Τα κανάλια TCM και CNN International έρχονται στην Cosmote TV

Πρεμιέρα κάνει, σήμερα, στην COSMOTE TV το εμβληματικό κανάλι TCM της Turner, μία ακόμη προσθήκη στο πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο της υπηρεσίας.

Το πρόγραμμα του TCM, που περιλαμβάνει κλασικές ταινίες του Χόλυγουντ και αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, έχει εμπλουτιστεί με πιο σύγχρονα classics, από τις δεκαετίες των 80s και 90s, ακόμη και των 00s, ενώ από τον Ιανουάριο του 2019, το κανάλι θα αναβαθμιστεί σε HD.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της COSMOTE TV με την Turner, θα ξεκινήσει να μεταδίδεται και το κορυφαίο ειδησεογραφικό κανάλι CNN International, που προσφέρει ζωντανή ενημέρωση και δημοσιογραφική κάλυψη για όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας παγκοσμίως.

Το TCM βγαίνει στον αέρα τον Οκτώβριο στην COSMOTE TV, με πλούσιο πρόγραμμα και μοναδικά αφιερώματα. Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, το αφιέρωμα σε κλασικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας (The One, Freejack, Impostor, The Handmaid’s Tale, Futureworld), γουέστερν (The Last of The Mohicans, The Magnificent Seven Ride!, Return of the Seven, Hang ‘Em High, Guns of the Magnificent Seven), πολεμικές (The Bridge At Remagen, Windtalkers, The Battle of Britain, Cast a Giant Shadow, The Alamo), μιούζικαλ (Four Friends, West Side Story, One Last Dance, Hair) κ.ά.

Επιπλέον, από 1η Νοεμβρίου το κανάλι Cartoon Network, θα είναι διαθέσιμο on demand μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV PLUS, όπου οι συνδρομητές θα μπορούν να βρουν δημοφιλείς σειρές και ταινίες κινουμένων σχεδίων (π.χ. Ben 10, The Powerpuff Girls, We Bare Bears).

«Το κινηματογραφικό περιεχόμενο είναι από τα πλέον δημοφιλή για τους συνδρομητές μας. Γι’ αυτό, συνεχώς φροντίζουμε να εμπλουτίζουμε το πρόγραμμά μας, μέσα από τις αποκλειστικές μας συμφωνίες με κορυφαία στούντιο, αλλά και με νέα κανάλια, πολλά από αυτά δικής μας παραγωγής. Μία σημαντική προσθήκη είναι αυτή του TCM, ενός από τα ιστορικότερα και πιο εμβληματικά κανάλια για τον κλασικό κινηματογράφο και το παλιό Χόλυγουντ. Σε συνδυασμό με την προσθήκη του κορυφαίου ειδησεογραφικού καναλιού CNN IInternational, καθώς και του δημοφιλούς Cartoon Network μέσω της on demand υπηρεσίας, οι συνδρομητές μας θα έχουν ακόμα περισσότερες επιλογές για την ψυχαγωγία τους», δήλωσε ο Executive Director της COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης.

«Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για τη νέα συνεργασία μας με τον Όμιλο ΟΤΕ. Με την ένταξη των καναλιών μας στη συνδρομητική πλατφόρμα της COSMOTE TV, έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό και να έρθουμε πιο κοντά με τους φαν μας στην Ελλάδα», σχολίασε ο Tarek Mounir, Vice President & General Manager της Turner MENAT, Ελλάδας & Κύπρου.

Το TCM θα είναι διαθέσιμο στα πακέτα COSMOTE TV Cinema & Full και μέρος του περιεχομένου του θα διατίθεται και στην υπηρεσία COSMOTE REPLAY TV. Το CNN θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα πακέτα της υπηρεσίας COSMOTE TV και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ολόκληρο το πρόγραμμά του μέσω του COSMOTE REPLAY TV. Επιπλέον, και τα δύο κανάλια θα είναι διαθέσιμα για θέαση από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της δωρεάν υπηρεσίας COSMOTE TV GO για συνδρομητές COSMOTE TV.