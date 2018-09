Η Μυριέλλα Κουρεντή έγινε ξανθιά -Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της για το νέο της επαγγελματικό βήμα [εικόνες]

New season, new me. Αυτό φαίνεται να ισχύει για την Μυριέλλα Κουρεντή.

H δημοφιλής και όμορφη ηθοποιός την περσινή σεζόν συμμετείχε στο Dancing with the stars και στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παρθένα Ζωή».

Φαίνεται όμως ότι ετοιμάζεται για αλλαγές στην επαγγελματική της ζωή και αποφάσισε να αλλάξει και τα μαλλιά της. Συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσε με ένα Insta Story, έβαψε τα μαλλιά της ξανθά για της ανάγκες του νέου της ρόλου.

Η ταλαντούχα νέα ηθοποιός θα συμμετέχει σε νέο τηλεοπτικό σίριαλ και γι’ αυτό η μεγάλη αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της. Της πάει και μας αρέσει πολύ!

