Νέες ταινίες: Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, καλύτερος από ποτέ, σε μία αληθινή ιστορία που συναρπάζει [κριτική & τρέιλερ]

Πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην τελευταία του (σύμφωνα με συνέντευξή του) κινηματογραφική εμφάνιση.

Η Lady Gaga, εκπλήσσει με την ερμηνεία της στη νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ, η Ρέιτσελ Βάις και η Ρέιτσελ Μακ Άνταμς ζουν έναν «ανυπάκουο» έρωτα στη νέα ταινία του Σεμπαστιάν Λέλιο, ενώ ο αιρετικός Γκασπάρ Νοέ μάς προσκαλεί σε ένα εφιαλτικό πάρτι.



Ο Κύριος και το Όπλο (The Old Man & the Gun)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λόουερι

Παίζουν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Κέισι Άφλεκ, Ντάνι Γκλόβερ, Τίκα Σάμπτερ, Σίσι Σπέισεκ, Τομ Γουέιτς, Ελίζαμπεθ Μος, Κιθ Καραντάιν, Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον





Η πραγματική ιστορία του Φόρεστ Τάκερ, από την τολμηρή απόδρασή του από τη φυλακή του Σαν Κουεντίν σε ηλικία εβδομήντα ετών μέχρι τις άνευ προηγουμένου ληστείες που έκαναν την αστυνομία να σαστίσει και μάγεψαν τον υπόλοιπο κόσμο. Μπλεγμένοι στην καταδίωξη του Τάκερ βρίσκονται ο ντετέκτιβ Τζον Χαντ , που γοητεύεται από την προσωπικότητά του, και μια γυναίκα που τον αγαπά παρά το επάγγελμα που έχει επιλέξει.

Το κινηματογραφικό αντίο ενός σπουδαίου ηθοποιού, που εγκαταλείπει τη μεγάλη οθόνη, αλλά θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υποδύεται τον ληστή, αλλά όπως όλα δείχνουν αυτή είναι και η τελευταία, μιας και ο σημαντικός ηθοποιός αποφάσισε με αυτή την ταινία να ρίξει τίτλους τέλους στη μακρόχρονη καριέρα του. Αυτή τη φορά καλείται να ερμηνεύσει έναν ληστή που δεν μοιάζει με τους άλλους, τον Φόρεστ Τάκερ, που χαμογελούσε πάντα, ακόμα κι όταν τον συνελάμβαναν, και κατάφερνε να αποδράσει από όποια φυλακή κι αν τον έκλειναν.

Οι ληστείες τραπεζών ήταν το πάθος του, που δεν εγκατέλειψε ακόμα και σε ηλικία εβδομήντα χρόνων, όταν μαζί με μια ομάδα ηλικιωμένων οργάνωσε μια επιχείρηση που θα τον έφερνε και πάλι στα χέρια της αστυνομίας. Ταυτόχρονα, ο επιθεωρητής που προσπαθούσε να βρει τα ίχνη του γοητεύεται από αυτό τον ιδιαίτερο απατεώνα, ενώ μια εντελώς διαφορετική γυναίκα θα τον αγαπήσει για αυτό που είναι.

Ο Ντέιβιντ Λόουερι, που γνωρίζεται με τον Ρέντφορντ από το φεστιβάλ του Sundance, κινηματογραφεί με φιλμ Super 16, που χαρίζει μια «παλαιομοδίτικη» αισθητική στην ταινία, παραπέμποντας στη δεκαετία του ’70, αν η ιστορία του εκκεντρικού ληστή εκτυλίσσεται στις αρχές του ΄80.

Με αέρα παλιού Χόλιγουντ και σινεφιλική διάθεση, ο Λόουερι ξετυλίγει τη βιογραφία ενός γοητευτικού αντιήρωα που σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής και παρόλο που προσπαθεί να φωτίσει την πλευρά ενός αφοσιωμένου με η δουλειά του ανθρώπου, που δεν γίνεται κοινωνικά αποδεκτός, η φύση αυτής της δουλείας αποδυναμώνει τις προθέσεις του, όποτε η ιστορία του Τάκερ, αν και διασκεδαστική δεν προσφέρεται για περαιτέρω αναλύσεις.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ όμως δίνει μια εκπληκτική ερμηνεία αντάξια του θρύλου του, ενώ στο πλευρό του, ακόμα και σε μικρούς ρόλους, εμφανίζονται πολλοί σημαντικοί ηθοποιοί, που προφανώς έχουν δεχτεί να κάνουν ένα πέρασμα για να αποχαιρετίσουν και να τιμήσουν με τον δικό τους τρόπο έναν ζωντανό θρύλο του σινεμά.



Ένα αστέρι γεννιέται (Α star is born)

Σκηνοθεσία: Μπράντλεϊ Κούπερ

Παίζουν: Μπράτνλεϊ Κούπερ, Lady Gaga, Άντριου Ντάις Κλέι, Ντέιβ Σαπέλ, Σαμ Έλιοτ, Άντονι Ράμος, Ράφι Γκαβρόν

Ο καταξιωμένος μουσικός της country Τζάκσον Μέιν ανακαλύπτει και ερωτεύεται κεραυνοβόλα την άσημη και ταλαντούχα Άλι. Εκείνη έχει αρχίσει να εγκαταλείπει το όνειρό της να γίνει μεγάλη τραγουδίστρια, μέχρι που ο Τζακ τη βάζει στο προσκήνιο. Όταν όμως η καριέρα της Άλι απογειώνεται, η προσωπική πλευρά της σχέσης τους καταρρέει, καθώς ο Τζακ βρίσκεται να παλεύει με τους δικούς του δαίμονες.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του τέσσερις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ, που έχει στο πλευρό του την αγνώριστη Lady Gaga, έχει όλα τα εχέγγυα για να σαρώσει το box office.

Ένας διάσημος μουσικός, ο Τζάκσον Μέιν, κατά τύχη ένα βράδυ θα γνωρίσει σε ένα drag show την Άλι, μια άσημη νεαρή τραγουδίστρια, και θα εντυπωσιαστεί από το ταλέντο της. Ο έρωτας τους γεννιέται από μια σύμπτωση κι έκτοτε μια δυνατή ιστορία αγάπης αρχίζει. Ταυτόχρονα με την υποστήριξη του Τζάκσον, ο οποίος παλεύει με το αλκοόλ και τους προσωπικούς του δαίμονες, η καριέρα της Άλι απογειώνεται. Εκείνη όμως επιλέγει έναν εμπορικό δρόμο που δεν εγκρίνει ο Τζάκσον και τότε οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες.

Με μια πολύ δυνατή έναρξη, ο Μπράντλεϊ Κούπερ προετοιμάζει ένα δυνατό love story, γεμάτο τραγούδια και μουσικές που έχει συνθέσει ο ίδιος μαζί με την Lady Gaga, που ερμηνεύονται ζωντανά στο γύρισμα. Κινηματογραφώντας τις συναυλίες των δυο καλλιτεχνών από την πλευρά των μουσικών, καταφέρνει να μας εισάγει στη λαμπερή πλευρά του star system για να την αποδομήσει την αμέσως επόμενη στιγμή. Έτσι αντιτάσσεται στους νόμους μια κλασικής ρομαντικής δραμεντί και με έμμεσο τρόπο ασκεί τη δική του κριτική απέναντι σε ένα σύστημα που αποθεώνει την εύκολη διασκέδαση και καταρρακώνει την πραγματική δημιουργία.

Η αλήθεια είναι πως από ένα σημείο και μετά η ταινία αρχίζει να κάνει κοιλιά, γιατί η σχέση των δυο καλλιτεχνών δεν φέρει τις απαραίτητες δραματουργικές εντάσεις που θα ενίσχυαν την σκηνοθετική πρόθεση του Κούπερ, εν αντιθέσει μοιάζει αρκετά εξιδανικευμένη. Στο φινάλε όμως, καταφέρνει για ακόμα μια φορά να ανατρέψει τα στερεότυπα, αντιμετωπίζοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια την τραγική κατάληξη μιας μοιραίας αγάπης, που δεν μπορούσε να ακολουθήσει κανόνες.

Ο Κούπερ που κρατάει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο κάνει μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία, ενώ η Lady Gaga είναι από τις λίγες τραγουδίστριες που καταφέρνουν να περάσουν στον χώρο της υποκριτικής, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα λαμπερό όνομα που θα κόψει εισιτήρια, αλλά επειδή πραγματικά μπορεί να φέρει εις πέρας έναν ρόλο, αποκαλύπτοντας τις αντιθέσεις και τις βαθύτερες συγκρούσεις του. Έτσι ο Κούπερ φτιάχνει μια ταινία που έχει τα φόντα να γίνει εμπορική επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει πως έχει και σκηνοθετικό όραμα, παρά τις επιμέρους αδυναμίες κυρίως στο σενάριό του.



Περίπτωση Συνείδησης (No Date no signature)

Σκηνοθεσία: Βαΐντ Τζαλιλβάντ

Παίζουν: Ναβίντ Μοχαμαντζάντεχ, Αμίρ Αγκά'ι, Χεντιγιέ Τεχράν



Ένας ευυπόληπτος ιατροδικαστής εμπλέκεται σε ένα τροχαίο, όπου τραυματίζεται ένα οχτάχρονο αγοράκι. Ο άνδρας προτίθεται να πληρώσει αποζημίωση στον πατέρα του παιδιού και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά εις μάτην. Το άλλο πρωί, βρίσκει στο νεκροτομείο το πτώμα του αγοριού που έχει μεταφερθεί εκεί για αυτοψία. Η πρώτη γνωμάτευση όμως δείχνει θάνατο από δηλητηρίαση.

Ο Βαΐντ Τζαλιλβάντ περιγράφει την πορεία μιας ηθικής σύγκρουσης, προσωπικής και συλλογικής, σε ένα καλοδομημένο κοινωνικό θρίλερ, αποσπώντας δυο βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας, Αργυρό Αλέξανδρο και βραβείο FIPRΕSCI στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ένας ιατροδικαστής, προσεκτικός στη δουλειά του, αλλά αρκετά απόμακρος, σε ένα τροχαίο τραυματίζει ένα αγόρι. Επειδή όμως η ασφάλειά του έχει λήξει, ζητάει από τους γονείς να μην καλέσουν την αστυνομία, και προσφέρεται να συνοδεύσει εκείνος τον μικρό στο νοσοκομείο. Εκείνοι αρνούνται, αλλά δέχονται τη χρηματική βοήθεια που τους προσφέρει. Την επόμενη μέρα πηγαίνει κανονικά στο νεκροτομείο όπου εργάζεται , όταν ανακαλύπτει πως ένα από τα πτώματα που πρέπει να εξετάσει είναι κι αυτό το μικρό αγόρι. Μια συνεργάτης του αναλαμβάνει τη νεκροψία και το πόρισμα δείχνει πως το παιδί πέθανε από δηλητηρίαση. Οι γονείς κατηγορούν τον εαυτό τους, γιατί έδωσαν στον γιο τους φτηνό κρέας, που όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια ήταν νεκρό κοτόπουλο, όμως ο ιατροδικαστής δεν είναι σίγουρος για την αιτία του θανάτου. Έτσι σαν ένας σύγχρονος Οιδίποδας αποφασίζει να αναζητήσει την αλήθεια, με κάθε κόστος και να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του.

Ο Ιρανός Τζαλιλβάντ μέσα από ένα υπαρξιακό ερώτημα με άρτια κινηματογράφηση και ένα συμπυκνωμένο σενάριο παρατηρεί την πορεία ενός ανθρώπου προς την αλήθεια, ενώ ταυτόχρονα απεικονίζει με καίριο τρόπο την πραγματικότητα της Τεχεράνης των μεγάλων αντιθέσεων, που αγωνίζεται να βρει την ταυτότητά της ανάμεσα στον σύγχρονο τρόπο ζωής, τις τεράστιες κοινωνικές αποκλίσεις και τις επιταγές του θρησκευτικού καθεστώτος.

Ακολουθώντας την παράδοση του ιρανικού κινηματογράφου, με σαφείς αναφορές στη δομή μιας αρχαίας τραγωδίας και με αισθητική που θυμίζει τον συμπατριώτη του Ασγκάρ Φαραντί, μελετάει σε βάθος τους χαρακτήρες και τους οδηγεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο στην κάθαρση, μέσα από μια σωστή αφήγηση και πυκνές ατμόσφαιρες, που υποστηρίζουν οι ηθοποιοί με τις εξαιρετικές ερμηνείες τους.

Climax

Σκηνοθεσία: Γκασπάρ Νοέ

Παίζουν: Σοφία Μπουτέλα, Ρομέν Γκιγιερμίκ, Σουεϊλά Γιακούμπ, Κίντι Σμάιλ, Κλοντ Γκαζάν Μολ, Ζιζέλ Πάλμερ, Tέιλορ Κασλ

Στα μέσα της δεκαετίας του '90, μια ομάδα χορού στη Γαλλία, λίγο πριν από την αναχώρησή της για την Αμερική, συγκεντρώνεται σ' ένα απομονωμένο κτίριο στην καρδιά ενός δάσους, για μια τριήμερη πρόβα και για να μοιραστεί έναν τελευταίο χορό.

To νέο φιλμ του Γκασπάρ Νοέ είναι ένα εφιαλτικό παραληρηματικό πάρτι, που στοχεύει στις αισθήσεις, γι 'αυτό άλλωστε απέσπασε και το βραβείο Art Cinema Award στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών.

Μια ομάδα χορού το 1996 συγκεντρώνεται πριν από ένα μεγάλο της επαγγελματικό ταξίδι στην Αμερική για μια τριήμερη πρόβα σε μια παλιά σχολή χορού. Εκεί το τελευταίο βράδυ διοργανώνουν ένα μεγάλο πάρτι, όπου σύντομα όλοι θα βρεθούν υπό την επήρεια του LSD, που θα τους ξυπνήσει τα πιο ζωώδη ένστικτα , υπό τους ήχους του Τζόρτζιο Μορόντερ, του Aphex Twin και των Daft Punk.

Προκλητικός όσο ποτέ ο Αργεντινός σκηνοθέτης, που άλλοι αποθεώνουν κι άλλοι απλώς αρνούνται να παρακολουθήσουν, συγκεντρώνει ένα πολυεθνικό σύνολο ικανών χορευτών , που παρτάρουν σαν να μην υπάρχει αύριο , παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν σεξ και κυρίως βασανίζουν και βασανίζονται μέχρι τελικής πτώσης. Από το πρώτο πλάνο της ταινίας του, όπου οι πρωταγωνιστές του συστήνονται μέσα από συνεντεύξεις δίπλα σε γνωστές ταινίες και βιβλία, ο Νοέ αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις επιρροές του και στη συνέχεια ραπάρει με την κάμερά του, οδηγώντας τους ηθοποιούς σε έκρυθμες ερμηνείες. Αριστοτεχνικά και πολύ δύσκολα μονοπλάνα, τρομερή μουσική υπόκρουση βγαλμένη από τα 90’s που παίζει τόσο δυνατά σε σημείο πονοκέφαλου και αριστουργηματική φωτογραφία είναι τα στοιχεία μιας ταινίας που φανερώνει την μαεστρία του δημιουργού τους, αλλά στερείται παντελώς περιεχομένου.

Οι όποιοι συνειρμοί σε σχέση με μια κοινωνική κατάσταση και την ιδέα της Ευρώπης που καταρρέει, δεν φαίνεται να έχουν θέση σε μια ιστορία όπου οι παραισθησιογόνες ουσίες έχουν τον πρώτο λόγο. Μάλλον κι ο ίδιος ο δημιουργός αδιαφορεί πλήρως για πολιτικούς συσχετισμούς και περαιτέρω αναλύσεις, παρά αρκείται σε μια κατά μέτωπο επίθεση στον θεατή που ναι μεν είναι αποτελεσματική την ώρα της προβολής, αλλά ξεχνιέται αμέσως μόλις βγεις από την κινηματογραφική αίθουσα.

Ο εξαφανισμένος φάκελος (Fleuve Noir/Black Tide)

Σκηνοθεσία: Ερίκ Ζονκά

Παίζουν: Βενσάν Κασέλ, Ρομέν Ντουρίς, Σαντρίν Κιμπερλέν, Ελοντί Μπουσέ

Ο Ντάνυ, έφηβος γιος της οικογένειας Αρνώ, εξαφανίζεται. Ο Φρανσουά Βισκόντι, ένας έμπειρος μα καταπονημένος ντετέκτιβ της αστυνομίας, αναλαμβάνει την υπόθεση και ξεκινά τις έρευνες για τον αγνοούμενο νεαρό, όμως ταυτόχρονα μοιάζει απρόθυμος να ασχοληθεί με τον δικό του δεκαεξάχρονο γιο, Ντενί. Ο Γιαν Μπελαίλ, πρώην καθηγητής του Ντάνυ, όταν μαθαίνει για την εξαφάνιση, δείχνει έντονο ενδιαφέρον και προσφέρεται να συνεισφέρει στις έρευνες της αστυνομίας. Όμως, καθώς η υπόθεση οδηγείται προς μια λύση, τίποτα δεν είναι όπως μοιάζει.

Η παθογένεια της οικογένειας μέσα από ένα αστυνομικό νουάρ που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ισραηλινού Ντρορ Μισανί με πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ

Ο Φρανσουά είναι ένας ντετέκτιβ που ερευνά την εξαφάνιση ενός εφήβου, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος στο σπίτι του έχει δυσκολίες με τον γιο του. Όσο απορροφάται από την υπόθεση που έχει αναλάβει, θα ανακαλύψει στο πρόσωπο της Σολάνζ, της μητέρας του εξαφανισμένου παιδιού, μια αδερφή ψυχή. Καταρχάς θαυμάζει πόσο αφοσιωμένη είναι στα παιδία της και σταδιακά την ερωτεύεται. Στην έρευνα όμως θα αναμειχθεί κι ο Γιαν, ένας πρώην δάσκαλος του αγοριού, γεγονός που θα περιπλέξει τα πράγματα.

Ο Eρίκ Ζονκά («Η Ονειρεμένη Ζωή των Αγγέλων») κινείται σε δυο παράλληλους άξονες: από τη μια υπάρχει μια δολοφονία που πρέπει να διαλευκανθεί και από την άλλη ένας επιθεωρητής με προσωπικούς δαίμονες, εθισμένος στο αλκοόλ και διαλυμένος ψυχολογικά από τις αποτυχίες του, που αναζητάει την προσωπική του λύτρωση. Έτσι ένα τυπικό αστυνομικό θρίλερ, αποκτάει μια δεύτερη διάσταση δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι φαντασιώσεων που διαψεύδονται από την πραγματικότητα.

O Βενσάν Κασέλ προτείνει μια διαφορετική εικόνα για τους αστυνομικούς επιθεωρητές από όσες έχουμε συνηθίσει. Δεν επιστρατεύει ούτε το ένστικτο ούτε κάποια ιδιαίτερη μέθοδο για να λύσει την υπόθεση, αλλά κατευθύνεται από τα δικά του φαντάσματα, δίνοντας μια δεξιοτεχνική ερμηνεία ενός αδύναμου πλάσματος, που ο δικός του πόνος μπορεί να τον κάνει να καταλάβει τα βαθύτερα κίνητρα των ανθρώπων.



Ανυπακοή (Disobedience)

Σκηνοθεσία: Σεμπάστιαν Λέλιο

Παίζουν: Ρέιτσελ Βάις, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Αλεσάντρο Νιβόλα



Στην κοινότητα των Ορθόδοξων Εβραίων στο Χέντον του Λονδίνου επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη η «έκπτωτη» Ρόνιτ, για την κηδεία του ραβίνου πατέρα της. Εκεί θα έρθει ξανά αντιμέτωπη με το απαγορευμένο πάθος για το οποίο η κοινότητα την εξοστράκισε χρόνια πριν: την Έστι, που πλέον είναι παντρεμένη μ' έναν από τους επιφανείς άνδρες της κοινότητας.

Ο Χιλιανός δημιουργός Σεμπάστιαν Λέλιο («Μία Φανταστική Γυναίκα», «Gloria») με μια αγγλόφωνη ταινία διασκευάζει το ομώνυμο μυθιστόρημα της Βρετανής Ναόμι Όλντερμαν.

Η Ρόνιτ μια διάσημη φωτογράφος με μεγάλη καριέρα στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει στην γενέτειρά της, σε μια αυστηρή ορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα στο βόρειο Λονδίνο, όταν ο ραβίνος πατέρας της πεθαίνει. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις προκαταλήψεις μιας συντηρητικής παράδοσης, αλλά και με το απαγορευμένο της πάθος για την Έστι , που στην ουσία έγινε η αφορμή του εξοστρακισμού της.

Η Έστι πλέον είναι παντρεμένη με έναν επιφανή Εβραίο, που θα διαδεχθεί τον πατέρα της Ρόνιτ. Όμως η απρόσμενη συνάντησή τους θα ξανανάψει την φλόγα του πάθους με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο Λέλιο συνεργάζεται με τ η βραβευμένη θεατρική συγγραφέα Ρεμπέκα Λένκιεβιτζ στο σενάριο και μαζί δομούν ένα ψυχολογικό δράμα με δυνατούς χαρακτήρες και εξαιρετικό φινάλε, για να αφηγηθούν την ιστορία ενός μεγάλου έρωτα και την πορεία τριών διαφορετικών προσωπικοτήτων προς την ελευθερία.

Ακολουθώντας τις διαδρομές των κεντρικών ηρώων του, με μια μελαγχολική ατμόσφαιρα που δεν επενδύει στην πλοκή αλλά στις εσωτερικές συγκρούσεις- γεγονός που υποστηρίζει με τον ιδανικότερο τρόπο η πρωταγωνιστική τριπλέτα των Βάις, ΜακΆνταμς και Νιβόλα- ο Λέλιο καταφέρνει να διαχειριστεί τις εύθραυστες ισορροπίες τριών διαφορετικών ιδεολογιών. Έτσι εστιάζει στα πρόσωπα του δράματός του και μέσα από αυτά περιγράφει μια συντηρητική κοινωνία που στέκεται ανελέητη απέναντι στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, καταγράφοντας τελικά έναν άτυπο πόλεμο.

Χωρίς εξάρσεις, με μοναδική εξαίρεση την τολμηρή ερωτική σκηνή ανάμεσα στη Ρέιτσελ Βάις και την Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, ο Λέλιο, σκιαγραφεί ενδελεχώς τα πορτρέτα τριών ανθρώπων που λειτουργούν ως αντιπροσωπευτικά σύμβολα μιας κοινωνίας, αλλά τελικά καταφέρνουν να υπερβούν ακόμα και τους ίδιους τους τους εαυτούς. Έτσι οδηγεί το δράμα του σε ένα μεστό φινάλε, που εγείρει πολλά ερωτηματικά, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο στον θεατή να κάνει τους δικούς του συσχετισμούς, πέρα από την ιστορία που έχει μόλις παρακολουθήσει.



Venom

Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Φλάισερ

Παίζουν: Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ριζ Αχμέντ, Σκοτ Χέιζ

Ένας από τους πιο αινιγματικούς και σύνθετους χαρακτήρες της Marvel γεννιέτα,ι όταν ο κοινός θνητός Έντι Μπροκ γίνεται ξενιστής ενός εξωγήινου παράσιτου, του απρόβλεπτου συμβιωτή Venom.

Ο ρεπόρτερ Έντι Μπροκ προσπαθεί πεισματικά να καταστρέψει τον διαβόητο ιδρυτή του Life Foundation, τον ιδιοφυή Κάρλτον Ντρέικ, και αυτή η εμμονή επηρεάζει αρνητικά την καριέρα και τη σχέση του με τη σύντροφο του Αν Γουέινγκ.

Καθώς ερευνά ένα από τα πειράματα του Ντρέικ, ο εξωγήινος συμβιωτής Venom εισχωρεί στο σώμα του ‘Εντι, και έτσι ξαφνικά αποκτά υπερδυνάμεις, καθώς και την ευκαιρία να κάνει ό,τι θέλει.

Δύο αντι-ήρωες λοιπόν συνυπάρχουν σε ένα σώμα: Ο Έντι, ένας εγωπαθής, πεισματάρης ρεπόρτερ που έχει βάλει σκοπό να εξολοθρεύσει τους ισχυρούς και διεφθαρμένους, και ο Venom, ένας ανατριχιαστικός εξωγήινος συμβιωτής με απίστευτες δυνάμεις. Οι δυο τους είναι ικανοί για τα πάντα.

Το Απίθανο Κοάλα (Blinky Bill The Movie)

Σκηνοθεσία: Ντιν Τέιλορ

Με τις φωνές των ( στα ελληνικά) : Στεφανίας Φιλιάδ , Εβελίνας Αραπίδη , Ποίμη Πέτρου , Κωνσταντίνου Κακάνα, Νίκου Παπαδόπουλου , Χαράς Ζησιμάτου , Γιάννη Υφαντή



Οι περιπέτειες ενός μικρού, απίθανου κοάλα σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων που βασίζεται στο διάσημο βιβλίο της Αυστραλής Ντόροθι Γουόλ.

Ο Μπλίνκι Μπιλ είναι ένα ανθρωπόμορφο κοάλα, που θεωρείται ο μικρός εθνικός ήρωας στην Αυστραλία, όπου εκτός από τα βιβλία, έχει τυπωθεί σε κόμικ ιστορίες και γραμματόσημα, ενώ έχει δώσει και το όνομά του στον φάρο της γέφυρας Harbour στο Σίδνει.

Έκανε την εμφάνισή του το 1933,όταν η Ντόροθι Γουόλ κυκλοφόρησε στην Αυστραλία μια σειρά βιβλίων με πρωταγωνιστή αυτό το μικρό, ταξιδιάρικο, ατρόμητο και φιλικό κοάλα, που αργότερα έγινε διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ώσπου έφτασε η στιγμή να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη, πρώτα το 1993 και αργότερα το 2015 σε μια νέα περιπέτεια, που οδήγησε και σε μια σειρά τηλεοπτικών επεισοδίων.

Ο Μπλίνκι Μπιλ λοιπόν είναι ένα μικρό και αξιαγάπητο κοάλα με μεγάλη φαντασία. Ένας εξερευνητής στην καρδιά, που ονειρεύεται να αφήσει την μικρή του πράσινη πόλη και να ακολουθήσει τον εξερευνητή πατέρα του στα ταξίδια του. Όταν όμως ο κύριος Μπιλ χάνεται σε ένα από αυτά, ο Μπλίνκι είναι ο μόνος που πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ακόμα ζωντανός. Κάπως έτσι ξεκινάει μια μεγάλη περιπέτεια, που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον επικίνδυνο έξω κόσμο, μακριά από το σπίτι του.