρανία (Εκδόσεις Αρμός) Γιώργος Κίσσας, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής @ 13/10 και ώρα 12:00 | Public Κολωνακίου, Είσοδος Ελεύθερη

Mε δήλωση συμμετοχής στο blog.public.gr

H παπουτσωμένη γάτα (Εκδόσεις Μεταίχμιο) Λίνα Σωτηροπούλου @ 13/10 και ώρα 12:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Η ιστορία του παπουτσωμένου γάτου είναι γνωστή σε όλους. Γι΄ αυτό θα σου πούμε μια άλλη ιστορία με τη γατούλα την Πέπη που είναι πάντα καθώς πρέπει. Τι γίνεται όμως όταν η Πέπη συναντήσει στην αυλή έναν γάτο, γελαστό, καλοσυνάτο, που κουβαλάει στο σακίδιό του έναν... θησαυρό; Η συγγραφέας Λίνα Σωτηροπούλου σε περιμένει για να ανακαλύψεις μαζί της

τι κρύβει τελικά ο γάτος στο σακίδιό του. Μια ιστορία αστεία με πολλά... γατιά. Νιάου!

Στο 2ο όροφο, στο τμήμα παιδικού βιβλίου

Καφέ Ρουαγιάλ (Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη) Ελένη Κάζδαγλη Μαρκάκη @ 15/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Η λαμπερή Τεργέστη των Αψβούργων, η Κεφαλονιά των εξεγέρσεων, η Κέρκυρα της φινέτσας και η Θεσσαλονίκη του μυστηρίου, πόλεις μαγικές σε εποχές συναρπαστικές. Και ο έρωτας πανταχού παρών, παθιασμένος, απελπισμένος, συναρπάζει και διαψεύδει… Η Ελένη Κάζδαγλη Μαρκάκη κάνει ένα οδοιπορικό στην Τεργέστη και την Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ελένη Κακαβά, Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού και Μαρία Σκιαδαρέση, συγγραφέας. Με την ευγενική υποστήριξη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού.

Θεσμοί (Εκδόσεις Παπαδόπουλος) Αριστείδης Χατζής @ 15/10 και ώρα 21:00 | Public Cafe Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Μια εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση του δικαίου, τα θεσμικά οικονομικά και τη θεωρία της δημόσιας επιλογής. Το βιβλίο παρουσιάζει τη σύγχρονη θεωρία για τους θεσμούς, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Η θεσμική θεωρία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης αλλά και άλλων κοινωνικών επιστημών και της ψυχολογίας για να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Τι είναι το κράτος δικαίου; Γιατί η οικονομική και η πολιτική εξουσία διαπλέκονται; Πώς κατορθώνουν μικρές αλλά ισχυρές ομάδες να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους στην πλειοψηφία; Ποιοι θεσμοί είναι απαραίτητοι για οικονομική ανάπτυξη; Τι είναι οι άτυποι θεσμοί; Γιατί η ελληνική κρίση είναι κυρίως θεσμική; Γιατί η πολιτική άγνοια και ο οικονομικός αναλφαβητισμός οδηγούν στον λαϊκισμό;

Ημερολόγιον Πολέμου – Κατοχής – Απελευθερώσεως, 1940-1944 (Εκδόσεις Πατάκη) Γιώργος Παππάς @ 16/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Το βιβλίο αυτό, είναι το ημερολόγιο ενός στελέχους της Εθνικής Δράσης, η οποία αποτελούσε τη σημαντικότερη αντιστασιακή οργάνωση του φιλοβασιλικού και φιλοβρετανικού χώρου. Το κείμενο του Γιώργου Παππά έχει επομένως συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο και σχετίζεται με έναν κύκλο οργανώσεων αντίστασης που έχει τις τελευταίες δεκαετίες παραμεριστεί. Το ημερολόγιο του Γ. Παππά προσφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα για τη στάση των ηγετικών κλιμακίων της Εθνικής Δράσης απέναντι σε πρόσωπα και οργανώσεις μέσα από την εικόνα εκείνης της εποχής, μία σχετικά ακετέργαστη εικόνα, ανεξάρτητη από μεταγενέστερους επιχρωματισμούς. Το βιβλίο παρουσιάζουν οι Πέτρος Μακρής-Στάικος , Ιστορικός ερευνητής-Συγγραφέας, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,και ο επιμελητής του τόμου, Παντελής Παππάς.

60 ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Γιώργος Μουχταρίδης @ 16/10 και ώρα 21.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

“Η επιθυμία για περισσότερες θετικές εμπειρίες είναι από μόνη της μία αρνητική εμπειρία. Κατά παράδοξο τρόπο η αποδοχή μιας αρνητικής εμπειρίας είναι από μόνη της μια θετική εμπειρία”. Μία από τις πολλές ατάκες που θα συζητηθούν την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 21:00 στα Public Συντάγματος βγαλμένη μέσα από το φρέσκο, νεανικό και προκλητικό best seller του 2017 από τον blogger Mark Hanson ,το "The subtle art of not giving a f*ck”. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και διευθυντής του ραδιοφώνου Pepper 96.6 Γιώργος Μουχταρίδης αναζητάει μέσα σε 60 λεπτά όλες εκείνες τις καινούργιες ιδέες που κάνουν τον κόσμο μας να γυρίζει διαφορετικά! Μαζί του στις 16 Οκτωβρίου οι εκλεκτοί Κώστας Γιαννακίδης -Δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, Λάμπρος Φισφής -Stand up κωμικός και συγγραφέας και Μαριέττα Φαφούτη -συνθέτης και τραγουδίστρια, ανακαλύπτουν μια διαφορετική οδό για την αυτοβελτίωση.

Καθρέφτες και είδωλα (Εκδόσεις Ψυχογιός) Έλενα Γκίκα @ 17/10 και ώρα 21:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Μ υστικά, ψέματα και ανομολόγητες ενοχές. Εγκλήματα που αναζητούν επιτακτικά τους δράστες τους. Η υπέρτατη θυσία μιας μάνας που ζητά δικαίωση. Μέσα από το κελί της η Στέλλα αφηγείται. Περιδιαβάζει στις φτωχογειτονιές της στερημένης παιδικής ηλικίας της∙ στους κακόφημους δρόμους της εφιαλτικής εφηβείας της∙ στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα όπου ακόνισε το μυαλό και την ψυχή της, αποφασισμένη να δώσει αξία και νόημα στην ύπαρξή της∙ στις δικαστικές αίθουσες όπου της έταξαν μια λαμπρή καριέρα δικηγόρου∙ στην πολυτελή έπαυλη της οικογένειας Μόραλη, όπου έλπιζε ότι θα δραπετεύσει οριστικά από τη μοίρα της, ότι θα βρει τον έρωτα, τη θαλπωρή και τη γαλήνη. Όμως, η ζωή δε μένει ποτέ απλήρωτη. Η συνάντηση με το πεπρωμένο είναι αναπόδραστη. Και η Στέλλα πρέπει να επιλέξει τον καθρέφτη της και να αποδείξει από τι είναι φτιαγμένη. Κι ύστερα να κοιτάξει το είδωλό της κατάματα, διεκδικώντας την εξιλέωση και την ελπίδα που η ζωή τής αρνήθηκε. Λένα Μαντά, συγγραφέας και ο Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής Ηγεσίας & Management - συγγραφέας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς By INFO KIDS @ 19/10 και ώρα 18:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ο ειδικός παιδαγωγός Φώτης Παπαναστασίου θα συζητήσει με τους γονείς και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης αλλά και κατανόησης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν τα παιδιά τους, μέσα από αυτές, αλλά και να κάνουν τη ζωή των παιδιών τους στο σχολείο πιο εύκολη.

Λογοτεχνικός Περίπατος

Σταύρος Ζουμπουλάκης @ 20/10 και ώρα 10:30 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Τ ο Public και η Εταιρεία Πολιτιστικού Τουρισμού Discover Greek Culture οργανώνουν λογοτεχνικό περίπατο αφιερωμένο στον Σταύρο Ζουμπουλάκη, συγγραφέα και Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες για το έργο σημαντικών συγγραφέων όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Τάκης Παπατσώνης. ο Άγγελος Σικελιανός και πολλοί άλλοι και, εκτός από τη λογοτεχνία, έχει ασχοληθεί, επίσης, στο έργο του, με φιλοσοφικά, θεολογικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας που συνδέονται με τη ζωή και τη συγγραφική του πορεία και στη συνέχεια, στο Public Συντάγματος, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον ίδιο τον συγγραφέα και να συζητήσουν μαζί του διεξοδικότερα για το έργο του.

Με δήλωση συμμετοχής στο blog.public.gr. Λόγω περιορισμένων θέσεων, οι κληρωθέντες θα αναρτηθούν στο blog.

Υπερδιέγερση: Τα ναρκωτικά στο Τρίτο Ράιχ (Εκδόσεις Μεταίχμιο) Norman Ohler @ 22/10 και ώρα 21:00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Οι ναζί παρουσιάζονταν ως πολέμιοι του ηθικού εκφυλισμού. Κι όμως, όπως αποκαλύπτεται στο συναρπαστικό αυτό μπεστ σέλερ του Γερμανού δημοσιογράφου και μυθιστοριογράφου Norman Ohler Υπερδιέγερση: Τα ναρκωτικά στο Τρίτο Ράιχ (Der totale Rausch: Drogen im Dritten Reich – μτφρ. Βασίλης Τσαλής, Χρήστος Κοκκολάτος), η χρήση ναρκωτικών ήταν ευρέως διαδεδομένη. Ουσίες όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, μορφίνη και μεθαμφεταμίνες χρησιμοποιούνταν από εργάτες ως νοικοκυρές, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για το στράτευμα. Η χρήση ναρκωτικών στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας επηρέαζε αρνητικά και τη λήψη αποφάσεων, με τον Χίτλερ και τους ακολούθους του να καταφεύγουν σε δυνητικά θανάσιμα κοκτέιλ ουσιών καθώς η θέση της Γερμανίας χειροτέρευε. Παρότι τα ναρκωτικά από μόνα τους δεν μπορούν να εξηγήσουν τα γεγονότα του Β’ Παγκόσμιου πολέμου ή την έκβασή του, η έρευνα του Ohler αλλάζει την αντίληψή μας επ’ αυτών.

Και όμως υπάρχει θέμα

Γιάννης Μπασκόζος & Μάκης Προβατάς @ 9/10 και ώρα 21:00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Μάκης Προβατάς και ο Γιάννης Ν. Μπασκόζος ξεκινούν μια νέα θεματική ενότητα με τίτλο «Και όμως υπάρχει θέμα». Σε αυτή την συνάντηση συζητούν για τα Media & τη πολιτική

Μετά την Ευρώπη (Εκδόσεις Παπαδόπουλος) Ivan Krastev @ 24/10 και ώρα 19.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Τ ο Public και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ivan Krastev «Μετά την Ευρώπη» στο Public Συντάγματος, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 19:00. Σε αυτό το προκλητικό βιβλίο, ο σημαντικός διανοούμενος Ίβαν Κράστεφ στοχάζεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καθώς και την πιθανότητα η Ένωση να μην έχει πια μέλλον. Υποστηρίζει ότι, αν καταρρεύσει η Ένωση, η λογική του κατακερματισμού της θα είναι λογική τραπεζικού πανικού, όχι επανάστασης. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της διάλυσης, πιστεύει, είναι να αναγνωρίσουμε τις ρίζες της στην προσφυγική κρίση, η οποία έχει αλλάξει δραματικά τη φύση της δημοκρατικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο ανά την ήπειρο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Άννα Διαμαντοπούλου (Πρόεδρος Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα & την Ευρώπη, πρ. Επίτροποσ ΕΕ, Πρ. Υπουργός) Τάκης Παππάς (Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, και συγγραφέας) ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάσχος Μανδραβέλης

ENTROPY (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) Λίλλυ Σπαντιδάκη @ 24/10 και ώρα 21:00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Η Ελίζαμπεθ Μπανκς είναι δεκαεφτά χρονών και δεν πρόκειται να συμβιβαστεί στη ζωή που της έχουν ετοιμάσει: κολέγιο, σπουδές, δουλειά, γάμος, παιδιά, θάνατος. Αντιστέκεται. Θέλει μουσική, βόλτες, ελευθερία. Προπάντων ελευθερία –είναι το οξυγόνο της. Έτσι, μόλις βρίσκει την ευκαιρία, η Ελίζαμπεθ την αρπάζει από τα μαλλιά. Καβαλάει τη μηχανή ενός αγνώστου και χάνεται, σε μια εποχή που τα πάντα ήταν πιο απλά και πιο πιθανά. Η Ελίζαμπεθ Μπανκς δεν υπάρχει πια. Πλέον είναι η Μαντ Ντα Σίλβα, και το όνομα Mad δεν το έχει επιλέξει τυχαία. Φτιάχνει τη δική της πραγματικότητα, γνωρίζει ανθρώπους που θα τη φέρουν αντιμέτωπη με το σκοτάδι μέσα της, ξεπερνάει τα όρια του εαυτού της… Ένα μυθιστόρημα δρόμου στην Αμερική της δεκαετίας του ’90, γεμάτο τρέλα και ελευθερία.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Λίνα Ρόκου, δημοσιογράφος-συγγραφέας, Πάνος Τσερόλας, συγγραφέας.

Γονείς στα θρανία (εκδόσεις Αρμός) Χριστίνα Μιχαλοπούλου, κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια @ 26/10 και ώρα 12:00 | Public Κολωνάκι, Είσοδος Ελεύθερη

Με δήλωση συμμετοχής στο blog.public.gr. Λόγω περιορισμένων θέσεων, οι κληρωθέντες θα αναρτηθούν στο blog.

Εργαστήριο Ρομποτικής CityLab @ 27/10 και ώρα 12:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ο ι μικροί Επιστήμονές μας (7 – 12 ετών) συμμετέχουν ενεργά σε καθένα από τα επιστημονικά πεδία του STEM σε ένα εργαστήριο Ρομποτικής, όπου συνδυάζουν έμπρακτα Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά καθώς σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και χτίζουν ένα Ρομπότ. Στο τέλος αναλύουν και παρουσιάζουν πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε! Τα παιδιά ανακαλύπτουν διασκεδαστικά και αγαπούν τις επιστήμες ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητές τους! Τα εργαστήρια γίνονται με την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων σε βιωματικά διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια, με ειδικά αναπτυγμένες για την ηλικία τους (επιστημονικά και παιδαγωγικά) καινοτόμες και εφαρμοσμένες τεχνολογίες.

Με δήλωση συμμετοχής στο blog.public.gr. Λόγω περιορισμένων θέσεων, οι κληρωθέντες θα αναρτηθούν στο blog.

Το Πριγκιπότο (Εκδόσεις Ψυχογιός) Πηνελόπη Κουρτζή @ 29/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Σ τα τέλη του 19ου αιώνα, δύο κοπέλες, αδελφικές φίλες που περνούν τα καλοκαίρια τους στην Κέρκυρα, η Κατρίνα και η Κλημεντίνη. Μεγαλωμένες μαζί, οι δρόμοι τους χωρίζουν αφού πρώτα ενωθούν με μυστικά εφηβικά στο όμορφο νησί. Η μία θυμωμένη από τον έρωτα προσπαθεί να επιβιώσει και να ξεχάσει. Η άλλη, θυμωμένη από τον έρωτα, μετατρέπει τον θυμό της σε δημιουργικότητα για να πετύχει το όνειρο της ζωής της. Χρόνια μετά θα συναντηθούν για να ζήσουν πάλι μία κοινή ζωή γεμάτη από τα μυστικά του παρελθόντος αλλά και αυτά που έρχονται να τις ενώσουν ξανά. Μα όταν ο θυμός του έρωτα ζωντανέψει εκ νέου, τότε ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου και για τις δύο. Ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται από το 1879 μέχρι το 1897 στην Κέρκυρα και κατόπιν στην Κηφισιά της belle époque.

Η πυραμίδα της οργής (Εκδόσεις Ψυχογιός) Μένιος Σακελλαρόπουλος @ 31/10 και ώρα 21:00 | Public Cafe Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ένα περίστροφο που μυρίζει οργή. Δυο υπουργοί που δωροδοκούνται. Μια εταιρεία που ψυχορραγεί. Ένας αδίστακτος εργοδότης. Τετρακόσιες οικογένειες έρμαια του φόβου και της αγωνίας για το σήμερα και το αύριο. Στημένα παιχνίδια. Ένα κοριτσάκι στη μέση του κυκεώνα. Ο πυροβολισμός που αλλάζει τα πάντα. Κι η Νέμεση που έρχεται για να ξεμπερδέψει το θλιβερό κουβάρι, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές, μπλεγμένες με έρωτες και προδοσίες. Μια συνταρακτική, καθηλωτική, ανθρώπινη ιστορία που κόβει την ανάσα και αγγίζει τις ψυχές, προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση. Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι αληθινή…