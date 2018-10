Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα wakeboard στις 5-7 Οκτωβρίου στη Βουλιαγμένη.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι και wakeboard διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του στον κόλπο της Βουλιαγμένης 5-7/10/18 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα wakeboard. Περίπου 60 αθλητές από όλη την Ελλάδα θα αγωνισθούν στις κατηγορίες under 9, under 12, under 14 junior, open ανδρών -γυναικών, seniors και veterans.

