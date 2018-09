Η Μπιγιόνσε φόρεσε το trend του φθινοπώρου από πάνω ως κάτω -Με total leopard look σε συναυλία της [εικόνες]

Η Μπιγιόνσε είναι μία από τις top showwoman στον κόσμο.

Εντυπωσιάζει σε κάθε της εμφάνιση, τόσο με την φωνή και τις χορευτικές της ικανότητες, όσο και με τα εκκεντρικά και μοντέρνα outfit που επιλέγει να φορέσει. Αυτό έκανε για άλλη μία φορά στο Bay area κατά την συναυλία της.

Μάλιστα, επέλεξε να ανεβάσει η ίδια φωτογραφίες στο Instagram της για να μας δείξει την εντυπωσιακή της εμφάνιση που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Η ντίβα της ποπ φόρεσε το hot trend του φετινού φθινοπώρου, από πάνω έως κάτω!

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα κορμάκι, ένα σακάκι, καπέλο και γόβες σε λεοπάρ print.

Η Queen Bey έγραψε κάτω από τις εκθαμβωτικές φωτογραφίες της: «So happy to be in the Bay! 3 more shows to go!»

