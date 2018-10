Viral η περιγραφή κρητικού προϊόντος στα αγγλικά - «They suck in Crete and they are delightfully every hour of her day» [εικόνα]

Πόσοι από εμάς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή της ζωής μας το Google translate; Κάνει, τουλάχιστον εν μέρει, μια υποτυπώδη μετάφραση και από αυτήν προσπαθείς να βγάλεις ένα νόημα.

Τι γίνεται όμως όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία για να μεταφράσει ένα κείμενο από τα ελληνικά στα αγγλικά;

Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και έχει πλήθος λέξεων που μπορούν να περιγράψουν έναν όρο.



Όταν, λοιπόν, θέλεις να μεταφράσεις την περιγραφή ενός προϊόντος, ίσως είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις κάποιους όρους περιφραστικά παρά να κάνεις μια πιστή μετάφραση.

Παράδειγμά αποτελεί η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και δείχνει την μετάφραση που έχει γίνει στην περιγραφή ενός κρητικού προϊόντος.

Η περιγραφή αναφέρει στα ελληνικά: «Γεύσεις που μυρίζουν παράδοση...Βασισμένα σε συνταγές που κρατούν χρόνια με αγνά κρητικά υλικά, τα κουλουράκια μας είναι φτιαγμένα στο χέρι, όπως τον παλιό καιρό, χωρίς συντηρητικά και φρεσκοψημένα.

Μοσχοβολούν Κρήτη και είναι απολαυστικά κάθε ώρα της ημέρας για μικρούς και μεγάλους».

Στα αγγλικά όμως, ο μεταφραστής, ή τελοσπάντων αυτός που έγραψε το αγγλικό κείμενο, μάλλον έκανε μετάφραση κατά λέξη γιατί ακόμη κι αν το βάλεις στο Google translate, το κείμενο βγαίνει καλύτερο.

Συγκεκριμένα, η μετάφραση του προϊόντος γράφει:

«Flavors that smell surrender...Based on prescriptions that they keep years with pure cretan materials, our cookies are made in the hand, like him old, without preservatives and freshly baked.

They suck in Crete and they are delightfully every hour of her day for young and old».

Αντί λοιπόν, για παράδειγμα, να μεταφράσει την λέξη «παράδοση» σε «tradition», έγραψε «surrender» που σημαίνει παράδοση, αλλά παράδοση στην αστυνομία. Αντί για την λέξη «recipes» σε αυτή των «συνταγών» μετέφρασε «prescriptions» λες και πρόκειται για φάρμακα.

Τα σχόλια, φυσικά, των χρηστών είναι απίστευτα! «Πώς τα καταφέρνουν, την εποχή που όλοι έχουν από ένα λόουερ ή ένα προφίσενσι, είναι μυστήριο...» έγραψε κάποιος, «Τα ματάκια μας, Google λεβεντογέννα......», «They are for the festivals» ανέφερε κάποιος άλλος.