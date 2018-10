Καλλιτέχνες και φίλοι αποχαιρετούν τον Σαρλ Αζναβούρ που έφυγε από τη ζωή

Καλλιτέχνες απ' όλον τον κόσμο αποχαιρέτισαν, με τον δικό τους τρόπο, τον μεγάλο τραγουδιστή, συνθέτη και ηθοποιό Σαρλ Αζναβούρ που άφησε την τελευταία του πνοή χθες, σε ηλικία 94 ετών.

«Κύριε Σαρλ, θα παραμείνετε πάντα «For me Formidable». Σεβασμός και συλλυπητήρια στην οικογένειά σας», έγραψε στο Twitter η Σελίν Ντιόν.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Τζος Γκρόμπαν, που είχε ηχογραφήσει ένα ντουέτο με τον Αζναβούρ, χαιρέτισε «τον θρύλο» που «ξεπερνούσε τα σύνορα, που ζωντάνευε ιστορίες με τα τραγούδια του και έλιωνε τις καρδιές μας στην πορεία». Όπως είπε, ήταν «ένας τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος, ευγενής και πάντα ειλικρινής».

«Αντίο Σαρλ, θα συναντιόμασταν σύντομα στο Λος Άντζελες. Είμαι πολύ λυπημένος», ανέφερε ο τραγουδιστής Μισέλ Πολναρέφ.«Δυσκολεύομαι να εκφράσω τη θλίψη μου για την απώλεια αυτού του μεγάλου άνδρα με το τεράστιο ταλέντο, που τον θαύμαζα τόσο ως δημιουργό όσο και ως φίλο», πρόσθεσε.

«Ο Σαρλ ήταν ο μέντοράς μου, ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου. Θα μου λείπει πάντα» έγραψε στη σελίδα της στο Facebook η Λάιζα Μινελι.

«Θα θυμάμαι πάντα με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί, είτε στο στούντιο, είτε στις διακοπές μας στη νότια Γαλλία. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Σαρλ», τον αποχαιρέτισε στο Twitter ο Κουίνσι Τζόουνς.

«Ο Σαρλ Αζναβούρ είναι νεκρός. Αδύνατον, κι όμως αληθινό (...) Πριν από μερικά χρόνια, τον προσκάλεσα να τραγουδήσει στο άλμπουμ World peace is none of your business. Το άκουσε, αλλά αρνήθηκε – πόσο σοφός ήταν! Η μουσική διαρκεί περισσότερο από τη ζωή και ο Σαρλ Αζναβούρ είναι η μουσική: τώρα, σήμερα, αύριο και για πάντα», είπε ο Μορισέι.

«Ήταν ένας άνθρωπος με πάθος, η ιστορία του είναι απίστευτη. Είναι ένας από τους λίγους που κατάλαβε την τέχνη μας. Το να βλέπω τι έκανε επί σκηνής στην ηλικία του μου δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη για να συνεχίσω να μεταδίδω την αγάπη μέσα από τις λέξεις στη σκηνή», είπε ο ράπερ Soprano στο BFMTV.

«Και ξαφνικά, σιωπή», έγραψε στο Instagram o ράπερ Oxmo Puccino.