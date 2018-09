Η γαστρονομία της Καρπάθου μαγεύει Αμερικανούς bloggers [εικόνες]

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου το ταξίδι εξοικείωσης 5 κορυφαίων Αμερικανών bloggers στην Κάρπαθο, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου και τη στήριξη της εταιρίας Τουριστικού Marketing Remake.

Κατά την 5ήμερη παραμονή τους στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Καρπάθου, οι κ.κ. Amelia Old, David Drotar, Kurt Winner, Michelle Winner, Kristen Henning Bartel, Marlyn Schotland που συνεργάζονται με έγκριτα ΜΜΕ και διαθέτουν ιδιαίτερα δημοφιλή social media ώστε συνδυαστικά να προκαλέσουν προβολή υψηλής έντασης στις ομάδες – στόχους του προορισμού στην υποσχόμενη αγορά των ΗΠΑ, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές της Καρπάθου και να βιώσουν ξεχωριστές εμπειρίες.

Με βάση το πλούσιο πρόγραμμα που ετοίμασε η Επιτροπή Τουρισμού, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν με το παραδοσιακό οικισμό της Ολύμπου, παρακολούθησαν την τεχνική που χρησιμοποιούν τεχνίτες χειροποίητων ειδών, θαύμασαν την αρχιτεκτονική και μεταφέρθηκαν με καραβάκι στο νησί της Σαρίας για να περιηγηθούν στα άλλοτε πειρατικά λημέρια. Οι περιπατητικές δραστηριότητες ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος. Με ενδιάμεσους σταθμούς, τις γραφικές εκκλησίες του νησιού και τις εξωτικές παραλίες οι δημοφιλείς ταξιδιωτικοί συντάκτες επισκέφθηκαν όλα τα γραφικά χωριά της Καρπάθου, έζησαν την αυθεντική φιλοξενία, περιπλανήθηκαν στα γραφικά σοκάκια, ενώ είχαν την ευκαιρία να μαγειρέψουν μακαρούνες και άλλες τοπικές λιχουδιές! Οι βόλτες με τα καραβάκια συνεχίστηκαν καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού επιτρέποντας στους νέους φίλους και λάτρεις του προορισμού να εξερευνήσουν τα γαλαζοπράσινα νερά και τους κρυμμένους ορμίσκους του.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι συμμετέχοντες bloggers που κατά καιρούς έχουν διακριθεί σε νευραλγικές θέσεις κορυφαίων ταξιδιωτικών ΜΜΕ των ΗΠΑ και έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία και τιμητικές θέσεις, όπως η κα Michelle Winner που διετέλεσε επί σειράς ετών, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συντακτών για την Γαστρονομία και τον Οίνο, δεν δίστασαν να αξιολογήσουν την πρόταση διακοπών που παρουσιάζει η Κάρπαθος. Στο ευνοϊκό κλίμα της εποχής για την ανάπτυξη του Τουριστικού ρεύματος από ΗΠΑ στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν τη σημασία της γαστρονομίας ως σημείου αναφοράς για να γνωρίσει ο Αμερικανός Τουρίστας την Κάρπαθο, ένα νησί που διαθέτει όλες τις «πρώτες ύλες» για να αναδειχθεί παγκοσμίως.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται δημοσιότητα που θα προσεγγίσει άνω των 3.000.000 ποιοτικών ταξιδιωτών υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου από ΗΠΑ, στα ισχυρά κοινωνικά μέσα δικτύωσης των bloggers καθώς και σε πλήθος blogs και ταξιδιωτικών ιστοτόπων της Αμερικής όπως ενδεικτικά, τα παρακάτω: Passports from the Heart, Perceptive Travel, Urban Bliss Life, Afar.com, LuxeGetaways Magazine, Honestcooking.com και The Kubodro Report. Πηγή:dimokratiki.gr