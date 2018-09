Βρέθηκε η γυναίκα πίσω από το πιο διάσημο αιδοίο στην ιστορία της τέχνης; [εικόνες]

Πρόκειται για ένα από τα πιο «σκανδαλώδη» έργα στην ιστορία της τέχνης και το θέμα του θεωρείτο τόσο προκλητικό, που ο πίνακας δεν εκτίθετο δημόσια στην Γαλλία έως το 1991. Ο λόγος για τον περίφημο πίνακα «L'Origine du Monde» (Η προέλευση του κόσμου) του Γκυστάβ Κουρμπέ, που απεικονίζει ένα γυναικείο αιδοίο. Τώρα πιστεύεται ότι ανακαλύφθηκε η ταυτότητα της γυναίκας του πίνακα.

Ένας Γάλλος μελετητής, πιστεύει ότι έλυσε το μυστήριο της ταυτότητας της γυναίκας, το αιδοίο της οποίας έχει ζωγραφιστεί με τόσες λεπτομέρειες στον πίνακα του 1866, ο οποίος από το 1991 εκτίθεται στο περίφημο παρισινό Musée d'Orsay.

Ποια είναι η γυναίκα του πίνακα;

Για πολλά χρόνια η γυναίκα του πίνακα θεωρούνταν πως ήταν η Ιρλανδή ερωμένη του Κουρμπέ Τζοάνα Χίφερναν, παρόλο που η Τζοάνα ήταν κοκκινομάλλα και ο πίνακας υπαινισσόταν ότι το μοντέλο ήταν κάποια μελαχρινή.

Και τώρα, αυτή η νέα θεωρία δείχνει ότι όντως η γυναίκα στον πίνακα του Κουρμπέ δεν ήταν η Τζοάνα, αλλά η χορεύτρια Κονστάνς Κενιό (Constance Queniaux).

Ο ειδικός στην γαλλική λογοτεχνία Κλοντ Σκοπ, ανακάλυψε τυχαία την ταυτότητά της, μελετώντας στα αρχεία την αλληλογραφία μεταξύ δύο συγγραφέων, της Ζορζ Σαντ και του γιου του Αλέξανδρου Δουμά.

Ποιά ήταν η Κονστάνς Κενιό;

Η Κενιό υπήρξε χορεύτρια μπαλέτου στην Όπερα του Παρισιού από όπου και παραιτήθηκε το 1859. Υπήρξε, επίσης, σε ηλικία 34 ετών ερωμένη του Τουρκο-Αιγύπτιου διπλωμάτη και συλλέκτη έργων τέχνης Χαλίλ Σερίφ Πάσα.

Ο διπλωμάτης που παρήγγειλε τον πίνακα «Η προέλευση του κόσμου», ο οποίος ήταν γνωστός ως Καλίλ Μπέι, κράτησε τον πίνακα του Κουρμπέ σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού του πίσω από μια πράσινη κουρτίνα, αποκαλύπτοντάς τον σε λίγους μόνο φίλους του.

Πώς ο Γάλλος μελετητής αποκάλυψε την ταυτότητα της γυναίκας του Κουρπέ;

Η χορεύτρια αναφέρεται σε μία επιστολή του Δουμά, στη Σάνδη, το 1871. Ωστόσο υπάρχουν δύο λάθη που μέχρι τώρα απέτρεπαν την ταύτιση της γυναίκας του διάσημου πίνακα με την χορεύτρια Κενιό. Αφενός ήταν γραμμένο λάθος το όνομά της. Αφετέρου ο Δουμάς είχε κάνει λάθος σε μια λέξη γράφοντας αντί για «εσωτερικό», «συνέντευξη». Δηλαδή είχε γράψει: «Δεν μπορεί κανείς να ζωγραφίσει την πιο ευαίσθητη και βροντερή συνέντευξη της δεσποινίδας Σενιό της Όπερας» («One does not paint the most delicate and the most sonorous interview of Miss Queniault of the Opera».)

Δηλαδή, στο αντίγραφο της επιστολής που μελετούσε είχε αντιγραφεί λάθος αντί για τη λεξη interior (εσωτερικό), η λέξη interview (συνέντευξη).

Ο Σκοπ στάθηκε στη λέξη interview καθώς δεν ταίριαζε καθόλου με το υπόλοιπο κείμενο, γι’ αυτό και συμβουλεύτηκε το αρχικό χειρόγραφο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας που χρονολογείται από τον Ιούνιο του 1871 και βρήκε το λάθος.

Ο Δουμάς είχε γράψει για το ντελικάτο «εσωτερικό» (interior) της κυρίας Κενιό και όχι την συνέντευξη (interview), οδηγώντας στον Σκοπ να συμπεράνει πως ο Δουμάς αναφερόταν στον πίνακα.

Τη θεωρία του Κλοντ Σκοπ ενισχύει το γεγονός ότι στην κατοχή της Κενιό υπήρχε ένας πίνακας του Κουρμπέ που απεικόνιζε ένα μπουκέτο από ανοιξιάτικα λουλούδια και κόκκινες και λευκές καμέλιες.

Οι καμέλιες είναι τα λουλούδια που ταυτίζονται περισσότερο με τις εταίρες, και μια άλλη μελετητής δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο Ειδήσεων πως πιστεύει ότι ο πίνακας ήταν ένα δώρο από τον Κουρμπέ και τον Οθωμανό προστάτη της.

Πάντως, να σημειωθεί ότι ο πίνκας «Η προέλευση του κόσμου» θεωρείται τόσο προκλητικός που ακόμη και το Facebook έκλεισε τον λογαριασμό ενός δασκάλου στη Γαλλία όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία του. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος σύρθηκε στα δικαστήρια με τον... Μαρκ Ζούκερμπεργκ επί χρόνια.

Ποιες όμως ήταν οι μέχρι πρότινος θεωρίες για το μοντέλο του πίνακα;

Πέρα από τη θεωρία για την κοκκινομάλλά σύντροφο του Κουρμπέ, κυκλοφορούσε και η θεωρία ότι η γυναία στην «Προέλευση του κόσμου» είναι μια άλλη εταίρα με την οποία είχε επίσης σχέσεις ο Χαλίλ Μπέι, την Αν Ντετουρμπί.

Ακόμη, το 2013, ο Γάλλος ειδικός Τέχνης Ζαν Ζακ Φερνιέ, υποστήριξε ότι ο πίνακας «Η Προέλευση του κόσμου» είναι... μισός, λέγοντας ότι αρχικά ο καμβάς ήταν μεγαλύτερος και ο Κουρμπέ είχε ζωγραφίσει και το κεφάλι του μοντέλου και στη συνέχεια έκοψε τον πίνακα στα δύο.

Μάλιστα υποστήριξε ότι συγκεκριμένος ανυπόγραφος πίνακας με το κεφάλι ενός μοντέλου είναι η συνέχεια του περίφημου πίνακα «Η Προέλευση του Κόσμου».

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία απόδειξη ότι ο πίνακας του Κουρμπέ είχε κοπεί στα δύο.

Φωτογραφίες: Wikipedia