Μέσα στα δύο αθηναϊκά μπαρ που είναι στην λίστα με τα 50 καλύτερα του κόσμου- Design και κοκτέιλ σε άλλο επίπεδο [εικόνες]

Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, βραβεύσεις και άρθρα για να σε πείσουν πως αυτά τα δύο μπαρ της Αθήνας είναι από τα καλύτερα της χώρας και του κόσμου.

Τελευταία απόδειξη είναι η δημοσίευση της λίστας με τα 50 καλύτερα κλαμπ στον κόσμο και μέσα σε αυτή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά «πρωταγωνιστούν» το Clumsies και το Baba Au Rum.

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση έγινε χτες βράδυ στο Λονδίνο με αποτέλεσμα το Clumsies να βρεθεί στην 7η θέση από την 6η που ήταν πέρσι και το Baba Au Rum στην 22 από την 30η που ήταν το 2017.

Clumsies

Μάλλον δεν υπάρχει ώρα που θα βρεις να καθίσεις σε αυτό το μαγαζί. Πρωί, απόγευμα και φυσικά βράδυ, το The Clumsies είναι μονίμως γεμάτο και κρατήσεις γίνονται μόνο αν αποφασίσεις να πάρεις φιάλη.

Αν όμως σταθείς τυχερός, σίγουρα θα περάσεις υπέροχα. Κι αυτό γιατί όλα στο The Clumsies είναι προσεγμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Πρώτον και κύριον η διακόσμηση. Χαμηλός φωτισμός, απαλή μουσική που το βράδυ γίνεται όλο και πιο δυνατή, μίνιμαλ ξύλινα έπιπλα που δένουν άριστα με τις καφέ πολυθρόνες και διακριτικά φυτά εσωτερικού χώρου είναι κάποια από τα κύρια συστατικά της επιτυχίας του.

Άλλωστε το Clumsies είναι ένα μπαρ που πάντα σφύζει από ζωή. Η μεγάλη λίστα με κοκτέιλ όπου εκεί το ελληνικό στοιχείο είναι εμφανές, το προσεγμένο, χορταστικό brunch του που γίνεται ανάρπαστο τα Σαββατοκύριακα και το γεγονός ότι τα βράδια «μετατρέπεται» σε μπαράκι όπου μπορείς να πιεις ένα ποτό όρθιος και να λικνιστείς στις μουσικές του... είναι και οι λόγοι που έχει αποκτήσει τέτοια φήμη.

Clumsies, Πραξιτέλους 30, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 0323 2682

Baba au Rum

Διακόσμηση που θυμίζει κάτι από 60’s εξαιτίας των έντονων χρωμάτων του και των vintage αντικείμενων, το Baba au Rum είναι το μπαρ που θα πας για να... απολαύσεις.

Τα παπαγαλάκια, οι φλοράλ ταπετσαρίες και τα παλιά γυάλινα γεμάτα μπουκάλια που είχαν οι γιαγιάδες μας σε μεταφέρουν σε μία άλλη εποχή άγνωστη αλλά και ενδιαφέρουσα.

Το Baba au Rum είναι λοιπόν το στέκι και η μεγάλη αγάπη όσων αγαπούν το ρούμι, αλλά και όσων είναι ανοικτοί σε νέες γευστικές περιπέτειες.

200 ετικέτες ρούμι (μερικές από τις οποίες δεν διανέμονται στην Ελλάδα) καθώς και σπιτικά bitters εκτίθενται περήφανα στα ράφια της μπάρας και σε προδιαθέτουν να παραγγείλεις κοκτέιλ.

Αν λοιπόν είσαι ήδη περίεργος να ξέρεις πως στον κατάλογο θα τα μάθεις όλα, καθώς για κάθε κοκτέιλ από κάτω περιγράφεται η ιστορία του με πως δημιουργήθηκε καθώς και τι περιέχει.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορείς να διαλέξεις, μην διστάσεις να ρωτήσεις τους μπάρμπαν, οι οποίοι όχι μόνο φτιάχνουν περίτεχνα όλα τα κοκτέιλ μπροστά στα μάτια σου αλλά και σου δίνουν μερικές προτάσεις ανάλογα με τις γευστικές σου προτιμήσεις.

Οσο για την μουσική με άκουσμα από 60’s, indie pop ακόμη και 30s, στο τέλος αυτό που μετράει είναι καλή διάθεση, καλή παρέα και ένα κοκτέιλ του γούστου σου.

Βaba au Rum, Κλειτίου 6, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 1710 9140

Για την ιστορία αυτή είναι η φετινή δεκάδα με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου

No.10 The Old Man-Χονγκ Κονγκ

No.9 Dante- Νέα Υόρκη

No.8 Atlas- Σιγκαπούρη

Νο.7 The Clumsies- Αθήνα

No.6 Bar Termini – Λονδίνο

No.5iConnaught Bar – Λονδίνο

No.4 The NoMad - Νέα Υόρκη

No.3 Manhattan - Σιγκαπούρη No.2 American - Λονδίνο

No.1 Dandelyan - Λονδίνο