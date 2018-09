Ο Πέτρος Κωστόπουλος ταΐζει στο στόμα μπέργκερ τον Γιώργο Λιάγκα [εικόνες]

To Street Deli το οποίο έχει γίνει γνωστό και ως μαγαζί του Κωστόπουλου (ο οποίος παρότι δεν είναι ιδιοκτήτης έχει επιμεληθεί τα πάντα και είναι παρών στο κατάστημα) είναι πλέον σημείο αναφοράς στο Κολωνάκι.

Οχι μόνο για τα γκουρμέ σάντουιτς που σερβίρει αλλά πλέον και για τα πιο ελαφριά πιάτα του, σαλάτες και άλλα που αποτελούν μια τέλεια πρόταση για όσους και κυρίως όσες προσέχουν τη γραμμή τους και αρέσκονται στο πιο light φαγητό.

Τα εκπληκτικά πιάτα του Street Deli θέλησε να δοκιμάσει και ο Γιώργος Λιάγκας. Οχι τα πιο light η αλήθεια είναι, αλλά ένα από τα περίφημα μπέργκερ.

Και μάλιστα, ο Πέτρος Κωστόπουλος τον τάισε και στο στόμα.

Μάλιστα, το εν λόγω ενσταντανέ απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό και στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Οι φιλοι σε ταΐζουν στο στομα!!! Χα χα... The best burger in town!! @petroskostopoulos #streetdeli #burger», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λιάγκας.

Λίγα λεπτά μετά, αντίστοιχη ανάρτηση στα social media έκανε και ο Πέτρος Κωστόπουλος.