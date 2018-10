Δημήτρης Θεοδωρακάκος (πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων) VS Peugeot 3008 -Τελικά έχουν πολλά κοινά

Την ώρα που τον πήρα τηλέφωνο για αυτή τη συνέντευξη έτρεχε. Στο δάσος Φρόντζου, στα Ιωάννινα.

Πριν λίγες μόλις ημέρες είχε τερματίσει νικητής στον αγώνα που διοργανώθηκε στην ηπειρώτικη πρωτεύουσα, το 12ο Γύρο της Λίμνης.

Συμμετείχαν 1.100 δρομείς. Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος, ο γνωστός Πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων, βατραχάνθρωπός στο Πολεμικό Ναυτικό, trail runner αλλά και Peugeot lover, κατέρριψε το ρεκόρ της πιστοποιημένης διαδρομής μήκους 30 χιλιομέτρων. Ο χρόνος του ήταν ένα εντυπωσιακό 1:39.35.

Τον έχω στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου. Συνδεδεμένος. Ενστικτωδώς, του λέω να μην τον διακόψω καθώς είναι σε φάση προπόνησης. «Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», μου λέει απ´ το bluetooth. «Μπορούμε να μιλάμε ενώ ταυτοχρόνως τρέχω».

Σωστά. Δικό μου λάθος. Για κάποιον που «οργώνει» δρόμους, βουνά, μονοπάτια και κάθε λογής διαδρομές, για τον Δημήτρη, τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή ορεινού τρεξίματος, αυτόν που, για παράδειγμα, στο Ζαγόρι Mountain Running με 4.000 συμμετοχές και 80 χιλιόμετρα (ναι, σωστά διάβασες, ογδόντα…) ορεινού τρεξίματος βγήκε πρώτος τρέχοντας, non stop, 8,33 ώρες (και πάλι σωστά διάβασες), είναι κάτι αναμενόμενο. Το να δίνεις συνέντευξη και να τρέχεις. Ταυτοχρόνως.

Μοιάζει με το δισυπόστατο, all terain χαρακτήρα του αυτοκινήτου που οδηγεί, όπως λέει. Βλέπεις, το χρυσαφί Peugeot 3008 1.6 του Δημήτρη Θεοδωρακάκου έχει αντίστοιχο χάρισμα. Να συνδυάζει την άνεση και την ευκολία τού να καλύπτει αποστάσεις, με τη δυνατότητα να απορροφά κραδασμούς, κακοτράχαλα εδάφη αλλά και να πηγαίνει «αέρα» στους δρόμους της πόλης. Όλα αυτά σε ένα περίβλημα φουτουριστικής διακριτικότητας και ένα κόκπιτ που θυμίζει κάτι από μαχητικό αεροσκάφος.

Ο Δημήτρης λέει πως το Peugeot τού ταιριάζει γιατί έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά. Ο ίδιος τρέχει παντού. Μάλιστα, όπως μου εξομολογείται, στον ευρύχωρο χώρο αποσκευών του Peugeot 3008 έχει αθλητικό εξοπλισμό αλλά και διάφορα αθλητικά παπούτσια. Άλλα για λάσπη και χιόνι, άλλα για πάγο με καρφιά, άλλα ασφάλτινα, αλλά για άμμο.

Αντίστοιχα, το σύστημα Grip Control του Peugeot 3008, χωρίς να επιβαρύνει με επιπλέον βάρος το αυτοκίνητο, άρα χωρίς να αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, μπορεί να διαχειριστεί με άνεση διαφορετικά τερέν.

Επιλογές για λάσπη, χιόνι, άμμο, ESP OFF και στάνταρ επιλογή για καθημερινή οδήγηση συνθέτουν τη δική του, all terrain, all weather ατζέντα. Είναι η επιτομή των δυνατοτήτων τού να κινηθείς αποτελεσματικά, γρήγορα και παντού.

Την ώρα που μιλάμε, ο Δημήτρης γράφει τα δικά του χιλιόμετρα. Ετοιμάζεται για τον κλασικό μαραθώνιο που θα πραγματοποιηθεί τη 2η Κυριακή του Νοεμβρίου στην αυθεντική διαδρομή. Μαραθώνας – Αθήνα. Όπως μου εξομολογείται καθώς μιλάμε, ο ρυθμός του είναι κάποια 3:17’’ το χιλιόμετρο.

Εκεί, λοιπόν, στο δάσος Φρόντζου, κάνει το κλασσικό του τεστ πριν κατέβει στην Αθήνα. Το δικό του κοντέρ, τα πόδια του, τα πνευμόνια του και, ίσως ακόμα περισσότερο, η δύναμη της ψυχής του, τον κάνουν να συνεχίζει να τρέχει. Το «οδόμετρό» του έχει πολλά μηδενικά στο πίσω μέρος του ορίζοντα. Αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι οδηγεί το Peugeot 3008 1.6 BlueHDI λιγότερο από 10 μήνες, όπως μου λέει, έχει ήδη καλύψει κάποια 28.000 km. Σε λιγότερο από χρόνο. Εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι σε αρκετές περιπτώσεις κινείται και με μοτοσυκλέτα.

Ναι, υπάρχουν αναλογίες μεταξύ τους. Δικαίως Peugeot lover. Όλη αυτή η τερατώδης, για μας τους απλούς θνητούς, προπόνηση, για έναν αθλητή του μεγέθους του Δημήτρη, βγαίνει με σχετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο ρυθμός αυτός είναι μέσα στις δυνατότητές του. Αντίστοιχα, όπως αναφέρει, παρά το γεγονός ότι κινείται επίσης γρήγορα με το Peugeot 3008, η μέση του κατανάλωση είναι μόλις 6.8 lt/100 km.

Στο τέλος κι αυτής της προπόνησης, άλλης μιας μέρας με πολύ τρέξιμο, πολλή πίστη, πολλή δύναμη, κλείνει ερμητικά την πόρτα του Peugeot 3008. Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος παίρνει μια βαθιά ανάσα στο καλά μονωμένο κόκπιτ. Είναι η θαλπωρή, τα ξεκούραστα, ανατομικά καθίσματα, η αίσθηση της τεχνολογικής πληρότητας, οι συνδεσιμότητες τού σήμερα μέσα από την εντυπωσιακή οθόνη αφής.

Βλέπεις, το σήμα της Peugeot, μπροστά στο καπό, περισσότερα από 100 χρόνια απεικονίζει ένα λιοντάρι. Είχε και έχει να κάνει με τη δύναμη, το πάθος, την υπεροχή.Τα ίδια χαρακτηριστικά υπάρχουν και στον άνθρωπο που βρίσκεται στο αριστερό κάθισμα.

Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.

Credit για τη συνέντευξη: Peugeot Creative Lab