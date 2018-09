Πρεμιέρα για τις νέες σειρές Manifest, Press, In the Long Run, Charmed & The Rookie τον Οκτώβριο στην Cosmote TV [βίντεο]

Πολυαναμενόμενες νέες σειρές, όπως το Manifest του Ρόμπερτ Ζεμέκις, το Press με την Σαρλότ Ρίλεϊ, η νέα σειρά του Ίντρις Έλμπα In The Long Run, το reboot της εμβληματικής σειράς των 90’s Charmed, αλλά και νέοι κύκλοι δημοφιλών σειρών, όπως το πολιτικό θρίλερ Madam Secretary με την Τέα Λεόνι και το κατασκοπικό Deutschland ’86, συνέχεια της σειράς Deutschland ’83, κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο στην COSMOTE TV, μέσα από το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, αλλά και την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Νέες σειρές τον Οκτώβριο στην COSMOTE TV

Από τις πρεμιέρες του Οκτωβρίου, ξεχωρίζει το νέο δράμα μυστηρίου Manifest, του βραβευμένου με OSCAR® σκηνοθέτη και παραγωγού Ρόμπερτ Ζεμέκις (Forrest Gump, Ο Ναυαγός, Back to the Future), εμπνευσμένο από την πολυσυζητημένη υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης αεροσκάφους των Malaysian Airlines. Ο πιλότος της σειράς είναι ήδη διαθέσιμος μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV PLUS, ενώ από την Τρίτη 2/10 στις 10.00, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο στο COSMOTE CINEMA 4HD και στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Επιπλέον, η σειρά θα προβάλλεται σε επανάληψη από τη Δευτέρα 15/10 και κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Πρεμιέρα κάνει και η νέα μίνι σειρά του BBC, Press με πρωταγωνίστρια την Σαρλότ Ρίλεϊ (Πέμπτη 11/10, 22.00). Η σειρά μας μεταφέρει στον απαιτητικό κόσμο της βιομηχανίας του βρετανικού Τύπου, ακολουθώντας τη ζωή των εργαζομένων της εφημερίδα The Herald, οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν την προσωπική τους ζωή και τα επαγγελματικά διλήμματα που συναντούν, εν μέσω της ατελείωτης πίεσης του 24ωρου παγκοσμίου κύκλου ειδήσεων.

Τον ίδιο μήνα έρχεται σε Α’ Προβολή, με δύο επεισόδια back to back, και η νέα σειρά In The Long Run με σεναριογράφο και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Ίντρις Έλμπα (Πέμπτη 18/10, 21.00 & 21.30). Η σειρά, η οποία είναι εμπνευσμένη από την παιδική ηλικία του Έλμπα στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1980, αποτελεί ένα αστείο και ζεστό πορτρέτο μιας οικογένειας της Δυτικής Αφρικής που διαβιώνει στην Αγγλία της Θάτσερ.

Λίγες ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους ξεκινούν στην COSMOTE TV το remake της δημοφιλούς σειράς των 90’s Charmed (Δευτέρα 15/10, 22.00) και η δραματική σειρά The Rookie (Τετάρτη 17/10, 21.00) με τον Νέιθαν Φίλιον του Castle.

Νέοι κύκλοι πολυαναμενόμενων σειρών

Η πολιτική σειρά Madam Secretary με την Τέα Λεόνι στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Μακ Κορντ, της ευφυούς και αποφασισμένης υπουργού Εξωτερικών, επιστρέφει με τον 5ο κύκλο, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική (Τρίτη 9/10, 22.00). Στο νέο κύκλο της σειράς εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η Χίλαρι Κλίντον, η Μαντλίν Ολμπράιτ και η Κόλιν Πάουελ. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους 4 προηγούμενους κύκλους της σειράς, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Η κατασκοπευτική σειρά Deutschland ’86, συνέχεια της σειράς Deutschland ’83, επιστρέφει τη Τετάρτη 24/10, στις 23.00 με νέα επεισόδια και μας μεταφέρει στην Υπηρεσία Πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας (HVA) και στη ζωή του πράκτορα Martin Rauch (Jonas Nay) και των συναδέλφων του. Τον Οκτώβριο επίσης έρχεται ο 2ος κύκλος του Midnight Texas (Σάββατο 27/10, 22.00), που βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της συγγραφέα Charlaine Harris.

